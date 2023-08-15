Трое школьников из Мурманской области стали участниками экспедиции «ЭкоПоколение-2023» от РУСАЛа

Участие в экспедиции «ЭкоПоколение-2023» принимают школьники из Мурманской области. Фото предоставлены РУСАЛ

Лето 2023 года запомнится троим школьникам из Кандалакшского района Мурманской области незабываемым приключением. Пять дней они проведут в одном из самых красивых мест России – нацпарке «Красноярские Столбы».

Воспитанники центра «Ровесник» Никита Губанищев, Артем Покуть и Назар Шевцов вошли в число участников эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2023», состоящей почти из 60 ребят и педагогов. Это мероприятие объединило жителей 11 регионов - от Мурманской области до Республики Хакасия, так что после путешествия останутся не только полезные знания, но и новые знакомства.

Отбор кандидатов на поездку проходил на конкурсной основе: все желающие изучили немало полезной информации о нацпарке, а после выполнили по ней задания, заработав баллы. Поэтому уже на стадии подготовки к экспедиции сотни детей погрузились в процесс экопросвещения. В число участников вошли талантливые школьники и победители различных олимпиад, конкурсов и проектов.

Экспедиция проходит в нацпарке «Краснояркие Столбы». Фото предоставлены РУСАЛ

Все расходы на дорогу, проживание и т.д. взяла на себя компания РУСАЛ.

- С момента основания компании работа со школьниками и студентами в городах и поселках, где живут и работают сотрудники нашей большой компании, – это стратегическое направление. Мы постоянно развиваем образовательные форматы для молодежи. Для нас важно, чтобы молодые люди развивали свои творческие способности, креативное мышление, нашли себе дело по душе. Через вовлечение в такие проекты нам хочется вдохновить детей на новые экологические инициативы, чтобы по возращении домой им захотелось улучшить жизнь вокруг себя в своем родном городе, - рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ Наталья Альбрехт.

«Красноярские Столбы» - старейшая в России особо охраняемая природная территория почти со столетней историей. И это прекрасное место для экопросвещения, которое и стало одной из главных миссий экспедиции. Жить ребята будут на базе научно-познавательного комплекса «Нарым», и каждый день их ждет насыщенная программа: экскурсии по нацпарку, экологические акции и занятия с учеными.

Помимо этого запланированы поездки на промышленные предприятия РУСАЛа – Красноярский алюминиевый завод и дивногорский завод СКАД, специализирующийся на производстве колесных дисков, чтобы школьники смогли узнать про весь процесс работы с алюминием и про запланированную глобальную перестройку, которую КрАЗ проведет для снижения нагрузки на экологию Красноярска.

Проект экспедиции «ЭкоПоколение-2023» существует второй год, и после своего дебюта уже был высоко оценен экспертами. Так, в 2022 году его отметили двумя наградами национальной экологической премии медиагруппы «Комсомольская правда» в номинации «Экорегион». Проект занял второе место у экспертов медиагруппы и третье место - по результатам народного голосования.

«ЭкоПоколение-2023» - пример того, как можно через нестандартные формы увлечь новое поколение вопросами экологии, тесно переплетенными с темами экономики и промышленности. Из насыщенной событиями поездки участники возвращаются вдохновленными на новые полезные для общества проекты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru