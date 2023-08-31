«Гаражная цивилизация» и цифровые двойники: куда движется Арктика

Президент Владимир Путин дал поручение федеральному правительству и региональным властям определить список населенных пунктов, которые будут считаться опорными в Арктике. Фото: пресс-служба ПОРА

Президент Владимир Путин дал поручение федеральному правительству и региональным властям определить список населенных пунктов, которые будут считаться опорными в Арктике. Для них подготовят мастер-планы развития до 2035 года и выделят бюджетные средства, будут создаваться условия и для более активного привлечения внебюджетных инвестиций. На заседании дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики эксперты обсудили будущее таких городов. Модератором заседания выступил координатор экспертного совета ПОРА, доцент ИОН РАНХиГС Александр Воротников.

- Все началось еще с обсуждения стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, где главной целью, по сути, было повышение качества жизни населения. Конечно, качество жизни не может быть повышено, если у нас не будут развиваться основные населенные пункты. И мы видим движение по этому вопросу, – констатировал в своем приветственном слове председатель правления ПОРА Николай Доронин. – Много мастер-планов обсуждается по Дальневосточному федеральному округу, включая и арктические территории. Импульсом к такому обсуждению была поддержка со стороны президента, но все-таки в основе лежала деятельность рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, которую возглавляет губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Арктике не хватает такого, в хорошем смысле слова, лоббизма на верхнем уровне, для того чтобы добиваться тех показателей, которые необходимы этому макрорегиону.

Как отметила доцент географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заместитель директора Института регионального консалтинга Надежда Замятина, представляя результаты предварительного исследования по выбору опорных городов (в списке 180 названий), центрами развития в Арктике могут быть даже небольшие населенные пункты:

- Здесь нельзя выбирать самые крупные, тем более по тем критериям, которые применяются в основной зоне расселения. Поселок в 1000 человек может выполнять функции, которые при других условиях выполняет более крупный населенный пункт – особенно в бездорожной восточной части Арктики.

Одним из опорных городов Арктики практически неминуемо должен стать Норильск. Заместитель главы города Норильска по экономике и финансам Инна Закирьяева рассказала о разработке стратегии развития города до 2035 года как опорного города Арктики, которая проходила совместно с Проектным офисом развития Арктики.

По ее словам, город уже сегодня обладает инфраструктурой, которая может быть востребована не только жителями города, но и при соответствующем развитии – прилегающими территориями.

Значительным потенциалом территории является совершенствование логистической системы региона с учетом возможностей международного аэропорта города Норильска и морского арктического порта федерального значения - города Дудинка.

Значительным потенциалом территории является совершенствование логистической системы региона с учетом возможностей международного аэропорта города Норильска и морского арктического порта федерального значения - города Дудинка. Фото: пресс-служба ПОРА

Кроме того, на территории уже реализуются через муниципальные программы такие системные документы развития, как мастер-план, принятый в 2019 году и определяющий основные направления пространственного развития города, а также Комплексный план социально-экономического развития до 2035 года, утвержденный правительством Российской Федерации в конце 2021 года. Также данные документы стали основой, заложенной в базу новой принятой в июне 2023 года Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года как опорного города Арктики

Виктория Богинская, управляющий партнер проектно-консалтингового центра «ЯРУС», член Экспертного совета по созданию стандартов арктических регионов, разработчик мастер-плана Анадыря, рассказала, что, согласно исследованиям ее коллег, основная боль жителей арктических регионов – недостаток жилого фонда. При этом исследования показывают еще один любопытный факт: комфортный город на Севере, в понимании жителей, должен быть компактным, чтобы можно было быстро добраться пешком до работы или развлечений.

Неудовлетворенность качеством городской среды — один из факторов оттока населения из Арктики.

- Общемировой тренд пространственного развития сегодня — концентрация населения и экономики в крупнейших городах. И Стратегия пространственного развития Российской Федерации также делает ставку именно на крупные города и агломерации как на центры экономического роста в масштабах страны. Но арктические регионы во многом специфичны. Большая часть поселений — небольшие по численности, при этом они являются критически важным элементом экономической системы российской Арктики. Низкая плотность населения, экстремально высокие транспортные издержки и критическая зависимость от завоза топлива, продовольствия и промышленных товаров, ключевая роль сезонности (в транспорте, в продовольственном и топливном обеспечении), очевидные погодно-климатические сложности — ключевые вызовы, с которыми арктические поселения вынуждены бороться, адаптировав управленческие инструменты, использующиеся во всей стране. Если темпы депопуляции и сжатия не изменятся, то, по прогнозным данным, предоставленным учеными, входящими в состав Экспертного совета, к 2029 году ожидаемая численность населения Российской Арктики сильно сократится. За счет этого население российской и зарубежной Арктики сравняется, — поделилась тревожным прогнозом Ирина Красноперова, секретарь Экспертного совета при рабочей группе по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ при Госсовете.

