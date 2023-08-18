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Звезды18 августа 2023 9:30

С огненным шоу, конкурсом костюмов и играми Тора. Стала известна программа фестиваля Imandra Viking Fest

На фестивале Imandra Viking Fest покажут огненное шоу
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мончегорск соберет гостей на ежегодный семейный фестиваль Imandra Viking Fest.

Мончегорск соберет гостей на ежегодный семейный фестиваль Imandra Viking Fest.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Уже в эти выходные, 19 и 20 августа, Мончегорск соберет гостей на ежегодный семейный фестиваль Imandra Viking Fest. Программа праздника обещает быть насыщенной.

Что будет из зрелищ?

19 августа:

14.00, 16.30 - Шоу Имандра 5.0, 14.30 - группа «Корни Озер», 15.10 - Шоу реконструкторов, 17.00 - группа «Мещера», 17.40 - Конкурс костюмов Viking Fashion Hour

Вечерняя программа с 18.10 до 21.20 - группа «Тролль гнет ель», Шоу реконструкторов, Шоу Имандра 5.0, группа «СЛОТ». Огненное шоу начнется в 21.35.

20 августа:

14.20, 16.45 - Шоу Имандра 5.0, 15.00 - группа Spiritual Seasons, 15.45 - Шоу реконструкторов, 17.10 - Группа Nytt Land, 18.00 - конкурс костюмов Viking Fashion Hour.

Вечерняя программа с 18.45 до 22.00 - Шоу Имандра 5.0, группа Helvegen, Шоу реконструкторов, группа Catharsis.

В оба дня фестиваля для гостей будут работать развлечения: поселение викингов, гадания, хижина провидцев, Тинг. Свадебный обряд и посвящение в викинги, прокат костюмов для фотосессии, барбершоп, авагрим, ипподром, скотное подворье, фотозона с птицами.

Игры Тора - 19 и 20 августа с 14.30 до 20.00. Каждый желающий сможет попробовать стрельбу из лука, бой на мечах, метание копий, мощь Ётуна, перетягивание каната, бой на мешках.

Работа мастерских 19 и 20 августа:

14.45–19.45 - гончарная мастерская «Живые недра», мастерская доспехов, мастерская «Орнаменты Имандры», мастерская оберегов русского севера, мастерская «Берестяных дел мастер», кузня.

14.30–19.40 - танцевальная площадка, мастер-класс по игре на этнических барабанах «Раскаты Тора», мастер-класс по игре на гуслях «Гусли-Вороны».

14:00–20.00 - монетный двор «Златодворье».

Путешествие на драккаре:

19 августа - 14.00–19.30, 20 августа - 12.30–18.45.

Как добраться?

Праздник проводится в Мончегорске по адресу: улица Нагорная, 17 (территория школы олимпийского резерва). По городу до места проведения фестиваля можно доехать на автобусе №10. Шаттлы будут курсировать от площадки до яхт-клуба, откуда ходят драккары. Добраться до площадки можно пешком или на такси.

Для жителей Мурманска и Оленегорска есть трансфер до фестиваля и обратно. Бронирование по телефону: +7 (8152) 477-177.

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