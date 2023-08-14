Искали с собаками и беспилотниками. Волонтеры рассказали о поисках пропавшего в Кольском районе грибника

Спустя четыре дня поисков заплутавшего мужчины спасатели и волонтеры наконец смогли спокойно вздохнуть. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

Спустя четыре дня поисков заплутавшего мужчины спасатели и волонтеры наконец смогли спокойно вздохнуть. Все вместе они искали 67-летнего Ивана Шведа, который отправился за грибами в лес в районе СНТ «Ельничек» у Кильдинстроя и не вернулся домой. При этом связаться с северянином было невозможно - телефон он с собой не взял.

Прочесывать лес начали утром в пятницу, 11 августа. В том числе в работе использовали беспилотники, привлекли и обученных собак.

- К нашему приезду на месте уже кипела работа – мурманские спасатели и добровольцы поисковых отрядов «СеверСпас» и «Мурманспас», несколько кинологических расчетов приступили к задачам. Через 20 минут первые пешие поисковые группы («лисы») отправились на место, - рассказывают в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Увы, целый день поисков к результатам не привел. Только в десятом часу вечера одна из волонтеров сообщила, что примерно в полутора километрах от точки входа нашли следы, похожие на протектор сапог пропавшего пенсионера. Тем не менее, собака след не взяла.

Поиски продолжились на выходных - 13 августа северянина искали три добровольца из Мурманска. В обед спасатели обнаружили белое ведро с грибами, которое, по словам родственников, принадлежит пропавшему. Тут же отправились проверять местность вокруг находки, однако в итоге мужчина нашелся сам.

- Иван Иванович вышел на дорогу и добрался до дома на попутной машине. Сейчас он в окружении родственников, - поделились хорошими новостями волонтеры.

Эти дни для добровольцев вышли максимально насыщенными и напряженными. Так, за время поисков они прошли 71 километр.

Напомним: мурманский спасатель рассказал, что делать, если заплутал в лесу.

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