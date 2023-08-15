Необходимо разработать справедливый механизм расчета экспортной пошлины для минеральных удобрений

Минеральные удобрения - важная составляющая агропромышленного сектора российской экономики. Фото: Виталий ТИМКИВ

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликован проект постановления Правительства РФ о введении с 1 сентября единой ставки адвалорной экспортной пошлины для минеральных удобрений. Предложенный размер пошлины - 8% от таможенной стоимости продукции. Участники рынка сразу обратили внимание на то, что себестоимость и рентабельность минеральных удобрений, отправляемых на экспорт, сильно отличается, в зависимости от того, к какому виду удобрений относится экспортируемая продукция и каков состав питательных веществ в них. Фактор разной себестоимости и рентабельности должен быть учтен при выработке фискальных механизмов, а значит к разным типам минеральных удобрений должны быть применены экспортные пошлины разной величины. Так будет справедливо по отношению к участникам отрасли, и эта мера позволит сохранить необходимую динамику в развитии производств всех видов удобрений.

Чем отличаются себестоимость и рентабельность производства сложных и простых минеральных удобрений, ясно показывают следующие примеры.

В цепочку производства фосфорных и комплексных удобрений входят: добыча и обогащение фосфорного сырья, переработка газа в аммиак, переработка серы в серную кислоту, переработка серной кислоты и фосфорного сырья в фосфорную кислоту, переработка калия, переработка сульфата аммония для получения сложных удобрений. Значительны затраты на горно-капитальные и горно-подготовительные работы для поддержания подготовленных к добыче запасов апатит-нефелиновых руд. Для ввода новых горизонтов добычи руды, взамен отработанных, необходимо непрерывное финансирование капитального строительства объектов подземной добычи апатит-нефелиновой руды, а оно занимает более 10 лет, в течение которых компания несет значительные материальные затраты с отложенным эффектом.

Цепочка производства азотных удобрений существенно короче – переработка газа в аммиак и затем – еще одна ступень – переработка аммиака в удобрения. Еще меньше переделов в цепочке производства хлористого калия – добыча и обогащение. Исходя из этой логики пошлина для азотных удобрений должны быть ниже, чем для калийных, а для сложных фосфорсодержащих – ниже, чем для азотных.

При этом именно производители сложных удобрений выступают ключевыми поставщиками на внутренний рынок. Важно отметить, то обстоятельство, что удобрения российским аграриям доступны по ценам на 20% ниже мировых. Благодаря фиксации цен для внутреннего рынка, которое самостоятельно ввели производители удобрений, российские аграрии смогли существенно нарастить объемы внесения – более чем в три раза за последний 15 лет - до рекордных 5,8 млн тонн в действующем веществе в прошлом году. Во многом такая возможность была обеспечена экспортной выручкой, которая – единственный источник масштабных инвестиционных программ, реализуемых предприятиями отрасли. Инвестиции нацелены на развитие рудно-сырьевой базы, обогатительных переделов при производстве сырья и мощностей всего цикла минеральных удобрений. Все это позволяет производителям удовлетворять растущие потребности российского АПК и удерживать прочные позиции на мировом рынке.

Месторождение главного сырья для фосфорсодержащих удобрений - самой чистой в мире апатит-нефелиновой руды - находится в заполярных Хибинах, в Мурманской области. Особенности климата и сложность логистики, важнейшие факторы, определяющие высокую себестоимость добычи руды и производства фосфорного сырья.

- Предприятия Мурманской области, производящие апатитовый концентрат, ежегодно вкладывают миллиарды рублей в поддержание и развитие рудно-сырьевой базы. В настоящий момент реализуются такие крупномасштабные проекты, как «Вскрытие и подготовка к отработке запасов месторождения «Плато Расвумчорр» до горизонта +310 м» и «Вскрытие и подготовка к отработке запасов горизонта +10 м Кировского рудника» в Кировском филиале АО «Апатит», каждый из которых - общей стоимостью свыше 35 млрд. рублей, развитие Ковдорского горно-обогатительного комбината» компании «ЕвроХим», стоимость реализации которого оценивается более, чем в 100 млрд. руб. Кроме того, налог на добычу апатит-нефелиновой руды за последние 3 года повышался уже дважды, причем суммарно ставка налога с учетом коэффициента ренты выросла в 7 раз. Таким образом, производители фосфорсодержащих удобрений уже работают с учетом значительного роста фискальной нагрузки, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, комментируя возможное введение единой экспортной пошлины для производителей всех минеральных удобрений.

Транспортные тарифы на перевозку сырья из удаленных от мест переработки регионов, изменчивость цен на мазут, который остается практически единственным топливом в производстве апатитового концентрата в условиях Заполярья, также влияют на затратную часть производства сложных и комплексных фосфорных удобрений. Треть всех инвестиций компании, а это напомним 400 млрд рублей за прошедшие 10 лет и 250 млрд рублей в предстоящие 5 лет, направляется на поддержание и развитие рудно-сырьевой базы.

Высокая инвестиционная нагрузка на производителей сложных комплексных удобрений и обязательства этих же производителей перед российским АПК – две причины, по которым ФосАгро – крупнейший поставщик удобрений на внутренний рынок, ставит вопрос о необходимости выработки справедливого механизма расчёта экспортной пошлины.

При этом компания всегда выступает как надежный налогоплательщик, ежегодно увеличивающий платежи в бюджеты всех уровней. Именно на ФосАгро пришлись две трети налоговых платежей в федеральный бюджет, собранных за первые 6 месяцев этого года в рамках действующей сегодня экспортной пошлины в размере 23,5% от разницы между таможенной стоимостью экспортируемых удобрений и 450 долларами США.

Всего же с 2013 года объем налоговых отчислений компании превысил 200 млрд рублей.

Если фактор разной себестоимости и рентабельности не будет учтен при выработке фискальных механизмов, создастся несправедливый перекос в распределении налоговой нагрузки между компаниями отрасли. Львиная доля дополнительного налогового бремени, исчисляемого десятками миллиардов рублей, перейдет на производителей сложных удобрений, ударив по инвестиционному потенциалу сектора и его конкурентоспособности на глобальном рынке.

По мнению губернатора Мурманской области, дифференцированный подход к распределению нагрузки по уплате экспортной пошлины на различные виды минеральных удобрений с учетом уровня их рентабельности позволил бы избежать рисков сокращения инвестиционных возможностей по реализации проектов развития и поддержания рудно-сырьевой базы производителей фосфорных и комплексных удобрений. Это обеспечит устойчивое развитие всех секторов отрасли минеральных удобрений и в том числе создаст необходимые условия динамичной работы горнодобывающих предприятий Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru