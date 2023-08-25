Компания «РУСАЛ» помогает родителям первоклассников собрать детей в школу

Корпоративная программа «Собери ребенка в школу», продолжается уже третий год подряд. Фото: Пресс-служба «Русал Кандалакша»

Сборы ребенка в школу далеко не всегда можно назвать приятными хлопотами, слишком уж много в них переменных. Это круговорот задач из выбора качественной и подходящей к конкретному учебному учреждению формы, рюкзака, который не испортит осанку, канцелярского набора. Помимо прочего встает вопрос, что все это надо не только купить, но и отложить немаленькую сумму. Помощь в этом процессе лишней не будет.

Генеральный директор «РУСАЛ Кандалакша» Андрей Терентьев вручил семьям будущих первоклассников сертификаты для подготовки к школе. Фото: Пресс-служба «Русал Кандалакша»

Компания «РУСАЛ» сделала своей традицией такую поддержку семей, в которых есть первоклассники. Для этого работает корпоративная программа «Собери ребенка в школу», которая насчитывает уже три сезона заботы и поддержки. В 2023 году накануне 1 сентября ее участниками только на Кандалакшском алюминиевом заводе стали 33 семьи металлургов, куда передали сертификаты для приобретения школьных принадлежностей и других необходимых вещей. По всем городам «РУСАЛ» приготовил 3,5 тысячи подарков.

«РУСАЛ» уделяет большое внимание социальной политике, в частности - поддержке семей с детьми. Фото: Пресс-служба «Русал Кандалакша»

- Мы надеемся, что наша помощь позволит ребятам начать школьную жизнь со всем необходимым и в отличном настроении, - рассказал генеральный директор «РУСАЛ Кандалакша» Андрей Терентьев, который лично вручил сертификаты родителям будущих первоклассников.

«РУСАЛ» уделяет особое внимание социальной политике в своей Стратегии устойчивого развития и поддержке сотрудников. Ведь работа – это не только стабильная и высокая заработная плата, хоть это и немаловажно. Большую роль при выборе места трудоустройства играет и понимание, что ты получишь поддержку, а также различные социальные гарантии. При этом важно помогать и своим сотрудникам, и за пределами производства. Например, компания помогает детям из малообеспеченных семей и инвестирует средства в обновление материальной базы и улучшение инфраструктуры образовательных учреждений.

Помощь в подготовке к школе получили 33 семьи из числа сотрудников Кандалакшского алюминиевого завода. Фото: Пресс-служба «Русал Кандалакша»

- Мы уделяем большое внимание развитию не только наших сотрудников, но и будущих профессионалов, которые еще только начинают свой путь к тому, чтобы стать высококлассными специалистами. В этом смысле поддержка первоклассников – первый уровень нашей системной работы в этом направлении, – рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом «РУСАЛа» Наталья Альбрехт.

Внимание к детям в компании сохраняют и до начала учебы, и во время нее. Когда уже начнется пора уроков и домашних заданий, «РУСАЛ» организует для школьников инженерные кружки и квесты, также детвору ждут экскурсии на производственные площадки и профориентационные уроки, а талантливые и одаренные ребята, которые горят учебой, получат помощь с участием в чемпионатах профессионального мастерства.

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