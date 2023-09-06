Без лишних переплат, без заморочек без ежемесячных платежей

Строительная компания «Век» рада предложить выгодную рассрочку на приобретение недвижимости. Фотография предоставлена строительной компанией « ВЕК»

Наша компания предлагает удобную и выгодную возможность для тех, кто хочет приобрести недвижимость в рассрочку. А главное - без переплат и ежемесячных платежей вы можете внести остаток в конце срока.

Срок проведения акции - с 1 сентября 2023 года по 1 июня 2024 года. При крупном размере первоначального взноса можно не платить регулярные платежи.

Не упустите возможность получить выгоду и приобрести квартиру своей мечты уже сегодня.

Свяжитесь с менеджерами компании «Век» по телефону (8142) 33-00-43 или заполните форму на сайте vek-kvartira.ru, чтобы узнать больше о наших выгодных условиях и получить консультацию от наших специалистов.

Получить информацию о свободных квартирах можно в офисе отдела продаж

Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Попова, 13А. Тел. +7 (8142) 33-00-43

Забронировать квартиру на сайте компании «Век». Все интересные новости здесь - https://vk.com/vek_kvartira

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Акционерное общество АО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» Адрес: 185001, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 43, ИНН 1001010821/КПП 100101001.

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