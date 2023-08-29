«Помогите найти сына». В Мурманской области пропавшего северянина нашли расчлененным у «Серебрянки»

46-летний житель Мурманска пошел на страшное преступление под действием алкоголя. Фото: СУ СКР по Мурманской области

46-летний житель Мурманска пошел на страшное преступление под действием алкоголя.

В феврале 2023 года в полицию обратилась 72-летняя местная жительница, которая сообщила, что уже несколько дней не знает, где находится ее 45-летний сын. На звонки он не отвечает, дома его нет.

Сотрудники полиции приступили к поискам, но северянин как в воду канул. Тайна его исчезновения раскрылась только спустя несколько месяцев, когда сошел снег. В лесу у дороги «Кола – Серебрянские ГЭС» нашли фрагменты человеческого тела.

- Проведенная генетическая экспертиза позволила установить, что останки принадлежат находящемуся в розыске с февраля этого года мужчине 1977 года рождения. По факту обнаружения фрагментов тела возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

После следователи восстановили страшную картину. Оказалось, что перед смертью погибший выпивал вместе с другом в одной из квартир на улице Радищева в Мурманске. Мужчины поссорились.

- Обвиняемый нанес множественные удары кулаками по голове, грудной клетке и шее своей жертве. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Испугавшись ответственности за убийство и желая скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело, спрятав его части в лесополосе в районе автомобильной дороги, после чего покинул Мурманскую область, - рассказал подробности старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Дома у северянина прошли обыски, в квартире нашли следы крови.

Как уточнили в прокуратуре Мурманской области, северянина задержали в Санкт-Петербурге, после его этапировали в Мурманск. Ближайшие два месяца он будет находиться под стражей, после меру пресечения могут продлить. По статье об убийстве мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, в убийстве он признается.

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