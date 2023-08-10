Один пришел на шашлыки, на другого накричали. Самые курьезные встречи были с медведями в Заполярье

Специалисты настоятельно просят северян и гостей Мурманской области не подкармливать медведей и не оставлять съедобный мусор в лесу и где-либо. Фото: Павел КЛОКОВ

Встреча с медведем - дело опасное, особенно если хищник давно не ел. Но иногда случаи бывают и вполне себе забавные. Рассказываем, какие курьезы случались в Мурманской области, когда косолапые пересекались с людьми.

Летом мишки периодически выходят в людские угодья, дабы найти чего-нибудь вкусненького. Так, в июле медведь пришел на дачу под Апатитами, чуть не забравшись в дом северян. Ушел он не солоно хлебавши, так как северяне его заметили.

Другой медведь в том же месяце решил украсть улов у рыбака, едва не порвав рюкзак с едой. Отпугивать медведя пришлось спецсредствами, потому что просто так от чужой рыбы отказываться он не хотел. Ситуация попала на видео.

Также недавно нарвался на встречу с семейством мишек турист, который путешествовал по Хибинам. Мужчина не растерялся и попросту накричал на косолапых, которые испугались и тут же убежали, поджав хвосты. Как в свое время и жительница Мончегорска.

В прошлом году тоже хватало хлопот с бурыми красавцами. Так, загрустивший медведь, который очень хотел компании, дважды заглядывал в палаточный лагерь рыбаков. Тем не званному гостю обрадовались не очень.

- Нас прогнали медведи из лагеря. Мужики были не против остаться, но девушки категорически отказались спать рядом с медведем, рассказали в паблике «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» (18+).

Также под Териберкой мишка мешал жарить туристам шашлыки. Тот приблизился к месту, где планировалось делать мясо, так что путешественникам пришлось спрятаться в машине и искать уголок поспокойнее.

А несколько лет назад в палаточном лагере на берегу Белого моря туристам пришлось петь песню про зайцев, которые траву в поле косили, чтобы отпугнуть потапыча.

Специалисты настоятельно просят северян и гостей Мурманской области не подкармливать медведей и не оставлять съедобный мусор в лесу и где-либо.

- У дикого зверя формируется устойчивая связь, что доступная пища связана с человеком. Именно поэтому человек сам провоцирует несчастные случаи, - отмечают сотрудники заповедника «Пасвик».

Что делать, если встретили хищника? Главное, не смотреть медведю в глаза, не проявлять признаки агрессии. Нужно вести себя как можно громче. Важно не ходить в лес в одиночку, увидели медвежонка – уходите подальше, не приближайтесь к нему.

Напомним: мурманский спасатель рассказал, что делать, если заплутал в лесу.

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