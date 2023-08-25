«Мы перезвоним вам сами». Как в Мурманской области меняют систему записи к врачам

Записаться к врачу всегда было задачей повышенной сложности. Фото: Олег УКЛАДОВ

Записаться к врачу всегда было задачей повышенной сложности. Чтобы попасть к некоторым специалистам, северяне приходили в поликлиники за час-два до открытия, занимали очереди или висели на телефоне, пытаясь дозвониться.

С появлением портала reg.polarmed.ru запись стала проще - теперь «вылавливать» номерки можно с телефона или компьютера, также если на данный момент свободных мест нет, можно настроить уведомления о появлении «окошек».

При этом в минздраве отмечают, что процесс записи еще нужно доработать. И идеи, как это сделать, есть. Например, чтобы северяне понимали, как долго им надо дозваниваться до медучреждении, по время звонка озвучивается место в очереди и через сколько, примерно, ответит оператор. А если все же поговорить не удалось, оператор сам перезвонит.

- В настоящее время выкладка слотов (номерков) для записи производится ежедневно в течение всего дня. Чтобы записаться на прием к врачу сейчас нет необходимости вставать в долгую очередь ожидания с 8 часов утра. Дозвониться до оператора в дневное и вечернее время проще и доступность номерков выше. Тем не менее период с 8 до 11 часов все еще остается пиковым. В это время наблюдается максимальный поток входящих звонков, что значительно увеличивает время ожидания в очереди, - рассказал главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов.

Если северянин дозвонился, но записать его к врачу не могут, потому что нет мест, то есть другой вариант - поставить в лист ожидания. В течение суток из нужного медучреждения должны перезвонить и предложить варианты для посещения.

- Сервис обратной связи настроен во всех медицинских учреждениях Мурманской области и используется не только для связи с абонентом по пропущенным звонкам, но также для напоминания о дате и времени записи пациента на прием. Звонки могут поступать как с номеров колл-центра медицинского учреждения, куда звонил абонент, так и с прямого номера Единого контакт-центра: 56-81-80. Удобство сервиса в том, что пациентам из других населенных пунктов не надо совершать междугородние звонки. Колл-центры медицинских учреждений синхронизированы с Единым контакт-центром, - отметил Аркадий Амозов.

Также не стоит пугаться, если поступит звонок все с того же номера 56-81-80 с просьбой оценить качество записи к врачу и работу медучреждения.

Напомним: в Ревде завершили капремонт поликлиники Ловозерской центральной районной больницы, который велся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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