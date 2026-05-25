В Кировске завершился турнир по хоккею «Кубок Сергея Федорова». Юниоры играли так, что плавился лед

Победила в соревнованиях команда «Карелия» из Кондопоги. Фото: Яна Лопановская

«Ранний матч, но дали жару»

Соревнования на призы компании «ФосАгро» проходят на кировской «Апатит-арене» в пятый раз и ежегодно собирают лучшие юниорские команды Северо-Запада. Их было шесть: сборная Школы хоккея Сергея Федорова (Кировск – Апатиты), «Арктика» (Мурманск), «Карелия» (Кондопога), «Торнадо» (Псков), «Заневский молот» (Санкт-Петербург), «Свирепый» (Лодейное Поле). Перед открытием турнира эта сотня хоккеистов 14-15 лет напоминала растревоженный улей: все - готовые к действию, собранные, нацеленные дать отпор, победить.

Кировск ежегодно объединяет лучшие юниорские команды Северо-Запада. Фото: Яна Лопановская

- Мы были практически на всех матчах, хотя ни одного спортсмена не знаем лично – просто очень интересно было смотреть, уникальный по накалу страстей турнир, - делятся впечатлениями супруги Ксения и Алексей из Апатитов. – Даже в воскресенье приехали к восьми утра, поболеть за наших из Школы хоккея Сергея Федорова. Ранний матч, но ребята дали жару и победили псковскую команду со счетом два – ноль! Разгорались споры временами, но когда у подростков перекипает такой азарт, это понятно и тренерам, и судьям, и зрителям, без такого хоккей не хоккей!

Зрители отметили - это уникальный по накалу страстей турнир. Фото: Яна Лопановская

Проявить все на максимум

Почти каждая игра, по отзывам болельщиков и спортсменов, преподносила сюрпризы. Единственное, в чем почти ни у кого не было сомнений, - это победа команды «Карелия» из Кондопоги. Такой результат еще в день открытия предрекали многие – и оказались правы, финальный матч за первое место карелы выиграли со счетом 7:3 (причем третью шайбу мурманчане забросили уже на последней минуте).

- Важна слаженность, понимание внутри команды – почти все тренируются и соревнуются вместе с шести лет, - говорит тренер «Карелии» Алексей Барбашин. – Я рад такому результату, тем более что сезон был непростым, мы участвовали в первенстве СЗФО, было много овертаймов, травмы. Но ребята не опускали руки, играли до конца. Дисциплина хорошая в команде, на этом турнире особенно – начиная с гостиницы и заканчивая раздевалкой, все было четко, как и организация соревнований.

Второе место заняла мурманская команда «Арктика», третье – сборная Школы хоккея Сергея Федорова.

Лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира признан Елисей Кушеверский из команды «Карелия». Титул лучшего вратаря получил Михаил Токарев из Школы хоккея Сергея Федорова, лучшего защитника – Родион Павлов из команды «Торнадо», лучшим нападающим стал Максим Уланов («КСШОР – Арктика»).

И все же, как сказал заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров, несмотря на титулы и призовые места, победила дружба. Так ярко завершить спортивный сезон – значит проявить на максимум себя, выдать все, чему научились за эти месяцы, оценить результат и с новым вдохновением возвращаться к тренировкам.

Фото: Яна Лопановская

