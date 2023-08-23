Все дружно крикнем: «Скёль!». В Мончегорске отгремел юбилейный фестиваль Imandra Viking Fest

За оба дня фестиваля продали 12 тысяч билетов - это новый рекорд мероприятия. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Что лучше - оторваться по полной программе или постичь дзен? Впрочем, оба этих состояния можно было легко поймать 19 и 20 августа, отправившись в Мончегорск на Imandra Viking Fest. Масштабный фестиваль, впитавший в себя северную культуру Средневековья, в этом году юбилейный – пятый по счету.

Как отметила директор департамента социальной политики компании «Норникель» Ирина Жуйкова, с каждый годом фестиваль становится все масштабнее. Пять лет назад это была просто инициатива небольшой группы мончегорцев, которая быстро переросла в огромный семейный праздник в формате похода викингов и валькирий.

Традиция «Викинг феста» - конкурс костюмов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Здесь жители и гости Мончегорска могут познакомиться с историей древнего народа, опробовать различные локации, окунуться в ту эпоху. Такие мероприятия помогают привлечь заинтересованных туристов. Безусловно, это вклад в экономику города. Плюс это дает развитие предпринимателям, которые представляют здесь свою уникальную продукцию, – сказала Ирина Жуйкова. - Желаю каждому получить незабываемые впечатления от фестиваля «Имандра Викинг Фест», ведь это то, что останется на всю жизнь.

Сложно даже подсчитать, сколько гостей приехало в этот раз. Как отметили организаторы, продали более 12 тысяч билетов, что является рекордом для фестиваля.

На протяжении двух дней гости, прибывшие за атмосферой бунтарства и рока, веселились, хором кричали: «Скёль!», поднимая кружки с безалкогольными напитками, и гуляли по многочисленным площадкам фестиваля, которые в этом году разделили на четыре стихии: огонь, вода, воздух и земля.

Реконструкторы показали зрителям экипировку и провели демонстрационные бои. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пока на сцене воинствующие викинги под ритм барабанов показывали шоу на мечах, другие представители этого сурового народа зазывали кататься на драккаре (деревянный корабль викингов), где можно было самому попробовать грести веслами. Не обошлось и без игр Тора, когда каждый желающий, под контролем умельцев, мог попробовать свои силы в стрельбе из лука, метании копья, боях на мешках.

Большое внимание зрителей привлекло «Шоу реконструкторов», где бравые воины демонстрировали навыки ведения боя, сталкиваясь в поединках друг с другом. Использовали они реплики оружия, изготовленные по историческим образцам. Мечи, топоры и копья были не заточены, поэтому о безопасности можно было не беспокоиться.

Неподалеку раскинулись площадки с развлечениями для тех, кто хотел отвлечься от жизни мирской. На одной из них таились волнующие предсказания.

- У нас гадания на рунах, где каждый может узнать о своей судьбе. Есть вариант задать вопрос, получив конкретное «да» или «нет», – поделилась с нами волонтер Полина, за которой образовалась большая очередь из желающих почувствовать магию. - По сравнению даже с прошлым годом стало гораздо больше народу, мы не ожидали такого наплыва. Фестиваль у нас классный, даже похож на ту жизнь, что была раньше. Ощущаются и сплоченность людей, и дух Севера.

Помимо культуры викингов, северяне и гости региона узнали много нового о жизни саами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Для влюбленных пар организаторы создали отдельный уголок. Желающие могли обвенчаться необычным способом, поучаствовав в церемонии на Тинге. Таинственный свадебный обряд, средневековые наряды, искренние клятвы двух сердец и поцелуй любви – что может быть прекрасней?

Большие очереди были и на мастер-классы. Так, на одном дети и взрослые создавали кольчужный браслет, который придает силы и мужества, на другом разучивали танцы древних северных народов. Также чеканили монетки, создавали обереги, играли на гуслях – всего и не перечислишь. Как отмечают сами гости, с трудом приходилось выбирать, куда пойти, потому что все сразу осилить нереально.

- Очень колоритное и интересное мероприятие, а людей-то сколько! Такое ощущение, что половина области собралась на одной площадке.

Викинги, ведьмы, кони и козлы, крутой фолк-рок и множество всяких развлечений, – поделился северянин Георгий.

