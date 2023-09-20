О чем шепчет океан?

Пресс — конференция, фестиваль « Золотая маска». Музыкальный театр Республики Карелия. Фото: Наталья Шарай

В сентябре Карелия открыла двери для преставления ежегодной премии «Золотая маска» в одиннадцатый раз. Спектакли прошли в двух городах – Петрозаводске и Костомукше.

Московский театр им. А.С. Пушкина открыл фестиваль спектаклем по художественной автобиографии Ромена Гари «Обещание на рассвете» (режиссер – А. Кузьмин-Тарасов) с Александрой Урсуляк и Андреем Заводюком в главных ролях, который прошел на сценах культурно-спортивного центра «Дружба» и Музыкального театра Республики Карелия. Саратовский театр кукол «Теремок» представил спектакль «Клочки по закоулочкам» по одноименной пьесе Григория Остера. Впервые на карельской сцене зритель смог увидеть постановку «Поле» (режиссер – Марина Брусникина) по тексту Чингиза Айтматова Московского театра «Практика».

Также на сцене Музыкального театра прошла опера «Паяцы», отмеченная в 2023 году премией «Золотая маска» «За лучшую мужскую роль». Завершился фестиваль показом спектакля Театра кукол, ставший номинантом Премии в 2023 году.

– Участие спектаклей нашего театра в фестивале – это настоящий подарок. Всегда достаточно сложно предсказать успех спектакля. Постановка «Обещание на рассвете» рождалась сложно. Но, как мне кажется, она любима теми, кто в нем участвует. Они столько сердца, любви отдают этому спектаклю с первых репетиций, что эта любовь безусловно передается и зрителю. В этом спектакле есть нечто человеческое – то, что чувствует зритель, помимо профессионализма, захватывающего сюжета, талантливых режиссерских приемов. Это самый человечный спектакль в нашем театре, – поделился на пресс-конференции художественный руководитель Московского театра им. А.С. Пушкина, артист театра Евгений Писарев.

В центре сюжета – диалог между сыном и матерью. Светлая, пронзительная притча-исповедь ведется от первого лица, французского писателя Ромена Гари, который является прототипом главного героя. Его монолог охватывает довольно большой временной промежуток и происходит в нескольких странах. Меняется мир, герои взрослеют, приходит мудрость и уходит легкость бытия, а любовь между двумя близкими людьми остается неизменной – хрупкой и мощной по своей природе.

«Нельзя так сильно любить человека, даже если это твоя мать». Эта фраза-формула может заканчиваться разными знаками препинания, меняя смысл и отношение к персонажам. Восклицание провозглашает полное единодушие с этими словами. Двоеточие – желание говорить, анализировать и давать оценку отношениям между двумя любящими людьми. Точка может возводить цитату главного героя до аксиомы. Вопросительный знак задает тему о том, нужно ли так сильно любить свое дитя, изо всех сил пытаясь сделать из него Гейне, Бальзака, Шаляпина – тем, кем он на самом деле не является? Многоточие говорит о том, что на данный вопрос ответа нет.

Образ матери, убедительно и мощно созданный актрисой Александрой Урсуляк, противоречив, как будто находится на грани между эгоистичностью и нерушимой верой в то, что сын станет выдающейся личностью своего времени. Несмотря на сложные темы, которые раскрываются в постановке, текст Ромена Гари по-французски легок и изящен. Такой диссонанс рождает пронзительный, лишенный пафоса спектакль о любви. Образ Океана в пьесе является лейтмотивом произведения. Берег Океана – это то место, где герой ведет свой монолог – воспоминания о дорогих для него мгновеньях. Через обращение к Океану герой постановки выстраивает диалоги с матерью. Шепот Океана – это голос вечный, волнующий, как голос матери, который остается с ним навсегда, оставаясь незыблемой и такой хрупкой опорой в жизни писателя.

Фестиваль прошел при поддержке Министерства культуры Республики Карелия. Значимое участие в организации фестиваля принимает Музыкальный театр Республики Карелия.