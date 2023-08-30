Усачи – вредители леса

Основной способ распространения насекомых на новые территории – перевоз заселенной жуками древесины. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

На территории Республики Карелия, Республики Коми и Архангельской области установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинным объектам – большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу.

Личинки усачей прогрызают в заболони деревьев ходы, заполняя их опилками, часть из которых выбрасывают наружу через отверстия в коре. Питаются усачи, в том числе, молодыми побегами деревьев, повреждая их ветви и крону, а также значительно ослабляя деревья. Заселяет усач и порубочные остатки, лесоматериалы. Древесина после набегов усачей становится абсолютно непригодной ни для жизни самого дерева, ни для дальнейшей его переработки.

Основная опасность усачей заключается в том, что они являются переносчиками сосновой стволовой нематоды. Через раны, нанесенные жуками, нематоды проникают в древесину здорового дерева. Питаясь на эпителиальных клетках смоляных каналов, нематоды быстро размножаются, расселяются по всему дереву и убивают его за несколько недель.

Основной способ распространения насекомых на новые территории – перевоз заселенной жуками древесины.

Чтобы не допустить распространения карантинных вредителей на новые территории, предприятиям, занимающимся заготовкой и переработкой древесины, необходимо выполнять требования законодательства в области карантина растений.

В случае обнаружения признаков заражения подкарантинной продукции карантинными объектами обязаны разместить продукцию изолированно и незамедлительно уведомить об этом Управление Россельхознадзора.

Выпуск в оборот продукции, зараженной карантинными объектами, ее хранение, перевозка, реализация не допускаются. В отношении такой продукции должны быть по выбору собственника проведены необходимые меры: фитосанитарное обеззараживание, переработка способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности или уничтожение.

Вывоз лесоматериалов с территории, зараженной карантинными объектами, допускается только при наличии у грузоотправителя карантинного сертификата, а за пределы Российской Федерации – фитосанитарного сертификата, удостоверяющих отсутствие в продукции карантинных организмов. Невыполнение ограничений по вывозу и использованию лесопродукции в карантинной фитосанитарной зоне может привести к распространению усачей на территории, свободной от заражения, и способствовать гибели лесных насаждений.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем возникающим вопросам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заготовку, хранение, переработку, перевозку и реализацию лесоматериалов и лесопродукции из деревьев хвойных пород можно обращаться в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора:

– г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, (8142) 56-61-38;

– г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, (8182) 20-11-42;

– г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108/3, тел.: (8212) 44-50-53.

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