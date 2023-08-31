10 тысяч гостей в объятиях киберпанка. В Никеле в третий раз прошел Gastro Industry Fest

Посетителей, желающих повеселиться в преддверии сентября, оказалось рекордное количество. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ароматы Арктической кухни, железная рыба, плюющаяся блестками, и любимые хиты 2000-х - все это прекрасно совместилось на Gastro Industry Fest, который в последние выходные лета собрал гостей в Никеле.

Мероприятие, главной фишкой которого стала вкусная Арктическая кухня, проходит уже не первый год и с каждым разом становится все масштабнее и интереснее. Так, в этот раз стало больше фудтраков и мастер-классов, территорию расширили, сделали удобные дорожки. А посетителей, желающих повеселиться в преддверии сентября, оказалось рекордное количество. Всего – более 10 тысяч человек из 70 городов России.

В шатрах фестиваля работали тематические цехи, где можно было попробовать разные развлечения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Gastro Industry Fest позволяет людям, в первую очередь, получить впечатления. Также фестиваль – это вклад в экономику, благодаря туристам, которые сюда приезжают и оставляют деньги. Он развивает нашу индустрию гостеприимства и сервиса, местные предприниматели должны отвечать этим вызовам, - поделилась директор департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова.

Слово «индустриальный» в названии фестиваля фигурирует неслучайно, ведь разворачивается праздник рядом с территорией закрытого плавильного цеха, которая раньше стояла без дела. Теперь же на фоне суровых пейзажей, вобравших в себя мощный производственный дух, веселятся люди.

Изюминка этого события – вкусная Арктическая кухня. Фудтраки привлекали к себе ароматными изысками. Тут тебе и вафли с соусом из северных ягод, и шашлык из семги, и черные пельмени из оленины. Из напитков предлагали самые разные виды чая с северными сборами и кофе со вкусом Арктики, например, с морошкой. Самые большие очереди выстраивались к фургончику с блинами, начинкой для которых стали краб, семга, креветка, лосятина и другие заполярные деликатесы.

Музыканты Uma2rman отметили, что на Севере очень теплый прием. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К вечеру практически все блюда гости уплели за обе щеки и повара, разводя руками, могли предложить лишь согревающие напитки. Похоже, что в следующем году организаторам придется звать еще больше рестораторов, чтобы накормить всех.

Тем временем кругом витала атмосфера киберпанка. В шатрах на фестивале работали тематические цеха, где можно было опробовать суровые развлечения.

Так, в цехе стекла мастера создавали уникальные украшения из бусин, предлагая каждому попробовать себя в этом ремесле. А в цехе металла гости наблюдали за чеканкой монет и могли создать собственную, с символикой Gastro Industry Fest, под присмотром опытного кузнеца.

Мастер из Архангельска представил уникальные фигуры из металлолома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рядом с площадкой представил свои уникальные фигуры из металлолома мастер - золотые руки из Архангельска: детально проработанный вагон поезда, киберзаяц, аккуратные шары из гаек и болтов… Работа очень кропотливая.

- Я уже 20 лет работаю с металлом. Материал беру на нашем местном заводе, у них много лишнего остается от производства - не пропадать же добру! Приносят и знакомые, например, когда машины чинят, – рассказывает мастер Алексей «КП»-Мурманск». – Езжу и на наши фестивали, и на международные выставки, дважды был в Катаре, в Анкаре. Сегодня мы проведем мастер-класс, сделаем полусферу.

В цехе технологий тоже кипела работа. Можно было попробовать управлять роботом в специальном бассейне, сделать фото с использованием нейросети, посмотреть, как работает катушка Теслы. Тут же специалисты давали мастер-класс по сборке компьютеров.

Больше всего внимание гостей привлек перформанс от театра «Злые рыбы». Фото: Антон ЗАБИРОВ

– Любой гость может бесплатно собрать у нас ПК - мы покажем последовательность, предоставим детали. Очень много прекрасных людей к нам сегодня приходит, – улыбается мастер Иван из Мончегорска. - В обычное время мы также собираем компьютеры для нуждающихся семей, а запчасти для гаджетов нам приносят неравнодушные горожане. Первый раз участвуем в «гастрофесте», классная здесь атмосфера, и природа другая немного, отличается от нашей Мончетундры. Считаю, что такие мероприятия нужны, потому что они поддерживают маленькие города. Благодаря этому туристы узнают, что здесь кипит жизнь.

Еще одним индустриал-элементом фестиваля стала выставка мощной техники, которая покоряет просторы тундры. Можно было не только увидеть электровоз, ковшовый погрузчик, различные пожарные машины, но и забраться в них, сделав фото на память.

На горячее Gastro Industry Fest припас огненное шоу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Но, наверное, больше всего внимание гостей привлек сюрреалистичный перформанс механического экспериментального театра «Злые рыбы»: по территории фестиваля под Rammstein разъезжал гигантский удильщик из кусков металла, периодически плюющийся блестками. Управляет конструкцией персонаж неведомой эпохи, попутно раздавая команды на загадочном языке своим коллегам в пестрых костюмах. За ними – толпа народу, желающего поглазеть поближе. Ведь где еще такое увидишь?

На «горячее» Gastro Industry Fest припас огненное шоу и концерт известных рок-исполнителей - групп «7Б» и Uma2rman.

- На Севере очень теплый прием, нас здорово встретили. Мы в Мурманской области периодически бываем. Здесь очень красивые места, прекрасные люди и природа. Надеемся, что вернемся к вам еще! – поделился фронтмен Uma2rman Владимир Кристовский.

Завершающим штрихом вкусного праздника стал салют, прекрасно вписавшийся в огненный закат уходящего лета.

К вечеру практически все блюда гости уплели за обе щеки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ЦИФРЫ

Более 50 раз пройден тест-драйв кроссоверов.

Продано 1160 тематических изделий на ярмарке региональных мастеров.

650 детей посетили игровой лабиринт.

Более 350 сувениров изготовлено на мастер-классах.

510 открыток отправлено и 150 монет отчеканено гостями фестиваля.

Арктическую кухню представили 12 рестораторов.

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