Для местных мастеров фестиваль стал возможностью показать свою работу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также оба дня на фестивале происходило удивительное событие - гости праздника становились участниками иммерсивного шоу, которое возникало в разных локациях. По сюжету, викинг Кристоф возвращается домой со своим войском и вручает кинжал врага своему отцу. Викинги начинают качать его на руках, выставлять угощения на стол. Главный герой поднимает тост и объявляет, что собирается жениться. Дальше свадьба, а все гости фестиваля становятся ее гостями.

В этом году организаторы исправили ошибку, сделав шоу доступным для всех.

- Мы решили, что данное шоу должно быть доступно большинству посетителей прямо на площадке. Я видела, под каким впечатлением были окружающие, - рассказала заместитель директора Агентства развития Мончегорска по направлению «Туризм» Дарья Яркова.

Под вечер на главной сцене началось веселье для любителей рока со специей фольклора. Гости подпевали ярким и мелодичным песням таких групп, как «Мещера», «Тролль гнет ель», Nytt Land, Helvegen и Catharsis.

Одной из фишек мероприятия стала деревня викингов с реконструкцией их быта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Народу много, публика замечательная. Накануне мы погуляли по Мончегорску, посмотрели достопримечательности, вкусно поели. Радует, что фестиваль семейный, дети могут узнать чуть больше об истории. Были бы не против вернуться сюда еще! – поделился лидер группы «Тролль гнет ель» Константин Румянцев.

Ну и, конечно, все с нетерпением ждали хедлайнера праздника - группу «Слот». Пока ее участники готовились к выходу на сцену, ведущие устроили мини-аукцион, разыграв средневековые снасти. Так, гости забрали аутентичную кружку, шелковый платок валькирии, а главный лот – меч викингов, ценой в 30 тысяч рублей - достался жителю Ковдора.

Минута, и под оглушительные крики толпы выходят долгожданные рок-музыканты. Публика была в восторге, срывая голос в порыве эмоций, а земля содрогалась от мощной музыки. После бурных танцев и качания головой в такт прохладной погода уже совсем не казалась.

К слову, пару лет назад «Слот» уже выступали на Арктическом фестивале в Териберке, а в Мончегорск ребята приехали впервые.

Одна из самых больших очередей была за предсказаниями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Фестиваль наполнен людьми, «движухой», жизнью. Мне кажется, праздник удался. Сувениры я с собой не повезу, но обязательно закуплюсь здесь печенью трески, палтусом и пикшей холодного копчения, – поделился с журналистами солист группы «Слот» Игорь Лобанов.

Ярким завершающим штрихом фестиваля стало огненное шоу. Перед глазами зрителей предстали средневековые кудесники, которые под мистическую музыку ловко крутили факелами с огнем, прыгали через канаты и проводили искусные обряды с пылающей всеми цветами стихией.

Судя по отзывам, гости остались довольны праздником. Так, мурманчанин Андрей, который приехал с большой компанией друзей, впервые был на фестивале и ни капли об этом не пожалел, даже несмотря на очереди и нехватку мест на фудкорте.

- Все выдержано в одной стилистике, все стараются как-то приодеться, грим сделать. Я тоже решил походить разукрашенным, – улыбается мурманчанин. - Поучаствовал в мастер-классе по игре на африканских барабанах, с лошадьми немного позанимался. Еда вкусная, люди хорошие. Единственное, очереди большие, тяжело их отстоять. Еще можно бы мест побольше сидячих сделать, потому что ноги устают. А концертная программа интересная, насыщенная!

Хедлайнером Imandra Viking Fest в 2023 году стала группа «Слот». Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Очень атмосферно, необычно даже для нашей области, нечасто такое увидишь. Прогулялись по всей территории, все посмотрели. Костюмы очень крутые у участников, атмосфера – огонь. Благодаря этому действительно в эпоху викингов погружаешься, – поделились с нами подруги Наталья и Валерия.

Организаторам есть куда расти, и они это признают.

- Все получилось даже лучше, чем мы планировали, спасибо вам за это! – обратилась со сцены к гостям праздника директор АНО агентства развития Мончегорска Анна Федорова. – Но нам есть к чему стремиться, чтобы сделать наш фестиваль еще лучше. Уверена, что каждый из вас погрузился в эпоху Средневековья и почувствовал себя настоящим викингом.

Возможно, в следующем году Imandra Viking Fest соберет еще больше народу. В таком случае ждем расширения территории, новых площадок и самого радушного приема!

К слову, в этом году фестиваль обновил свой рекорд по числу гостей - 15 тысяч уникальных посетителей! А всего за два дня его посетили 20 тысяч человек.

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