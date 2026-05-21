Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» предлагает обучение

ПФ ПГУПС , г. Петрозаводск. Фото: пресс- служба Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

На базе основного общего образования (9 классов), очная форма обучения:

13.02.07 Электроснабжение (2 г. 10мес.);

23.02.08 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (3 г. 10мес.);

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) (3 г. 10мес.);

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) (3 г. 10мес.);

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (3 г. 10мес.);

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (3 г. 10мес.);

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Локомотивы) (3 г. 10мес.);

23.02.09 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (3 г. 10мес.);

09.02.09 Веб – разработка (2 г. 10мес.)

на базе среднего общего образования (11 классов), очная/заочная форма обучения:

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (очная, заочная форма) (2 г. 10мес.);

Сроки приёма документов:

на очную форму обучения:

• за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - с 17 июня по 15 августа 2026г.

• за счет физических и (или) юридических лиц - с 17 июня по 15 августа 2026г. (при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2026 года)

на заочную форму обучения:

• за счет физических и (или) юридических лиц - с 17 июня по 01 декабря 2026г.

Поступающий предоставляет в приемную подкомиссию оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации; документ, удостоверяющий личность; фото 3х4 (4 шт.); мед. справку СЭМД-196; СНИЛС.

Иногородним предоставляется общежитие.

Консультации по вопросам поступления:

• на очную форму обучения: по тел. 8(814-2) 445-260

• на заочную форму обучения: по тел. 8(814-2) 445-250 доб. 5.

Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург,

пр. Московский, д.9 , Петрозаводский филиал ПГУПС

Адрес филиала: 185680, РК, г. Петрозаводск,

ул. Анохина,16, Телефон (8142) 445250

ИНН 7812009592, КПП 100103001,

ОГРН 1027810241502

Регистрационный номер лицензии: № ЛО35-00115-78/00119533 от 21.07.2016г.)

Место нахождения: 185680 Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 16

Официальный сайт: http://pgups-karelia.ru/. Группа ВК: https://vk.com/ pf_pgups, club180370065

