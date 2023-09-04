Школа роста: В «ФосАгро» подвели итоги 10-летнего инвестцикла

Основным драйвером роста "ФосАгро" стало создание современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове. Фото: пресс-служба «ФосАгро»

В ходе своего доклада генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников рассказал об итогах работы компании в первом полугодии. По его словам, благодаря последовательной реализации инвестпрограммы, на которую в этом году запланирована рекордная сумма в 67 млрд рублей, компания демонстрирует уверенную динамику.

- За 6 месяцев выпуск агрохимической продукции увеличился на 4,3% год к году и превысил 5,6 млн тонн. Отдельно стоит отметить сегмент фосфорсодержащих удобрений MAP, DAP и ЖКУ. Здесь выпуск продукции увеличился на 19%, до более чем 2,4 млн тонн, - сказал Михаил Рыбников.

Глава компании также подчеркнул, что основным драйвером роста стало создание современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове. Благодаря проведенной на предприятии коренной модернизации и новому строительству, ежегодный объем производства минеральных удобрений и другой химической продукции превысит 1 млн тонн. В первом полугодии на новом заводе-миллионнике освоен выпуск водорастворимого MAP, начата реализация проекта по увеличению переработки апатитового концентрата.

- Именно здесь завершается реализация крупнейшего инвестиционного проекта, результатом которого стало строительство нового уникального завода по производству минеральных удобрений. В предприятие вложено 34 млрд рублей, - заявил в ходе заседания председатель совета директоров «ФосАгро» Виктор Черепов. - Всего за 10 лет в развитие компании инвестировано более 390 млрд рублей. Итогом инвестиционного цикла стал рост объемов выпуска основной продукции на 80% – с 6,1 млн тонн в 2013 году до 11,1 млн тонн в 2022-м. Производственные успехи позволили нам за десятилетие почти вдвое увеличить поставки экоэффективной продукции на приоритетный внутренний рынок - с 1,5 до 2,9 млн тонн. Производительность труда за то же время выросла в 2,7 раза. В будущем компания продолжит следовать избранной стратегии развития: в ближайшие 5 лет «ФосАгро» намерена направить на инвестиции более 250 млрд рублей.

Кроме этого, Виктор Черепов отметил, что динамичное развитие, постоянное повышение эффективности производств и высокие производственные результаты позволяют «ФосАгро» держать курс на устойчивость и социальную ответственность. За 10 лет поддержка социальных и благотворительных проектов со стороны компании увеличилась в 7 раз - с 1,9 млрд до 12,9 млрд рублей в год, средние заработные платы по Группе выросли в 2,5 раза, а инвестиции в природоохранную деятельность превысили 60 млрд рублей.

В 2023 году свое 10-летие отмечает и корпоративная образовательная программа «ФосАгро» «Школа – колледж/вуз – предприятие». За это время в ее рамках была проработана система полного цикла подготовки и сопровождения специалистов, начиная от школьной скамьи, обучения в колледже, вузе и до трудоустройства в компанию. Программа охватила 6 школ и 4 подшефных колледжа во всех регионах присутствия. Помимо этого, компания тесно сотрудничает с 24 ведущими профильными высшими учебными заведениями.

За 10 лет реализации работы корпоративной образовательной программы только по линии «ФосАгро-школ» в компанию уже трудоустроились 83 выпускника, а еще 36 выпускников планируют это сделать в текущем году. За 10 лет в вузы поступили 994 выпускника «ФосАгро-школ» - это 88% общего числа прошедших обучение в подшефных школах.

Образовательный проект «ФосАгро» «Школа – колледж/вуз – предприятие» реализуется и в Мурманской области. В этом году за парты «ФосАгро-классов» в «ФосАгро-школах» №5 в Кировске и № 15 в Апатитах сели 46 десятиклассников. Вместе с ребятами, которым весной 2024 года предстоит сдавать выпускные экзамены, в них сегодня учится 101 воспитанник профильных классов. Здесь они получают углубленные знания по химии, физике, математике и информатике.

В этом году из 57 выпускников «ФосАгро-классов» Кировска и Апатитов 53 поступили в вузы и средние профессиональные учебные заведения. В том числе 10 ребят продолжат свое образование в Санкт-Петербургском горном университете – ведущем российском техническом вузе. Многие из них после получения образования возвращаются в родные города и трудоустраиваются в Кировский филиал АО «Апатит». Только в этом году на предприятие были приняты на работу 6 воспитанников «ФосАгро-классов», окончивших высшие и средние профессиональные образовательные заведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru