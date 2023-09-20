«Люди тонут не как в кино, а безмолвно»

В вопросе безопасности на воде лишних напоминаний не бывает - даже простая брошюра МЧС может врезаться в память и спасти жизнь. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Один из главных вопросов, который задают и туристы, и жители Мурманской области каждое лето, звучит так: «Почему это нам нельзя купаться?». По количеству озер и рек Кольский полуостров даст фору многим регионам нашей огромной страны: если посмотреть с высоты птичьего полета, то он буквально усеян голубыми зеркалами водоемов. В редкие жаркие дни соблазн искупаться в них велик. И северяне искренне не понимают, почему этого делать нельзя.

Любого возраста и пола

Коварны наши озера, водохранилища и реки по многим причинам.

- Главная - это требование правил охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области. Факторов риска достаточно много. Первый - холодная вода даже в летний период (для подготовленных людей это не проблема, но не все жители Мурманской области - «моржи»). Также дно водоемов имеет много камней и острых предметов, бывает, что люди погибают не от утопления, а от удара о камень. Не стоит забывать про грязную воду и паразитов (например, в Семеновском озере своими глазами видели гельминтов). Там, где эксплуатируются маломерные суда и нет огороженной части акватории, предназначенной для купания, всегда есть риск, что пловца не заметит лодка. Опасно плавать в одиночку: если случится судорога или сердечный приступ (из-за резкой смены температуры), то никто не поможет,

и, конечно, нельзя плавать в состоянии опьянения, - рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам - руководитель отделения организационно-аналитической работы центра ГИМС Анастасия Андрейченко.

Как только заполярные водоемы освобождаются ото льда, начинается опасный сезон. Впрочем, зиму назвать спокойным временем года сложно, ведь никто не может дать гарантию, что человек не провалится под лед, например, во время рыбалки или потому, что решит срезать дорогу через озеро. Но все же именно с весны по осень у спасателей бывает особенно много работы. Это и купальщики, и рыбаки. Первым порой не докажешь, что лучше остаться на берегу, а другим – что важно садиться в лодку в спасательном жилете.

- Среди нарушителей знаков безопасности «Купаться запрещено» абсолютно разные категории граждан - и взрослые, и дети. Мужчин в целом больше, чем женщин. Среди погибших на водоемах портрет четко сформирован на основе статистики многих лет: это в 90% мужчины в возрасте от 30 до 60 лет, местные жители и не судоводители (не имеющие права управления маломерным судном). По нашим наблюдениям, люди не перестают рисковать жизнью, желая освежиться в жаркую погоду. Даже если администрация будет штрафовать каждый день, то люди все равно пойдут в воду, когда никто не видит. Думают, что хорошо знают места, умеют плавать и поэтому им ничего не угрожает. Так думали и четыре человека, утонувшие этим летом, и шесть человек, утонувшие прошлым летом, - продолжает Анастасия Андрейченко. - А вот судоводители стали гораздо ответственнее относиться к собственной безопасности, большинство надевают жилеты или хотя бы возят их с собой. На нашей практике редко встречаются те, кто говорит, что в жилете неудобно или «забыл в гараже». Таких около 10%.

На спасение – 15 минут

Этим летом трагедии на воде уже были. 11 августа в канале Кольской АЭС в Полярных Зорях утонул 17-летний подросток. Он пришел купаться с друзьями, и его унесло сильным течением. Юношу искали все выходные, 14 августа стало известно, что тело нашли.

Как уточняют в МЧС, в «лидерах» по гибели водоемы Кольского района (четверо погибших) и Полярных Зорь (три случая). По происшествиям с маломерными судами - водоемы Терского района (трое погибших).

Чаще всего в Мурманской области тонут мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В последнее время особой популярностью у туристов в Мурманской области пользуются морские прогулки, в первую очереди ради возможности увидеть китов. Но многие ли задумываются о том, что, находясь на борту судна, нужно все время быть в спасательном жилете? А ведь это очень важно.

- Если человек упал в море, но при этом он находится в спасательном жилете или гидрокостюме, у него есть шансы на спасение. Особенно если кто-нибудь увидел падение и предпримет меры для спасения. При температуре 2-3 градуса (как в Баренцевом море) время выживания составляет 10-15 минут, - отмечает эксперт. - Скажем честно, спасателям в основном приходится искать тела в воде. Потому что люди тонут тихо. Когда человеку попадает в рот вода, он не может позвать на помощь, как это показывают в кино. Спасатели узнают о происшествии, только когда звонят очевидцы, которые, например, видели пустую лодку. Или родственники сообщают, что человек не вернулся с рыбалки. Был случай в прошлом году: парень с девушкой отдыхали у воды, и молодой человек решил искупаться. Девушка сидела на берегу у костра и не слышала и не видела, как он утонул за ее спиной.

О том, как важно быть особенно осторожным на воде и у нее, говорят каждый год. И постепенно все больше северян и туристов этим проникаются.

- Любая профилактика хороша, - уверена наша собеседница, - потому что заставляет человека задуматься о своей безопасности. Конечно, эффективнее продемонстрировать на практике способы спасения или дать возможность людям самим попробовать оказать помощь условному утопающему. Но и обычные памятки, посты в социальных сетях тоже могут отложиться в памяти и предотвратить несчастный случай. Поэтому мы используем разные способы в комплексе, они сильно отличаются по охвату аудитории.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На пляже – можно

Летом 2023 года в Мурманской области появился первый сертифицированный пляж - его оборудовали на озере Канентъявр.

Здесь есть огороженные зоны для купания, в том числе с детьми. Но ранее купаться во всех водоемах Мурманской области было запрещено. Так можно ли лезть в воду?

- Согласно правилам охраны жизни людей на водных объектах, купаться запрещено вне специально оборудованных мест (пляжей). У нас же есть такой пляж, там действительно можно купаться - это безопасно и удобно для граждан, потому что созданы условия, - рассказала «КП»-Мурманск» Анастасия Андрейченко.

Второй пляж, соответствующий ГОСТу, оборудуют в Ура-Губе.

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