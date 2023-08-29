Segezha Group оптимизирует логистику

изготовление крафт - бумаги. Сегежский ЦБК, Республика Карелия

«Текущая стоимость перевозки прямыми железнодорожными контейнерными поездами с Северо-Запада России в Китай находится на низком уровне, порядка 20$ за тонну. На рынке есть спотовые предложения и с гораздо более низкими ставками. Такая ситуация сложилась из-за дисбаланса импортного и экспортного контейнерных грузопотоков и, как следствие, профицита контейнеров в Северо-Западном регионе. Намерены использовать этот эффект для повышения маржинальности международных продаж нашей крафт-бумаги. », - говорит директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин.

Маршруты с Сегежского ЦБК по РЖД хорошо отлажены. Логистическая схема Segezha Group с ускоренными контейнерными поездами устойчиво функционирует уже в течение трех лет. Готовая продукция комбината доставляется главным образом в Гуанчжоу с последующим распределением по китайским провинциям. Время состава в пути – около 15-20 суток. Это в несколько раз быстрее, чем доставка морем. Потеря клиентов в ЕС успешно компенсируется новыми деловыми связями холдинга.

изготовление крафт - бумаги. Сегежский ЦБК, Республика Карелия

«С уходом транснациональных контейнерных сервисов из порта Санкт-Петербург стали направлять больше грузов в Китай и страны ЮВА через сухопутные пограничные переходы и дальневосточные порты. Полноценные скоростные контейнерные поезда формируются прямо на комбинате, где создана соответствующая инфраструктура. Благодаря ей мы сокращаем транспортные расходы, увеличиваем скорость и объемы отгружаемой продукции», - говорит Андрей Юдин.

Перспективная альтернатива – Севморпуть. При снижении стоимости перевозки он может стать надежным резервным логистическим маршрутом не только для торговли с Китаем, но и с другими партнерами в АТР.