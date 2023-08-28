Пример для всей отрасли: Горняки ГОКа «Апатит» отметили профессиональный праздник

По случаю Дня горняка различные награды получили более 100 тружеников ГОК «Апатит». Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

Организаторы вновь удивили

Можно ли удивить чем-то тех, кто бывает на главном празднике Кировска каждый год? Безусловно – стоило только взглянуть на программу мероприятия!

- Мы с дочкой пришли на Курортный бульвар к полудню, чтобы успеть посмотреть и попробовать все, что приготовили организаторы, - рассказывает горнячка Анна, которая работает на Расвумчоррском руднике. – И вот уже почти три часа дня, а мы побывали еще не везде! Долго пробыли в гончарной мастерской - это новинка для меня и дочки, на воздушной рыбалке. А еще записали ролик на видеоспиннере вдвоем, получились там как настоящие звезды - это чудесный подарок на память!

Ажиотаж царил в павильоне, где дети, да и взрослые, надев каски и взяв инструменты, усердно долбили метровую гору из гипса, в недрах которой скрывались «драгоценности». В соседних шатрах можно было сделать сувенир на память о празднике – расписной камушек, букет из сухоцветов или браслет.

На набережной озера Верхнего, по которому скользили стройные яхты с парусами, привлекла внимание шумная компания студентов.

Для работников ГОК «Апатит» отмечать профессиональных праздник - День горняка - неизменная традиция. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

- Молодежь, вы почему сегодня здесь?

- А мы приехали из Кандалакши всей толпой, погулять, Лепса послушать, нам он тоже нравится! - весело отвечают ребята. – Вообще, мы у вас на полуострове гости, были на Терском берегу, сегодня гуляем здесь, а завтра уезжаем в Санкт-Петербург - пора к учебе готовиться.

На вопрос, что особенно впечатлило гостей из Северной столицы на празднике в Кировске, отвечают: выставка горной техники компании «ФосАгро». Действительно, яркие машины внушительных размеров, в которые можно залезть, покрутить рычаги и понажимать на кнопки, пользовались популярностью не только у детей: в каждой второй кабине – молодежь и взрослые.

Днем раньше на точно таких же погрузочно-доставочных машинах соревновались в мастерстве горняки-подземщики. Первый в истории Кольского полуострова открытый конкурс собрал представителей пяти горных предприятий региона, победителем стал Максим Киршин, представитель Кировского филиала АО «Апатит».

На благо региона и страны

День горняка давно стал самым ожидаемым событием для большинства жителей Кировска. Этот праздник – подарок всем, кто выбрал для себя нелегкую, но очень нужную профессию. Для них выступали уличные театры, пели юные артисты, звучали поздравления почетных гостей.

Героем дня стал «Лучший горняк – 2023» Александр Николаев, машинист экскаватора Восточного рудника. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

- Труд горняка не каждому по плечу. Он требует силы воли, твердости характера, профессионализма и, конечно же, преданности делу. Горнодобывающая промышленность заложила прочный фундамент развития экономики Мурманской области. Отдельно хочу отметить вклад в укрепление продовольственной безопасности страны тружеников Кировского филиала АО «Апатит». Именно плоды вашего труда являются основой для производства востребованных во всем мире минеральных удобрений «ФосАгро». Не могу не отметить вклад, который компания вносит вместе с нами в развитие социальной инфраструктуры городов Кировск и Апатиты, - сказал в своем видеообращении к горнякам региона губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил героев дня с профессиональным праздником от имени областной Думы и подчеркнул, что важность и востребованность профессии горняка почти век остается неизменно высокой.

«Сердечно поздравляю весь коллектив Кировского филиала АО «Апатит» с Днем горняка! Этот праздник ежегодно отмечается как дань уважения к нелегкому и самоотверженному труду горняков, которые вносят весомый вклад в экономику нашей страны. В Кировском филиале АО «Апатит» работают сильные, трудолюбивые и стойкие духом люди. Отдельных слов благодарности заслуживают ваши преданность профессии, ответственное отношение к делу, готовность к взаимовыручке и товарищеской поддержке. Уверена, накопленные знания и опыт, высокий профессионализм и современные технологии помогут вам достигнуть всех намеченных планов», - говорится в телеграмме сенатора РФ Татьяны Сахаровой, которая также поздравила героев праздника.

Всех горняков Заполярья поздравил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

- Горняк – это больше, чем профессия. Это характер, в котором соединяются истинное мужество, мастерство и стойкость, - сказал глава РАПУ. - Это призвание, требующее максимальных усилий и высокого мастерства. Здесь, в Хибинах, добывают один из самых важнейших минералов на планете – апатит. Это соль земли. Именно здесь начинается плодородие не только наших, российских земель, но и плодородие во многих других странах мира, куда поставляются минеральные удобрения, которые производит наша страна. В ваших руках продовольственная безопасность России и мира.

Для гостей праздника организовали выставку горных машин. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

Генеральный директор компании «ФосАгро» Михаил Рыбников отметил роль каждого, кто трудится на предприятиях компании, в ее сегодняшних успехах. Благодаря работникам ставятся новые производственные рекорды, общие усилия огромного коллектива продолжают обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Тех, кто каждый день трудится на хибинских рудниках, поздравил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

- День горняка сплотил и объединил не только поколения и династии горняков, но и жителей наших городов. Именно Хибинам, их богатствам и труду тех, кто делает их доступными для всей планеты, мы обязаны появлению на карте двух городов - Кировска и Апатитов, - сказал Андрей Юрьевич. - Сегодня, спустя почти сто лет после того, как первые горняки пришли в Кольское Заполярье, мы не просто уверенно стоим на ногах – мы развиваемся. А благодаря выверенной стратегии инвестиционной политики компании «ФосАгро» мы являемся примером для целой отрасли. Горняки, это ваша заслуга, ваша работа и результат! Желаю вам и вашим семьям добра, благополучия и процветания!

Государственные, региональные, ведомственные и корпоративные награды за добросовестный труд получили более ста работников предприятия. Героем дня стал «Лучший горняк-2023» Александр Николаев, машинист экскаватора Восточного рудника, который трудится в Кировском филиале АО «Апатит» уже 32 года. Александр Николаевич был наставником для нескольких поколений молодых горняков и поделился педагогическим секретом: если дать новичкам сразу почувствовать вкус работы, заинтересовать их, то учение пойдет легко.

В этом году на концерте в честь Дня горняка выступил Григорий Лепс. Фото: пресс-служба КФ АО «Апатит»

- Те, кого наставлял, помнят меня, – улыбается лучший горняк. – Как только объявили мое имя со сцены, сразу же начали звонить, писать, поздравлять - радуются вместе со мной!

Михаил Рыбников и Андрей Абрашитов вручили Александру Николаеву ключи от нового автомобиля Haval F7x. Вручать такой ценный подарок – многолетняя традиция, как и приглашать на праздник любимых артистов – звезд российской сцены. В этом году на концерте в честь Дня горняка выступил Григорий Лепс. Он исполнил свои самые популярные хиты и поздравил виновников торжества - сильных и смелых людей, настоящих тружеников - с их праздником.

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