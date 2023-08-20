Пострадали 12 человек, двое погибли. В Архангельской области произошло страшное ДТП с автобусом

Все обстоятельства происшествия установят в рамках расследования уголовного дела. Фото: vk.com/29gibdd

В Онежском районе Архангельской области вечером 19 августа произошло страшное ДТП, которое унесло жизни двух человек. Столкнулись служебный автобус ПАЗ, который вез работников дорожно-строительной компании, и «УАЗ Патриот».

- В 19.00 на 17-м километре автодороги «Онега - Тамица - Кянда - Пурнема» 27-летний водитель УАЗ утратил контроль за движением авто. Машина перевернулась на встречной полосе, после чего произошло столкновение с автобусом, - сообщили в Госавтоинспекции региона.

На место происшествия выезжали спасатели, которые обнаружили, что в обоих автомобилях заблокированы и травмированы люди. Пожарные оказали первую помощь, отключили клеммы аккумуляторов и деблокировали зажатых.

На место происшествия выезжали спасатели, которые обнаружили, что в обоих автомобилях заблокированы и травмированы люди. Фото: vk.com/mchs_29

В ДТП погибли 55-летний водитель автобуса и 32-летняя пассажирка УАЗ. Водителя легкового автомобиля и двух его попутчиков госпитализировали. В момент аварии в автобусе находились 19 сотрудников дорожной организации, из них пострадали девять, им оказана медицинская помощь. Предварительно, лечение не требуется.

Все обстоятельства происшествия установят при расследовании уголовного дела.

Напомним: ранее в Архангельской области столкнулись Suzuki и рейсовый автобус, погибла женщина.

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