Каждому вопросу - ответ, каждой проблеме - решение. Самые важные моменты «Прямой линии» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

На вопросы северян губернатор отвечал три часа. Фото: Правительство Мурманской области

Множество вопросов - от точечных, таких, как необходимость новой спортплощадки во дворе, до масштабных, например, развитие Арктики, - обсудили 6 августа в рамках «Прямой линии» с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Длилась она более трех часов, в эфире прозвучали 66 ответов на обращения северян, еще несколько прокомментировали ответственные лица на еженедельном оперативном совещании, а все остальные, включая и комментарии в соцсетях, взяли в работу. Глава региона отметил, что каждый будет услышан.

С жителями Мурманской области Андрей Чибис общается в прямом эфире несколько раз в год. Фото: Сергей Ещенко

От Крайнего Севера – к новым регионам

Эта «Прямая линия» вышла за границы региона. Первый же звонок был из подшефного Мурманской области Приморского района Запорожской области. С весны Заполярье помогает местным жителям в самых разных сферах.

- Хочу поблагодарить вас за участие в развитии нашего города, региона, очень благодарны и за гуманитарную помощь, и за реконструкцию. Хотелось бы узнать, есть ли в планах ремонт дорог, - спросила жительница Приморска Валентина Короткая.

- В следующем году мы активно займемся дорогами. Сейчас идет работа по сметам проектов, учитывая климат, можно начать их делать раньше, чем у нас, чтобы сначала там опережающим порядком все сделать, потом свои начнем. Сейчас главная задача – подготовка к 1 сентября школ, работа по амбулаториям - две делаются, подключили воду, запустили скважины, которые 10 лет не работали, идет подготовка котельных, ДК, дом практически достроен, чтобы туда людей заселять, школа искусств будет с виртуальным залом, 2-го августа открыли МФЦ, - ответил Андрей Чибис.

Губернатор пообещал, что в сентябре посетит подшефный район.

Кольское Заполярье взяло шефство над Приморским районом. Здесь помогают наладить все стороны жизни - от культуры до здравоохранения. Фото: Правительство Мурманской области

Без формализма

«Отписки писать проще всего, от этого дорога краше не будет», - прозвучало в следующем обращении уже от жителя Мурманской области. Северяне в своих сообщениях часто не скрывали эмоций, потому что зачастую уже не раз писали в разные инстанции на местах, но проблема не решалась. Как в данном случае с дорогой из Никеля в Приречный, которая вызывает много нареканий со стороны автомобилистов. Или как в Североморске, где жители жаловались на коммунальные проблемы по конкретным адресам.

Андрей Чибис неоднократно говорил о недопустимости отписок, формализма и игнорирования обращений от жителей. А также о том, что в каждой истории надо разбираться досконально. Как пример - жалоба из Кандалакши, где местное кладбище утопает в мусоре.

- Есть проблема с несанкционированной свалкой, она разрослась. К некоторым участкам технике не подобраться, ситуацию удалось немного переломить, появились «вопровцы», раньше вопрос решался через субботники. В прошлом году мы свалку ликвидировали, за зиму она снова образовалась. К сожалению, призывы и обращения к гражданам не помогают. Сегодня «вопровцы» едут туда, дня три займет вынос мусора к проезду, чтобы загрузить в транспорт. До конца недели планируем убрать свалку, - пояснил глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.

К слову, похожая ситуация сложилась и у ФОКОТа в Североморске. Как объяснила первый заместитель главы ЗАТО Анна Клапоцкая, у спортивного объекта установили мусорные контейнеры, чтобы территория была чистой, но владельцы гаражей в автогородке поблизости стали использовать их в своих целях, что и привело к беспорядку. В итоге контейнеры убрали, оставив только урны. Такое решение губернатор посчитал не самым логичным.

- Надо понимать, что тогда не будет решена проблема мусора в самом гаражном кооперативе. Необходимо, чтобы он заключил договор с регоператором на вывоз мусора, - отметил Андрей Чибис.

К слову, по дороге Никель - Приречный глава региона ответил в прямом эфире:

- Приречный ликвидирован как жилой пункт, хотя там есть дачи и промышленный объект - карьер, дорога туда в основном грунтовая, с помощью техники ее периодически выравнивают. Фактически это дублер федеральной трассы. Мы внимательно посмотрим на качество выравнивания, но асфальтировать ее нецелесообразно – речь идет о вложениях в размере миллиарда рублей.

Одно из поручений по итогам «Прямой линии» - устранить несанкционированную свалку на кладбище в Кандалакше. Фото: Администрация Кандалакшского района

Не бывает неважных тем

Социальные вопросы стали, что не удивительно, самой многочисленной группой во время «Прямой линии». Состояние остановок общественного транспорта, детских площадок, закрытые в связи с коммунальными работами дороги - темы, может, и точечные, и даже «неважные», но ровно до той поры, пока сам не столкнешься с ними.

Министерство труда и социального развития провело проверку после жалобы северянки на то, что она не смогла поехать в поликлинику на социальном такси.

- Факт непредоставления услуги 3 августа подтвержден. Сегодня предстоит выяснить с перевозчиком, почему так вышло. Северянке я принес извинения, транспорт до поликлиники для нее организовали, - сообщил исполняющий обязанности министра труда и социального развития Мурманской области Игорь Шипилов.

