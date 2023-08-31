Николай Доронин: «На «Большой перемене» чувствуется максимальная заряженность ребят»

инал «Большой перемены» для школьников 8 – 10 классов пройдет в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре 2023 года. Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Более 600 старшеклассников и студентов колледжей из СЗФО приняли участие в полуфинале конкурса «Большая перемена», который прошел в Мурманске с 26 по 29 августа 2023 года. Торжественная церемония закрытия полуфинала состоялась в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С. М. Кирова. «Волею судеб я побывал в этом году на мероприятиях почти всех форматов молодежных движений – «Россия – страна возможностей», «Экосистема» Росмолодежи, «Чистая Арктика»... Именно на «Большой перемене» в Мурманске чувствуется максимальная заряженность ребят. Вы только в начале пути, но это будущее нашей страны, будущее развития российской Арктики», – отметил председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественной палаты РФ Николай Доронин, выступая на закрытии конкурса.

- Конкурсные испытания и образовательная программа проводились для ребят из республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, Ненецкого АО, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, – говорится в сообщении министерства информационной политики Мурманской области, которое передает ТАСС.

Участники очного полуфинала выполняли задания по 12 направлениям в разных сферах общественной жизни, например, «Создавай будущее», «Меняй мир вокруг», «Познавай Россию», «Делай добро», «Сохраняй природу», «Твори», «Помни». Эксперты оценивали навыки командной работы конкурсантов, креативность, логическое мышление и альтруизм ребят. Помимо выполнения собственно конкурсных заданий ребята смогли принять участие в образовательной программе и культурных мероприятиях, встретились с руководителями заметных социальных проектов, представителями организаций медиа и культуры, посетили экскурсию по Мурманску.

Аналогичные полуфиналы проходят и в ряде других городов – они организованы для школьников и студентов колледжей в разных федеральных округах России. По итогам всех полуфиналов должны быть определены полторы тысячи финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования (СПО).

Финал «Большой перемены» для школьников 8 – 10 классов пройдет в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре 2023 года. Победителей ждут денежные призы (от 0,1 до 1 млн рублей) и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Также предусмотрены выплаты для педагогов, подготовивших победителей и призеров конкурса. А 25 школ, подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, конкурс собрал тех людей, которые в тяжелейших условиях, в непростом климате делают будущее Арктики, будущее Мурманской области и будущее всей страны...

- Если вы не боитесь холода, если вы любите красоту природы и сильные духом, приезжайте к нам. Север – родина и территория сильных людей! – обратился Чибис к полуфиналистам.

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин сказал:

- Да, это конкурс, но каждый из вас уже победитель. Не останавливайтесь ни перед какими трудностями.

Первый заместитель председателя правления «Движения первых», генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова обратилась к ребятам со словами:

- Пусть победителем или призером конкурса станет не каждый, но вы все уже громко заявили о себе и о своих способностях. Доказали умение слышать друг друга, искать нестандартные решения, добывать нужные ответы и быть первыми. Это и есть самое главное, что вы приобрели.

«Большая перемена» входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь») и Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

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