Новая глава сотрудничества: На предприятиях «ФосАгро» подписаны обновленные коллективные договоры

На производствах Группы «ФосАгро» в Кировске, Череповце, Волхове и Балакове прошел единый день подписания коллективных договоров. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

На производствах Группы «ФосАгро» в Кировске, Череповце, Волхове и Балакове прошел единый день подписания коллективных договоров. В них компания и профсоюзы закрепили расширенный спектр льгот и социальных гарантий для работников и ветеранов предприятий. Подписание прошло в формате видеоконференции.

По словам председателя Ассоциации профсоюзных организаций «Минудобрения» Дениса Бродкова, работа над документами продолжалась более полугода, а сами договоры наполнены новыми видами поддержки, включают повышенные выплаты работникам и ветеранам «Апатита», а также максимально унифицированы. Отличия есть лишь у колдоговора Кировского филиала АО «Апатит», но не по широте спектра социальных гарантий, а по размерам выплат. Здесь они по понятным причинам выше.

По словам Дениса Бродкова, представители трудовых коллективов направили около 100 предложений в новые редакции колдоговоров, из них 30 вошли в итоговые версии.

Как заявил председатель Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности (Росхимпрофсоюз) Александр Ситнов, при обсуждении новых редакций колдоговоров красной нитью проходила мысль: «Эффективная работа компании в целом и благополучие каждого работника взаимосвязаны. А отношения сторон определяют важнейшие принципы социального партнерства – обоюдное доверие, взаимное уважение и стремление к предотвращению конфронтации».

Коллективный договор Александр Ситнов назвал конституцией каждого предприятия. И подчеркнул, что каждая из его сторон обязана выполнять закрепленные в документе договоренности.

- Это важно и это основа реализации идеи достойного труда, а значит, достойной заработной платы, производственной безопасности и гарантий занятости. Это вселяет уверенность, что компанию ждет успех. Мы все убедились, что корабль «ФосАгро» идет уверенным курсом, - сказал председатель Росхимпрофсоюза.

Лучшие в отрасли

В ходе торжественной церемонии подписания коллективных договоров генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников кратко рассказал о результатах работы компании в текущем году. Так, по его словам, объем выпускаемой продукции в этом году уже вырос на 4,3%, а с точки зрения инвестиций год окажется и вовсе рекордным – объем вложений в развитие производств «ФосАгро» достигнет 67 млрд рублей. При этом компания не снижает и вложения в социальную сферу. Только в прошлом году «ФосАгро» направила на эти цели почти 13 млрд рублей - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Помимо этого, на предприятиях Группы за минувшие два года в 1,5 раза вырос размер средней заработной платы, также в этом году традиционные премии к профессиональным праздникам в сумме возросли до 100 тысяч рублей, а выплаты ветеранам – до 20 тысяч.

Эта тенденция прослеживается и в новых редакциях коллективных договоров.

- Нам удалось расширить перечень льгот и их финансовое наполнение, сохранить и расширить все востребованные работниками программы в сфере медицины и отдыха, нашу льготную корпоративную жилищную программу. Усилена поддержка ветеранских организаций. Ничто нам в дальнейшем не помешает улучшать условия колдоговоров, так что мы не будем останавливаться на достигнутом. Главное, что были подробно изучены инициативы наших работников. Выбрано и учтено в новых редакциях коллективных договоров то, что в наибольшей степени волнует наших работников. Считаю, что наши коллективные договоры - лучшие в отрасли и одни из лучших в стране, их подписание позволяет всем нам с оптимизмом смотреть в будущее, - рассказал Михаил Рыбников.

Директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов отметил, что особую гордость у руководства комбината вызывает расширенный спектр гарантий и повышенные выплаты ветеранам производства. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

Для рабочих и ветеранов

Рассказывая о преимуществах новой редакции коллективного договора Кировского филиала АО «Апатит», директор предприятия Андрей Абрашитов отметил, что особую гордость у руководства комбината вызывает расширенный спектр социальных гарантий и повышенные выплаты ветеранам производства.