Губернатор поручил проверить службу социального такси и поговорить с перевозчиком, чтобы в дальнейшем таких проблем не было.

Также прозвучали и пожелания, например, понизить подоходный налог для многодетных семей, не имеющих статуса малоимущих, развить переработку мусора.

В регионе поставили задачу - активизировать жилищное строительство. Фото: Правительство Мурманской области

Об «Арктической ипотеке» и опорных городах

В процессе онлайн-общения с губернатором были затронуты и серьезные темы – о роли Мурманской области в развитии Арктики и влиянии этого развития на само Кольское Заполярье. В том числе распоряжения Владимира Путина во время рабочей поездки в регион в июле этого года, например, об «Арктической ипотеке», которую поддержал президент.

- В этом году мы поставили перед собой задачу запустить жилищное строительство, и это удалось. В стройке до конца года находятся 22 многоквартирных дома. Сложность строительства в Мурманской области в его дороговизне - чем больше строят, тем дешевле выходит. Наличие льготной ипотеки повышает спрос, что приводит к росту предложения. Уверен, что «Арктическая ипотека» станет дополнительным инструментом для масштабирования жилищного строительства как многоквартирных домов, так и индивидуального жилья, - отметил Андрей Чибис.

Еще один важный вопрос - благоустройство заполярных городов, в том числе ЗАТО, создание в них комфортных условий для жизни и работы. Ранее Владимир Путин поддержал инициативу губернатора по созданию в Арктике опорных городов, которые получат индивидуальные программы развития.

- Мы приводим наши населенные пункты в порядок, становится лучше - это нельзя не отметить. Но объем инвестиций в городские инфраструктуру, среду, жилье нужен больше, он несоизмерим с тем, что мы можем позволить. Речь идет о том, чтобы для таких важнейших для Арктики, Севморпути городов, как Мурманск, были приняты специальные планы, программы, которые будут финансироваться федеральным бюджетом, - пояснил глава региона.

«Арктическая ипотека» должна изменить ситуацию на рынке недвижимости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Это наша священная обязанность»

Не могла не зайти речь и о поддержке участников спецоперации из Мурманской области. В Кольском Заполярье эта работа, в том числе, под эгидой акции «Север помогает» (хотя можно назвать это и народным порывом души) только набирает обороты. Глава региона поблагодарил северян за неравнодушие.

- Участвуют самые разные люди, даже пенсионеры не с самым большим достатком покупают что-то из списка нужных вещей, приносят и говорят: «Сынкам передайте». Серьезно помогают предприниматели. В разные подразделения отправили тонны грузов. Отдельная задача – снабжение наших бойцов техникой, обмундированием. Также важна социальная помощь в случае ранения или, к сожалению, гибели наших ребят. Объем помощи без учета внебюджетных средств уже превысил 1,5 миллиарда рублей. Это наша священная обязанность, - добавил Андрей Чибис.

Такая помощь важна, и северяне порой даже не представляют, какой отклик она имеет там, на фронте. Губернатор рассказал историю, как во время одной из поездок он встретился с бойцами из Кольского Заполярья. Один военнослужащий показал письмо от школьника, которое он постоянно носит с собой, и попросил найти мальчика. Губернатор обещание выполнил: юного северянина нашли, вручили ему подарок, а эта история получила красивое продолжение – семья военнослужащего подружилась с родными мальчика, и теперь они общаются.

- Моя отдельная благодарность всем ребятам, школьникам, которые пишут письма нашим бойцам. Это так трогает и мотивирует их! – искренне обратился к землякам Андрей Чибис.

Андрей Чибис назвал помощь участникам СВО и новым регионам священной обязанностью. Фото: Оперштаб Мурманской области

Дело решаемое!

То, что вопросы и просьбы северян не остаются без ответа, наглядно показала история, произошедшая в Кандалакше. Здесь весной этого года случилась беда – сгорел деревянный дом, в котором жила семья с маленьким ребенком. К счастью, никто не пострадал, но вот от постройки, которую долго и с любовью возводили, осталось только пепелище. Своими силами построить новый дом погорельцам было крайне трудно: глава семьи был на спецоперации. Тогда его супруга обратилась в правительство Мурманской области, ее проблему озвучили на «Прямой линии» с губернатором в марте. Тогда Андрей Чибис пообещал, что в беде женщину с ребенком не оставят.

И вот на новой «Прямой линии» показали трогательные кадры, как северяне уже обживают свое новое гнездышко, ключи от которого получили 2 июня.

- Государство нам колоссально помогло, - рассказал глава семьи Николай Ипатов. – Очень много людей собирали деньги.

Семье участника СВО, потерявшей дом в пожаре, помогли построить новый. Фото: Администрация Кандалакшского района

Чтобы помогли, надо говорить

Новая «Прямая линия» с губернатором не за горами – такой формат общения практикуется несколько раз в год. Но у жителей Мурманской области есть и другие возможности пообщаться с Андреем Чибисом. Так, во время рабочих поездок по муниципалитетам он приглашает местных жителей на встречи, также сбор мнений и предложений проходит и во время живого общения (например, на встречах с активной молодежью, учеными, соцработниками, учителями и т. д.).

Есть и круглосуточный способ оставить обращение – на странице главы региона в «ВКонтакте» или в его Telegram-канале.

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