Путешествующий камень и зачем нужны «вавилоны». Какие интересные факты мы не знаем о саами

На Кольском полуострове насчитывается несколько десятков загадочных лабиринтов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Кто знает, чем отличаются эти саамские головные уборы? - спрашивает лектор у юных мурманчан.

С довольной улыбкой тянет руку пятиклассник.

- Перевязку носит женщина, у которой еще нет мужчины, а шамшуру – та, которая уже вышла замуж, – отвечает ребенок.

Солнечным августовским днем в библиотеке - литературном музее имени Н. Н. Блинова в Мурманске собрались ребята младших классов из разных школ, чтобы узнать чуть больше о традициях и обычаях саами. Встреча прошла накануне Международного дня коренных народов.

Библиотекарь Ксения Веселова рассказала детям о важнейших элементах культуры малочисленного коренного северного народа, проживающего в Мурманской области. В том числе школьники узнали об обрядах жизненного цикла и верованиях саами, их традиционном быте, а также о песенном, танцевальном, музыкальном и декоративно-прикладном искусстве.

- Подобные лекции проходят у нас каждый год - в феврале, когда празднуется День саами, и в августе – во время Международного дня коренных народов. К нам приходят и школьники, и студенты, и люди старшего возраста. Сегодня деток много, они активные, любознательные. Уверена, что что-то для себя они запомнят, – поделилась с нами лектор.

Так, ребятам поведали о том, зачем были сделаны «вавилоны» – сооружения из камней, напоминающие лабиринты. Они появились несколько тысяч лет назад.

- Такие лабиринты находились возле воды. Когда вода поднималась, рыба заходила внутрь - там и оставалась после отлива. Рыбаки этим пользовались, – говорит библиотекарь.

Накануне праздника юным северянам рассказали интересные факты про саами. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Дети смогли полистать саамские сказки, в которых главным всегда было добро, побеждающее зло. Также они узнали о священном камне – сейде, приносящем саами удачу. По словам лектора, его можно увидеть даже просто выехав за город. Правда, на следующий день он может исчезнуть.

- Сейд считается путешествующим камнем, – загадочно улыбается лектор.

Юные мурманчане узнали, что значат цвета на саамском флаге. Так, четыре цвета объединяют страны, где живут саами – Финляндию, Швецию, Россию и Норвегию. Круг флага представляет собой Солнце (красная дуга) и Луну (синяя дуга).

Ребята также узнали, что северное сияние для саами олицетворяло души умерших родственников. Сейчас туристы отправляются на Кольский полуостров, мечтая увидеть аврору, но для коренного народа это явление было дурным знаком.

- Для них северное сияние было плохим предзнаменованием, так как они считали, что это отголоски умерших, предупреждающих о чем-то грядущем, – отметила ведущая.

В завершение ребята приняли участие в игре, которая помогла закрепить полученные знания.

- Мы знаем, что вы сейчас активные пользователи интернета, - читайте, развивайтесь, узнавайте больше о саами - это удивительный народ! – подытожила встречу лектор.

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