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Карелия6 сентября 2023 10:58

Без лишних переплат, без заморочек без ежемесячных платежей

Строительная компания «Век» рада предложить своим клиентам выгодную рассрочку на приобретение недвижимости
Строительная компания «Век» рада предложить выгодную рассрочку на приобретение недвижимости. Фотография предоставлена строительной компанией « ВЕК»

Строительная компания «Век» рада предложить выгодную рассрочку на приобретение недвижимости. Фотография предоставлена строительной компанией « ВЕК»

Наша компания предлагает удобную и выгодную возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость в рассрочку. А главное - без переплат и ежемесячных платежей вы можете внести остаток в конце срока.

Срок проведения акции - с 1 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года. При крупном размере первоначального взноса можно не платить регулярные платежи.

Не упустите возможность получить выгоду и приобрести квартиру своей мечты уже сегодня.

Свяжитесь с менеджерами компании «Век» по телефону (8142) 33-00-43 или заполните форму на сайте vek-kvartira.ru, чтобы узнать больше о наших выгодных условиях и получить консультацию от наших специалистов.

Получить информацию о свободных квартирах можно в офисе отдела продаж

Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Попова, 13А. Тел. +7 (8142) 33-00-43

Забронировать квартиру на сайте компании «Век». Все интересные новости здесь - https://vk.com/vek_kvartira

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Акционерное общество АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» Адрес: 185001, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 43, ИНН 1001010821/КПП 100101001.

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