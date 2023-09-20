Segezha Group предложила новые меры государственной поддержки бизнеса

Фото предоставлено пресс-службой Segezha Group

Основная цель рекомендаций – облегчить адаптацию предприятий российского лесопромышленного комплекса к меняющейся конъюнктуре и восстановить инвестиционную активность в этом секторе.

Санкционное давление заставило отечественный лесной бизнес переориентировать деловые связи с Запада на Восток. Несмотря на эти усилия, с лета 2022 года объемы лесозаготовки и выпускаемой ЛПК продукции неуклонно снижаются, а большинство экспертов отрасли склоняется к негативным прогнозам.

Пакет антикризисных мер в поддержку леспрома, принятый Правительством России, оказался совершенно правильным и своевременным. Это позволило ощутимо смягчить ситуацию. Тем не менее, динамика момента требует от российских властей дальнейшего гибкого реагирования. Николай Иванов уверен, что выверенная точечная поддержка отрасли поможет преодолеть последствия негативной конъюнктуры. Одновременно увеличение налоговой и административной нагрузки на бизнес приведет к риску нивелирования возможных положительных эффектов.

Чтобы обойти негативные сценарии развития российского ЛПК, Николай Иванов предлагает курирующим ведомствам рассмотреть следующие предложения.

Так, в сфере лесопользования он считает важным отменить постановление Правительства РФ от 10.04.2023 №578 «О внесении изменений в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». Если оставить его в силе, то плата за использование лесов в целях заготовки древесины существенно увеличится: в ряде регионов – до 60-80% к уровню 2023 года. Такая нагрузка может оказаться критичной для целого ряда компаний.

В качестве необходимой меры для Северо-Западного федерального округа Николай Иванов расценивает продление на 2024 год механизма расчета арендной платы за использование лесов в целях заготовки древесины, исходя из фактического объема лесозаготовки (постановление Правительства РФ от 15.06.2023 №987). По его мнению, эту практику нужно внедрить и в Приволжском федеральном округе.

Эксперт также выдвигает идею «заморозки» хотя бы на год ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и за единицу площади лесного участка.

Фото предоставлено пресс-службой Segezha Group

Одновременно Николай Иванов указывает на снижение инвестиционной активности в российском ЛПК. Для ее восстановления требуется, по мнению эксперта, увеличить с двух до четырех лет срок реализации инвестором права на подачу заявки в заинтересованный орган на реализацию приоритетного инвестпроекта (ПИП) (внесение изменений в подпункт «г» п.8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.02.2018 №190).

Этой же цели послужит предоставление инвестору права на оборот заготовленной древесины внутри одной группы взаимозависимых лиц, считает он. Следует также разрешить переработку лесных ресурсов на производственных мощностях взаимозависимых лиц, в том числе в период реализации ПИП (внесение изменений в постановление Правительства РФ от 23.02.2018 №190).

Еще одна мера – упрощение порядка внесения изменений в концепцию ПИПов. Оно должно коснуться планов закупки лесозаготовительной, лесовозной, дорожно-строительной техники и лесоперерабатывающего оборудования, поскольку в большинстве случаев поставщиками являлись недружественные государства. Аналогичный подход нужен для процедуры корректировки объема и ассортимента продукции, запланированной к выпуску по ПИПам (внесение изменений в постановление Правительства РФ от 23.02.2018 №190).

Важным послаблением станет предоставление инвестору права самостоятельно определять срок договора лесной аренды по ПИП. За пределы логично взять законодательно установленные сроки: от 10 до 49 лет (ч.3 ст.72 Лесного кодекса РФ). Такой шаг, в свою очередь, потребует внесения технических поправок в законодательство – в ч.3.1 ст.72 ЛК РФ (с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2022 № 600-ФЗ) и абзац 5 п.25 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.02.2018 №190 (с изм., внесенными постановлением Правительства РФ от 15.06.2023 №987).

Такой комплекс мер, отражает позицию не только Segezha Group. На его принятие Правительством надеется большинство компаний российского лесопромышленного комплекса, уверен Николай Иванов.

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