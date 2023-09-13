С саамской ухой и ловлей «на банку». В Лопарской состоялись XXVI осенние саамские игры

На саамских играх выступили талантливые исполнители и коллективы. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера»

В маленьком поселке Лопарская на реке Коле 9 сентября состоялись традиционные национальные саамские игры. Праздник прошел уже в 26-й раз.

Саамское торжество порадовало гостей яркими самобытными костюмами, предметами национальных ремесел, песнями и танцами, состязаниями в ловкости и, конечно, вкусной горячей ухой.

- Саамские национальные игры ежегодно вновь и вновь пробуждают интерес к коренным народам Севера, к их уникальной культуре, укладу жизни, традиционным ремеслам и промыслам. Особая признательность - организаторам праздника, за то, что помогают сберечь культурное богатство и историческое наследие нашего родного края. Ваша активность, неравнодушие, большая работа способствуют укреплению дружбы народов в нашем многонациональном обществе, – отметила председатель областной Думы по Кольскому району Лариса Круглова.

Саамские игры украсили выступления талантливых исполнителей и коллективов из Кольского и Ловозерского районов.

И, конечно, участников ждали национальные игры и состязания. Самые ловкие и сильные смогли помериться силами в метании аркана, стрельбе из арбалета, прыжках через нарты, ловле рыбы традиционным способом, «на банку». Кульминацией спортивной программы стал знаменитый саамский футбол, в котором приняли участие команды представительниц прекрасного пола.

Помимо этого, на празднике работала выставка картин саамских художниц Ольги Шаршиной («Душа саамской женщины») и Полины Харыбиной («Чумовая фотовыставка»).

Все желающие также смогли принять участие в мастер-классах по саамскому рукоделию, которые провели умелицы из Ассоциации кольских саамов. На выставке-ярмарке мастера декоративно-прикладного творчества представили традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, куклы, шитье, вязаные игрушки, украшения из полимерной глины, изделия из дерева, валяние из шерсти и многое другое.

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