- Компания «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит» серьезно относятся ко всем вопросам, которые касаются ветеранов предприятия. Инициатива об установлении дополнительных социальных гарантий ветеранам АО «Апатит» поступила от профсоюза и была полностью поддержана руководством компании, - отметил Андрей Юрьевич. - Мы всегда с уважением относились и будем относиться к нашим ветеранам за вклад в развитие «Апатита». Мы искренне рады видеть их на наших профессиональных праздниках, экскурсиях на производство, любых корпоративных и городских мероприятиях. И пусть эта нить, связывающая поколения, не порвется никогда.

Впрочем, повышенные размеры выплат, полагающихся в различных жизненных ситуациях, предусмотрены и действующим сотрудникам комбината. Председатель профкома «ФосАгро-Апатит» Алексей Игумнов привел конкретные примеры. Так, до 10 тысяч рублей увеличен размер материальной помощи каждому работнику - родителю первоклассника - ко Дню знаний. Выплата молодым специалистам возросла до 35 тысяч рублей. Выплата в связи с бракосочетанием – до 18 тысяч рублей. Для ветеранов предусмотрена повышенная выплата в связи с юбилейными датами. Теперь она составляет 5518 рублей. Увеличен размер ежегодной материальной помощи пенсионеру по его заявлению на лечение, медикаменты, проезд к месту консультации - с 8 до 10 тысяч рублей.

Отражение ценности

Позитивно подписание нового коллективного договора в Кировском филиале АО «Апатит» оценил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Искренне приветствую заключение нового коллективного договора Кировского филиала АО «Апатит» на 2023 - 2026 годы. В нем предусмотрен целый спектр льгот и социальных гарантий для горняков и обогатителей предприятия, а также ветеранов производства.

Отдельно хочу отметить меры поддержки предприятием молодых специалистов, семей с детьми, - отметил губернатор Заполярья. - В этом деле АО «Апатит» и компания «ФосАгро» - наши надежные партнеры, которые вносят большой вклад в развитие социальной инфраструктуры городов Кировск и Апатиты. Благодаря их поддержке активно идут работы по реконструкции здания кинотеатра «Большевик», где будет создан современный культурно-досуговый центр. При поддержке правительства области «ФосАгро» создала лучший на Северо-Западе страны горнолыжный курорт, который в этом году посетили более 335 тысяч гостей. Не могу не отметить и проект «Детям России – здоровье, образование и духовность», благодаря которому в Кировске и Апатитах активно развивается детский спорт, проект «ФосАгро-школа», позволивший укрепить материальную базу двух подшефных компании образовательных учреждений.

По мнению сенатора РФ от Мурманской области Татьяны Сахаровой, новые коллективные договоры предприятий «ФосАгро» – это отражение высокой ценности их коллективов в глазах руководства компании.

- Отдельного внимания заслуживает программа улучшения жилищных условий работников, которую «ФосАгро» реализует более 20 лет, - подчеркнула сенатор. - В ее рамках в городах присутствия компании строятся новые дома, как, например, многоэтажный жилой дом в Кировске. Кроме того, предусмотрено возмещение сотрудникам процентов по договорам ипотечного кредитования на квартиры, приобретаемые в других районах. Суммарно по регионам уже около 3000 семей горняков и химиков смогли улучшить свои жилищные условия. Это яркое подтверждение того, что «ФосАгро» заботится о своих работниках не на словах, а на деле.

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко в свою очередь отметила заботу «ФосАгро» о здоровье своих сотрудников.

- Компания обеспечивает большой спектр и объем социальных льгот и гарантий для своих сотрудников. Унифицированный коллективный договор, действующий на всех производственных площадках «ФосАгро», может служить примером. Он гарантирует защиту здоровья на рабочем месте, расширенный спектр услуг ДМС, оздоровление, отдых и лечение профессиональных заболеваний под наблюдением лучших врачей в корпоративных профилакториях, оснащенных современной медицинской техникой. Один из таких санаториев – «Тирвас» – расположен в Кировске. Неоценимую помощь компания оказывает Апатитско-Кировской центральной городской больнице, - сказала парламентарий.

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