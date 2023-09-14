Сегежский ЦБК успешно провел плановый останов

бумажная фабрика Сегежского ЦБК. Фото: UPACKUNION

В Республике Карелия Сегежский ЦБК (входит в Segezha Group, MOEX: SGZH) возобновил работу после планового останова технологического оборудования. Останов длился 192 часа, начиная с 22 августа. В это время провели капитальный ремонт на технологическом оборудовании по всей цепочке технологического потока - от древесно-подготовительного цеха до станции биологической очистки. Капремонт провели с применением средств индивидуальной защиты при строгом соблюдении правил производственной безопасности и охраны окружающей среды.

Бумажный цех номер 3 Сегежского ЦБК. Фото: UPACKUNION

В рамках капремонта выполнили порядка 1,5 тыс. мероприятий. Над ними трудилось около 400 специалистов из 35 подрядных организаций со всей России. Исполнительный директор Сегежского ЦБК Владимир Омельченко конечными результатами доволен: «Каждый из аспектов капремонта имел для комбината большое значение. Чрезвычайно важной была задача остаться в графике по времени. Одной из сложнейших работ стала замена вала донного шабера варочного котла. При этом специалисты «ПромТеплоЭнергоМонтаж» совместно с командой Сегежского ЦБК с поставленной задачей успешно справились».

Сегежского ЦБК. Фото: UPACKUNION

Подчеркивая важность останова, генеральный директор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк сообщил: «Подготовительная стадия длилась целый год. Мы преодолели определенные трудности с логистикой и организацией получения ряда комплектующих. Благодаря слаженной работе коллектива выполнили основной набор работ по ремонтам, полностью обеспечили комбинат необходимыми материалами и оборудованием. Хочу выразить особую благодарность руководителям и главным специалистам комбината за эффективную работу».

В период технологического останова все службы предприятия работали в штатном режиме – запасали сырье, отгружали готовую продукцию.

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