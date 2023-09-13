В Заполярье пройдет мультикультурный фестиваль «Кольские легенды»

На площадках фестиваля представят культурный и туристический потенциал Заполярья. Фото: ГОБУ «Центр народов Севера»

В межпоселенческой библиотеке в Коле 16 сентября пройдет мультикультурный фестиваль «Кольские легенды», посвященный празднованию 85-летия Мурманской области.

На семи площадках организаторы представят культурный и туристический потенциал Заполярья. Мероприятие торжественно откроют «Хороводом дружбы», который станет символом единства народов и задаст тон всему празднику.

Что ждет гостей? Они смогут познакомиться с национальной культурой и особенностями быта народов и субэтнических групп, проживающих в Кольском районе - саамов, киргизов, поморов, казаков.

Также пройдут различные мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, лекции ведущих спикеров региона. Гастрономическое наслаждение подарит дегустация национальных блюд. Кроме того, в рамках фестиваля будет работать книжная лавка.

Гостей праздника ждут различные мастер-классы и лекции. Фото: Министерство внутренней политики МО

Молодых участников ждут увлекательный квиз и концерт современной музыки. Состоится презентация настольных игр «Монополист-Мурманск» и «Поймай северное сияние», основой для создания которых послужили природа и достопримечательности Мурманской области. Тем временем дети погрузятся в удивительный мир сказок, подаренный народными сказителями. Самые активные участники фестиваля смогут заработать бонусные жетоны и обменять их на памятные подарки.

Заключительным аккордом «Кольских легенд» станут литературно-музыкальный вечер «Отсюда начинается Россия» и концерт ведущих ансамблей и исполнителей песенного творчества разных народов, проживающих в Заполярье.

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