Спектакли Алметьевского театра были представлены в Петрозаводске

Пресс-конференция с актерами и руководителями Альметьевского театра. Фото: Наталья Шарай

Показы прошли в рамках межрегионального направления-программы «Большие гастроли». В течение трех дней зритель смог увидеть три спектакля, разных по содержанию, форме самовыражения артистов и смысловым аспектам: «Бегущий за ветром» (автор текста – Халед Хоссейни, сценическая адаптация – Мэттью Спенглера, режиссер – Камиль Тукаев), «Укрощение строптивой» (автор текста – Уильям Шекспир, режиссер – Каро Балян), «Играем маленького Мука» (автор текста и режиссер – Эдуард Шахов).

– Я хотела бы отметить, что год назад в нашем театре состоялась творческая лаборатория по современной драматургии. И в ходе этого события Национальный театр Республики Карелия и Альметьевский театр подружились – возникли теплые отношения. И мы решили продлить общение, организовав встречу в качестве обменных гастролей.

Наш зритель очень хорошо откликнулся на гастроли театра – билеты мы продали все! Я думаю, что этим мы порадовали и наших гостей. В свою очередь, с 21 по 23 сентября Национальный театр Карелии при поддержке правительства Республики поедет в город нефтяников. В Альметьевске мы представим спектакли: «Куллерво» по мотивам финского эпоса «Калевала», «Женитьба Бальзаминова» и «Цветочек аленький». Надеемся, что на наши спектакли также будет аншлаг, – поделилась на пресс-конференции с журналистами директор Национального театра Республики Карелии

Марина Морозова.

– В ходе творческой лаборатории в 2022 году мы очень подружились с Альметьевским театрами нам показалось, что наши театры – в Карелии

и Альметьевске – очень похожи в открытости, желании экспериментировать, впитывать новые знания, – отметил художественный руководитель Национального театра Республики Карелия Вячеслав Поляков.

В основе спектакля «Бегущий за ветром» лежит история двух мальчиков, которые живут в Кабуле, городе, пребывающим в состоянии разрушения. В постановке поднята тема войны. Война является одним из главных героев, меняющих жизнь и судьбу. Сюжет происходит в контексте сложного исторического периода, в котором пребывают персонажи. Война живет в человеческих отношениях, в душах действующих лиц. Спектакль о силе любви и прощения, сострадании и ненависти к ближнему, наполнен национальным колоритом культуры Афганистана, его философией и традициями. Воздушный змей, который запускают в небо герои, олицетворяют любовь, единый дух свободы, надежду на жизнь и мечту. Проникновенная, мощная, наполненная глубоким смыслом история-исповедь, рассказанная артистами со сцены, смогла проникнуть в сердца зрителей, посетивший спектакль в этот день.

–Для меня роль Амира в спектакле «Бегущий по ветру» – очень важна и ценна. Наверно, каждый подросток в свое время проходил через предательство, поступки, которые на протяжении всей жизни держат тебя внутри, о котором не расскажешь любому человеку. И в работе над спектаклем моей первой задачей стала возможность «вытащить историю». В работе над постановкой у меня произошло некое исцеление. И этот материал мне очень близок, дорог, потому что схож с историей из моей жизни, – говорит актер Альметьевского театра, исполнитель главной роли в спектакле «Бегущий за ветром» Динар Хуснутдинов.

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. Всероссийский

гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории

России и включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных

коллективов).