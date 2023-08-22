Рост перед школой педиатр измерять не будет, а вот анализы надо будет сдать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хлопоты родителей перед сентябрем – это не только покупка школьной формы и канцтоваров: надо не забыть заглянуть в детскую поликлинику, чтобы ребенок прошел ежегодный профилактический осмотр перед детским садом и школой. Рассказываем, как и что надо сделать.

Так как такие осмотры касаются тысяч юных северян, поликлиники Мурманской области перешли на особый режим работы.

- Для удобства родителей и детей открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов, продлено время работы лабораторий, введены дополнительные приемы врачей для оформления необходимых справок, организована работа детских поликлиник по субботам, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Фото: Правительство Мурманской области

Как уточнили в детской поликлинике № 4, на данный момент сроки действия результатов анализа на гельминты не регламентированы (ранее такая справка была действительна только три дня), поэтому сдавать его можно уже сейчас, даже если в тот же детский сад ребенок пойдет только в сентябре или даже позже.

Что сделать перед посещением детского сада? Сначала надо сдать соскоб на энтеробиоз и кал на яйца глистов, результаты будут готовы уже на следующий день. С ними надо попасть на прием к педиатру. Бланки на анализы можно взять в поликлинике или распечатать их с сайтов медучреждений, также можно заполнить их самостоятельно.

Как проходит осмотр учеников 1-4 классов? Школа выдает бланки направлений на анализы, с 1 по 10 сентября учебная организация должна организовать сбор анализов по месту обучения, результаты придут также в организацию. Осмотр педиатра не нужен.

Фото: Правительство Мурманской области

- Обращаем также внимание родителей, что если у ребенка в 2023 году не была проведена проба Манту (диагностическая проба для раннего выявления инфицирования туберкулезом) для допуска в дошкольные образовательные учреждения, необходимо пройти данную диагностическую процедуру. К альтернативным методам обследования на туберкулезную инфекцию относятся диагностические тесты in vitro, Quantiferon-TB GoldT и T-SPOT.TB. В обоих случаях для проведения исследования осуществляется забор крови из вены. Данные виды обследования проводятся на коммерческой основе. Отрицательный результат тестов in vitro при отсутствии клинических симптомов заболевания (респираторного и интоксикационного характера, других локальных патологических проявлений) позволяет врачу-фтизиатру выдать справку об отсутствии у ребенка в настоящий момент активного туберкулеза, - уточнили в областном минздраве.

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