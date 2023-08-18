Мончегорск соберет гостей на ежегодный семейный фестиваль Imandra Viking Fest. Фото: Олег ФИЛОНОК

Уже в эти выходные, 19 и 20 августа, Мончегорск соберет гостей на ежегодный семейный фестиваль Imandra Viking Fest. Программа праздника обещает быть насыщенной.

Что будет из зрелищ?

19 августа:

14.00, 16.30 - Шоу Имандра 5.0, 14.30 - группа «Корни Озер», 15.10 - Шоу реконструкторов, 17.00 - группа «Мещера», 17.40 - Конкурс костюмов Viking Fashion Hour

Вечерняя программа с 18.10 до 21.20 - группа «Тролль гнет ель», Шоу реконструкторов, Шоу Имандра 5.0, группа «СЛОТ». Огненное шоу начнется в 21.35.

20 августа:

14.20, 16.45 - Шоу Имандра 5.0, 15.00 - группа Spiritual Seasons, 15.45 - Шоу реконструкторов, 17.10 - Группа Nytt Land, 18.00 - конкурс костюмов Viking Fashion Hour.

Вечерняя программа с 18.45 до 22.00 - Шоу Имандра 5.0, группа Helvegen, Шоу реконструкторов, группа Catharsis.

В оба дня фестиваля для гостей будут работать развлечения: поселение викингов, гадания, хижина провидцев, Тинг. Свадебный обряд и посвящение в викинги, прокат костюмов для фотосессии, барбершоп, авагрим, ипподром, скотное подворье, фотозона с птицами.

Игры Тора - 19 и 20 августа с 14.30 до 20.00. Каждый желающий сможет попробовать стрельбу из лука, бой на мечах, метание копий, мощь Ётуна, перетягивание каната, бой на мешках.

Работа мастерских 19 и 20 августа:

14.45–19.45 - гончарная мастерская «Живые недра», мастерская доспехов, мастерская «Орнаменты Имандры», мастерская оберегов русского севера, мастерская «Берестяных дел мастер», кузня.

14.30–19.40 - танцевальная площадка, мастер-класс по игре на этнических барабанах «Раскаты Тора», мастер-класс по игре на гуслях «Гусли-Вороны».

14:00–20.00 - монетный двор «Златодворье».

Путешествие на драккаре:

19 августа - 14.00–19.30, 20 августа - 12.30–18.45.

Как добраться?

Праздник проводится в Мончегорске по адресу: улица Нагорная, 17 (территория школы олимпийского резерва). По городу до места проведения фестиваля можно доехать на автобусе №10. Шаттлы будут курсировать от площадки до яхт-клуба, откуда ходят драккары. Добраться до площадки можно пешком или на такси.

Для жителей Мурманска и Оленегорска есть трансфер до фестиваля и обратно. Бронирование по телефону: +7 (8152) 477-177.

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