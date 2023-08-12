У причала в Архангельске горит грузовое судно «Терский берег»

Сообщение о возгорании поступило в 14.30 12 августа. Фото: t.me/mchs29

В порту Архангельска пожарные тушат горящее у причала грузовое судно «Терский берег». Его экипаж самостоятельно сошел на берег, по предварительной информации, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило в 14.30 12 августа. Огонь стал распространяться из трюма на нижней палубе.

Огонь стал распространяться из трюма на нижней палубе. Фото: t.me/mchs29

— Опасные грузы на судне отсутствуют. Объявлен повышенный ранг пожара №2, к месту вызова направлены дополнительные силы и средства. В пожарно-спасательных подразделениях города объявлен сбор резервов. В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц основной и специальной пожарной техники, 45 человек личного состава. Организован штаб пожаротушения, - сообщили в МЧС по Архангельской области.

Пожарным удалось перекрыть доступ кислорода к огонь, они применяют пену Фото: t.me/mchs29

Пожарным удалось перекрыть доступ кислорода к огонь, они применяют пену, также работает внутренняя система пожаротушения.

По факту пожара Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

По факту пожара Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. Фото: t.me/mchs29

Судно «Терский берег» с портом приписки Архангельск принадлежит транспортной компании «Северный проект» - во флоте Арктического морского пароходства. Построили его в 1994 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru