Цветок – на подоконнике, а цветет – душа

От клавиш фортепиано - к земле и корням. Вероника не жалеет, что сменила работу и открыла свое дело. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Серые стены домов в Мурманске стали активно украшать муралами, у зданий появляется подсветка - все это для того, чтобы северянам было легче переносить лишенную ярких красок полярную ночь и не самую красочную весну. Но оказалось, что из всех цветов радуги особенно жителям Крайнего Севера не хватает зеленого. Поэтому проект мурманчанки Вероники Комарницкой – это не просто продажа растений, а уже что-то большее.

В разгар пандемии, в 2020 году, когда многие предприятия малого и среднего бизнеса не выдержали кардинальных изменений и закрылись, Вероника, наоборот, открыла свою зеленую студию.

Увлечение растениями северянки началось с суккулентов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Именно на пандемию пришелся второй пик интереса к растениям. Люди закрылись в квартирах, и им захотелось чего-то зеленого. Первый пик случился в 90-е годы, когда после распада СССР к нам пошли растения из Нидерландов, а люди и не знали, что есть каланхоэ всех цветов радуги, - рассказывает моя собеседница.

Вероника получила музыкальное образование и несколько лет преподавала в школе искусств №1 общий курс фортепиано. В какой-то момент увлеклась суккулентами и изготовлением кашпо и поняла, что от этого получает больше радости, чем от преподавания.

За два года совмещения музыкального и зеленого миров стало понятно, что надо выбрать один. Теперь у Вероники своя студия, где можно не только купить цветы, но и самому сделать флорариум (частично или полностью закрытая емкость с композициями из растений) или, например, принять участие в каком-нибудь мастер-классе – хоть по макияжу, хоть по эфирным маслам. Или, как дань уважения к первой профессии, - музыкальном.

«В меня верят близкие», - говорит Вероника, отвечая на вопрос, почему не боится рисковать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Просто продавать растения мне уже неинтересно, хочется каких-то проектов, сложных и интересных задач. Например, озеленять школы или детские сады. Или предприятия – в советские годы на тех же заводах было много растений, для снижения стресса у работников, - рассуждает Вероника.

Чтобы приблизиться к мечте, она записалась на обучение в Москве. Удовольствие недешевое – порядка 200 тысяч, но в зеленом мире это уже как мантра – не в деньгах дело.

Конечно, можно возразить: мол, чему учиться? Вон у наших бабушек всегда на подоконниках все цвело и буйно росло, и никто ничему не учился. Но (пусть звучит как каламбур) это в корне неверно.

Студию Вероника Комарницкая открыла в разгар пандемии, потому что увидела - северянам не хватает зелени в домах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Знаете, я, наверное, плохой продавец. Я не могу просто продать растение, а рассказываю об уходе за ним, могу отговорить клиента, что, мол, ему не нужно именно это растение – оно умрет в тех условиях, в которых окажется. Обычно все цветы у нас дома – тропические. И на Крайнем Севере им не хватает света, влажности, когда батареи шпарят, для них опасны сквозняки от проветривания. Еще многие покупатели не знают самых простых правил ухода, из-за чего растения также гибнут. Сейчас многие хотят купить миртовое дерево, но я специально его не привожу – оно нуждается в особом уходе. Например, ему нужны перепады дневной и ночной температуры, что в квартире сложно обеспечить. Или эвкалипт – невероятно красивый и ароматный, но, если не уследить, он буквально за один день станет сухим. Когда я начала заниматься растениями (а пошло все с суккулентов), информации в сети почти не было, блогеры по тематике были только иностранные. Поэтому хочется восполнить информацию, - рассказывает Вероника.

К обитателям горшков надо относиться бережно и с умом, но и из гибели цветка Вероника призывает не делать трагедию. «Я вот радуюсь, что место под новый цветок освободилось. Это же живой организм, может разное случиться», - улыбается северянка.

Оказалось, что северянам не хочется просто купить горшок и цветы.... Фото: Антон ЗАБИРОВ

Казалось бы, цветочных магазинов в городе немало - зачем открывать еще и студию? А еще некоторые наверняка, прочитав эту статью, и вовсе посмеются, что глупо это – цветы покупать, если можно отщипнуть листик дома у друзей, в поликлинике или даже в магазине (и такое некоторые практикуют). Но, как показал опыт, отдать деньги и уйти домой с растением – это не то, что нужно людям.

Во-первых, им часто хочется поговорить, оказаться в уютном месте, где не только жужжит банковский терминал да шуршат купюры, но и можно отдохнуть. За панорамными окнами – такой разный Мурманск, внутри – тропики с суккулентами и экзотическими растениями. Специально для создания уголка красоты Вероника сняла студию побольше, а прежнюю сделала как склад для грунта и прочего. Пусть аренда кусается, но ей было важно, чтобы было место, где отдыхают и глаз, и душа.

... им нужно уютное место, где можно поговорить, насладиться красотой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во-вторых, оказалось, что люди готовы платить и за уход за новыми обитателями своих домов.

- Мы сделали услугу по пересадке, и оказалось, что это востребовано. Люди не хотят пачкаться, покупать много грунта, если надо пересадить мало растений, тратить время на поиск информации, как и что делать. Или просят пересадить растения, которые остались от дорогих людей. Бывает приходят женщины с денежными деревьями, говорят, что мужья очень в них верят и никому не доверяют пересаживать, поэтому надежда на профессионалов. Кстати, денежное дерево очень (очень!) популярно у бизнесменов и солидных людей, - смеется Вероника. – А еще иногда приходят клиенты и говорят, что их друзья или родственники попросили поливать цветы, а те что-то сделали не так, и все погибло. И надо найти похожее растение.

Влюбившись в зеленый мир, Вероника записалась на обучение, чтобы узнать о нем больше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще одна набирающая популярность услуга в Заполярье – озеленение частных домов и ресторанов. Правда, из-за санкций ввозить растения в Россию стало сложнее, они теперь идут не прямыми путями, из-за чего цены выросли в два раза. И теперь украшение больших помещений выходит в копеечку.

- А еще больная тема - мох, который используют для панно, картин, ковров… Это ведь не мох, а ягель, который красят в кислотные цвета. Мало того что это в целом не очень красиво, так еще и не совсем легальная история. Его собирают в промышленных масштабах, а сколько он восстанавливается? По миллиметрам в год! Да и у таких украшений есть срок годности – они начинают осыпаться, плохо пахнуть, - говорит Вероника.

В Мурманске появился уголок с вечным летом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во время нашего разговора она показывает на стеллажи за моей спиной, а там – какие-то кустики. Оказывается, из Москвы она привезла 11 видов мяты, даже есть со вкусом банана и лимона. Все это она хочет разводить и поставлять в мурманские рестораны. И самой интересно, и подспорье в бизнесе. Потому что вести свое дело не так просто.

Вероника со своим проектом заявилась на конкурс «Губернаторский старт», но в число победителей не вошла. «Видимо, потому, что мы не социально ориентированный проект», - рассуждает моя собеседница.

«Я, наверное, плохой продавец. Иногда отговариваю людей покупать какое-то растение», - говорит Вероника. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Может, если начнется озеленение школ и детских садов, шансов на победу будет больше? Кто знает. Но руки Вероника не опускает. Даже в полярную ночь растения тянутся к свету и выживают, так и в студии - есть планы на будущее. Например, принять участие в конференции «Звезда Севера», чтобы рассказать участницам, в основном женам военнослужащих, о важности зелени для дома. Также, несмотря на все опасения, Вероника взяла кредит под аренду новой студии и вместе с маркетологами составила план мастер-классов на недели вперед.

- Сама бы я не решилась, но в меня верят мои близкие, - говорит Вероника.

Пока мы разговариваем, в студию заходят посетители. Каждый - с улыбкой, обводя глазами стеллажи и полки с растениями. Скоро зима, а в Мурманске есть уютный уголок, где вечное лето…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru