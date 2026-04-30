Как жителям Петрозаводска снизить расходы и сохранить семейный бюджет

Разумный подход к повседневным тратам освобождает ресурсы для того, что действительно важно. Отпуск, хобби, крупные покупки, накопления - всё это становится реальнее, когда регулярные расходы перестают быть «чёрной дырой» бюджета. Конечно, есть обязательные статьи: транспорт, коммуналка, продукты. От них никуда не деться. Но их можно и нужно оптимизировать. Вот несколько простых способов, которые работают уже сегодня.

ПРОЕЗД

Общественный транспорт – одна из самых частых статей расходов. Без него не обойтись, ведь каждый день нужно добираться на работу, учебу, по личным делам. Но на поездках можно экономить, если выбрать удобный способ оплаты.

С 1 марта по 30 июня 2026 года жители Петрозаводска могут платить за проезд в общественном транспорте на 8 рублей меньше. Для этого достаточно оплачивать поездку банковской картой национальной платежной системы «Мир», загруженной в смартфон. Скидка применяется автоматически – достаточно приложить свой телефон к валидатору и дождаться списания средств. Интернет для этого не нужен.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно заранее добавить данные своей банковской карты в один из мобильных платежных сервисов. Это просто: подойдёт приложение Mir Pay для Android или другие мобильные платёжные сервисы. Способ удобный, быстрый и уже популярный у горожан.

– В Петрозаводске растет популярность бесконтактной оплаты в общественном транспорте, особенно среди тех, кто пользуется им ежедневно. С начала действия акции пассажиры уже сэкономили более 1,6 млн рублей. При этом ключевым преимуществом оплаты смартфоном остается технологичность: Mir Pay и аналогичные сервисы работают, даже когда подключение к сети отсутствует или связь нестабильна, – рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Акция действует на маршрутах муниципального предприятия «Городской транспорт» (все троллейбусы и автобусы № 16, 18, 23, 30, 31, 32), а также на частных маршрутах № 9 и 26. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

КВАРТПЛАТА

Еще одна значительная расходная часть семейного бюджета – коммунальные услуги. Здесь также можно сократить расходы, причем, без потери комфорта. Достаточно изменить несколько повседневных привычек. Начать можно с мелочей: заменить обычные лампы на светодиодные, выключать приборы из розеток, а при покупке новой техники выбирать класс энергоэффективности А++. Банальные советы из серии установить счётчики воды, вовремя чинить подтекающие краны, по возможности принимать душ вместо ванны, утеплить окна и балконы тоже помогают экономить. Важный нюанс для владельцев индивидуальных домов в Карелии: если ваш дом отапливается электричеством и оборудован электроплитами, с 1 января 2026 года в отопительный период первый диапазон потребления составляет 6020 кВт•ч в месяц – вы будете платить по льготной ставке за весь объём в пределах этого диапазона. Кроме того, многодетные семьи, ветераны труда и боевых действий, инвалиды, педагоги сельских школ и те, у кого расходы на «коммуналку» превышают 22% от дохода семьи, имеют право на компенсацию или субсидию. Уточнить детали можно в соцзащите или МФЦ.

ПРОДУКТЫ

Если использовать разумные подходы, то экономить без ущерба качеству жизни можно и на покупке продуктов. Списки покупок, акции и распродажи, товары местных производителей помогают не переплачивать. Не стоит ходить в магазин голодным, это психологический фактор, но он реально работает: голодный человек покупает больше и чаще то, что совсем не планировал.

Ритейлеры тоже помогают экономить. В Карелии по инициативе властей ограничивают торговую наценку на 27 социально значимых товаров. В их числе хлеб, молоко, яйца, сахар, мясо, подсолнечное масло, рыба и так называемый «борщевой набор» – картофель, капуста, морковь, свёкла, лук. Наценка на эти продукты не может превышать 10% от отпускной цены поставщика. Соответствующее соглашение подписано между Министерством промышленности и торговли Республики Карелии и крупным торговым холдингом. По данным прошлого года, благодаря аналогичным соглашениям покупатели сэкономили более 7 млн рублей. К инициативе могут присоединиться и другие торговые сети.

Иногда кажется, что экономить сложно, но на самом деле достаточно начать с малого. Попробовать внедрить в свою жизнь хотя бы пару советов, и результат быстро будет заметен. А дальше привычка разумно относиться к тратам закрепится сама собой, без напряжения и жёстких ограничений.