Очень важен для развития опорных городов постепенный переход на использование местных строительных материалов, полагает Сергей Неустроев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия).

- Это и минимизация транспортных затрат, и развитие целого ряда сопутствующих отраслей. И, конечно же, решение вопросов занятости местного населения, – считает эксперт.

Он добавил, что вопросы перспектив территориального развития, совершенствования планировки становятся все более актуальными для большинства населенных пунктов Арктики.

- Генпланы, существующая застройка, инженерная инфраструктура поселков остались в границах, сложившихся с 1980-х. При их обновлении предстоит обеспечить новый облик арктического поселения с комфортными условиями и удобной планировкой. Также необходимо обеспечить снижение затрат на содержание за счет более оптимальной организации пространства, снижения протяженности сетей и повышения энергоэффективности. (…) Чокурдах – пример населенного пункта, требующего, по сути, полной перестройки, – рассказал Неустроев.

Неудовлетворенность качеством городской среды — один из факторов оттока населения из Арктики. Фото: пресс-служба ПОРА

- По отношению к арктическим территориям должна быть абсолютно исключена методология функционального зонирования (жесткое разбиение территории на жилую, производственную, рекреационную и транспортные зоны). Она была придумана в 1930-е - это прошлый век. Сейчас понятно, что для Арктики нужны другие принципы. Я считаю, что основанный на антропогенной нагрузке подход обеспечит сочетание планирования хозяйственной деятельности и бережного отношения к природе, - созвучно мнение Дмитрия Наринского, профессора факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики ВШЭ.

Эксперт ПОРА Ольга Грицан, руководитель аналитического отдела АСР «Центр», обратила внимание на то, что в Заполярье существует так называемая «гаражная цивилизация»: при недостатке общественных пространств в маленьких городах в холодном климате центрами досуга и общения становятся самые обычные гаражи.

Однако развитие цифровых технологий может изменить будущее таких городков и уменьшить отток населения, считает Юлия Алферова, генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства»:

- С учетом развития цифровых навыков и большой программы «Кадры для цифровой экономики» именно развитие «удаленных» компетенций в Арктике – это очень сильная ниша, которая позволит человеку зарабатывать, не переезжая в Москву или в какой-либо другой мегаполис.

Эксперт также считает, что программа развития опорных городов Арктики должна включать в себя раздел повышения цифровой зрелости опорных городов. Применение принципов цифрового моделирования социально-экономического развития городов выражается во внедрении «цифровых двойников», которые должны выступать «интеграционной шиной» всех уже внедренных и впоследствии проектируемых цифровых решений разного уровня. Алферова отметила, что сегодня лидером среди арктических городов по такой цифровизации является Мурманск.

Необходимы модели пространственного развития арктического региона, которые учитывают неравномерность развития населенных пунктов и межрегиональные связи, отметил Александр Балобанов, заведующий кафедрой государственного управления и публичной политики ИОН РАНХиГС.

Рустам Романенков, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы», подчеркнул, что развитие Арктической зоны должно быть отражено в миграционной и демографической политике всей страны.

Аспирант МАРХИ Валерия Савинова предложила вдохнуть новую жизнь в приходящие в упадок моногорода Арктики, разместив там научно-исследовательские центры.

Подводя итоги обсуждения, Александр Воротников отметил, что реализация поручений президента потребует изменений в законодательстве. Многие определения и термины, используемые в контексте выполнения поручений президента, необходимо ввести в правовой оборот, разъяснив их суть: например, «мастер-план», «опорный населенный пункт» и т.д.

- Важно, на мой взгляд, реализуя проекты по выполнению поручений президента Пр-1626 от 18 августа 2023 г., использовать различные формы взаимодействия государства и бизнеса, такие, как концессионные соглашения, энергосервисные контракты и т.д., – считает Воротников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru