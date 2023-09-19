Трудовая династия работников Сегежского ЦБК награждена Благодарственным Письмом Главы Карелии

Благодарственнное письмо семье Вербицких вручил Дмитрий Родионов. Фото: Сергей Юдин

Segezha Group (MOEX: SGZH) системно формирует на производстве трудовые династии, в коллективе занимаются с детьми сотрудников в рамках проекта «Династия» и поддерживают многодетные семьи.

В дни празднования Дня работников леса в Сегеже отметили семью Вербицких, потомственных бумажников, общий стаж работы которых на Сегежском ЦБК составляет более 100 лет. На торжественной церемонии, посвященной 105 годовщине республиканского профсоюзного движения, Вербицких наградили Благодарственным Письмом Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова «за добросовестный труд и многолетний стаж, вклад в формирование трудовых традиций, сохранение семейных ценностей и преемственность поколений в выборе профессии». Награду вручил вице-премьер Правительства Республики Карелия Дмитрий Родионов.

благодарственное письмо династии работников Сегежского ЦБК . Фото: Сергей Юдин

Основателем династии Вербицких была Эмилия Ивановна Тялина, которая проработала на СЦБК начальником цеха лесохимии более 40 лет. Ее дело на комбинате продолжила Марина Анатольевна Вербицкая, которая более 23 лет была выпарщиком щелоков на производстве целлюлозы и занесена на Доску почета предприятия. Её муж - Михаил Иванович Соронович в настоящее время работает машинистом бумагоделательной машины № 9 и тоже удостоен места на Доске почета комбината. Династию продолжает их сын - Дмитрий Михайлович Вербицкий, который уже более 15 лет трудится в бумажном цехе, также - машинистом на БДМ № 11. В 2016 году ему было присвоено звание «Лауреат года» AO «Сегежский ЦБК». Готова поддержать корпоративные ценности также их дочь - Дарина Соронович, которая пока еще учится на 3 курсе Карельского филиала РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».

на торжественное мероприятие в Доме профсоюзов. Фото: Сергей Юдин

Представители трудовой династии активно передают знания молодым сотрудникам, их преданность профессии. В компании подчеркивают важность сохранения лучших традиций прошлого с опорой на ветеранов производства и воспитание подрастающего поколения.

Самой большой трудовой династией в группе компаний считается семья Котоминых из Вологодской области, более 50 представителей которой трудились сначала на фабрике «Сокол» и затем на Сокольском ЦБК все вместе более 800 лет.

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