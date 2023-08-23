Сквозь дождь и снег, не ведая преград. В Териберке прошел самый массовый забег за Полярным кругом

На минувших выходных, 19 и 20 августа, Териберке прошел уникальный трейловый забег, мало с чем сравнимый по накалу страстей и эмоций. Фото: Running Heroes Russia / vk.com/goldenringultratrail

На минувших выходных, 19 и 20 августа, Териберке прошел уникальный трейловый забег, мало с чем сравнимый по накалу страстей и эмоций. Kildin Ultra Grand Escape стал самым массовым за Полярным кругом и собрал более тысячи участников со всей страны, которым предстояло преодолеть километры тернистого пути по скалам, вброд и сквозь порывистый морской ветер.

Изначально старт планировать организовать на острове Кильдин в Баренцевом море, однако из-за плохой погоды и шторма пришлось перенести его в Териберку.

Kildin Ultra Grand Escape стал самым массовым за Полярным кругом и собрал более тысячи участников со всей страны. Фото: Running Heroes Russia / vk.com/goldenringultratrail

В поморском селе за два дня провели титаническую работу по переносу забега, построив стартово-финишный городок и проложив дистанции. После традиционных «На старт, внимание, марш!» спортсмены принять покорять дистанции «Затерянный Мир» на 80 километров, «Бесконечное Пространство» на 50 километров и «Таинственный Остров» на 30 километров.

Участникам забега предстояло преодолеть километры тернистого пути по скалам, вброд и сквозь порывистый морской ветер.Фото: Running Heroes Russia / vk.com/goldenringultratrail

Атлетам пришлось нелегко: дождь сменялся снегом, а порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Перчинки добавил и сложный рельеф Кольского полуострова. Участники преодолевали горы с крутыми спусками и подъемами, шли через болота, пробегали вдоль Баренцева моря, которое не пустило их трехметровыми волнами на остров. А суммарный набор высот мог составлять до 3 тысяч метров, сообщают организаторы Running Heroes Russia.

Изначально старт планировать организовать на острове Кильдин в Баренцевом море, однако из-за плохой погоды и шторма пришлось перенести его в Териберку. Фото: Running Heroes Russia / vk.com/goldenringultratrail

Зато впечатлений у спортсменов было выше крыши.

- Какой здравомыслящий человек попрется на край Земли, чтобы пробежать километры по горам и топям в диких условиях тундры? А нас таких набралось 900 фанатов трейлраннинга! И мы получили все, что хотели: трэш, рок-н-ролл, горизонтальный дождь, вертикальные болота, штормовой ветер, ну и, конечно, потрясающие, до кома в горле, виды! - рассказывает атлет из Москвы Дмитрий Левин. - Из памяти уже ничем не вычеркнуть утро 20 августа в поселке Териберка. Мы стояли в стартовой арке, тесно прижавшись друг к другу. От порывов ветра брезентовые палатки колыхало так, что казалось их сейчас сорвет с земли и отправит в стратосферу. За минуту до старта начался ливень, капли как тысячи иголок лупили по лицу. И вдруг над аркой вспыхнуло яркое пламя фальшфейера. В голове пронеслась мысль: «Погнали, родные! Да прибудет с нами сила!».

Впечатлений у спортсменов было выше крыши. Фото: Running Heroes Russia / vk.com/goldenringultratrail

Шаг за шагом участники преодолевать путь в борьбе с самим собой, с непогодой, с природными преградами. Как бы ни хотелось бросить, дух приключений не позволял им сойти с дистанции.

- Через 10 часов от начала гонки я пересек финишный створ. Не передать словами, что я ощущал в тот момент! Сильная усталость, боль в мышцах, дрожь по телу. Но все перекрывала невероятная радость. Я смог, я дошел! - подытожил Дмитрий.

Шаг за шагом участники преодолевать путь в борьбе с самим собой, с непогодой, с природными преградами. Фото: Running Heroes Russia / vk.com/goldenringultratrail

Тройка лучших в каждой номинации получила денежные призы от организаторов. Так, «Ночном трейле» на 10 километров среди мужчин победу одержал Александр Абрамов, среди женщин - Татьяна Соколова.

В забеге «Таинственный Остров» на 30 километров лучшими оказались Дмитрий Саранцев и Александра Бородинова.

«Бесконечное Пространство» на 50 километров быстрее всех преодолели Сергей Соколов и Евгения Леонова.

И на самой сложной дистанции на 80 километров под названием «Затерянный Мир» победили Антон Нестеренко и Наталья Нещерет.

Из-за сурового северного климата забег оказался одним из сложнейших в России, благодаря чему участникам он запомнится на всю жизнь! Фото: Running Heroes Russia / vk.com/goldenringultratrail

Из-за сурового северного климата забег оказался одним из сложнейших в России, благодаря чему участникам он запомнится на всю жизнь!

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