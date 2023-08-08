С конкурсом на лучшую уху и хороводом дружбы. Международный день коренных народов отметят в Мурманской области

Организаторы обещают незабываемое путешествие в удивительный мир саами. Фото: Центр народов Севера

Жителей и гостей Мурманской области приглашают отпраздновать Международный день коренных народов мира, который развернется 13 августа на площадке Этнографического саамского комплекса в Туломе.

Организаторы обещают незабываемое путешествие в удивительный мир северного народа саами.

Так, на празднике гостей ждут яркие выступления творческих коллективов, самобытное звучание традиционных напевов, разнообразие изделий талантливых мастеров на ярмарке декоративно-прикладного творчества, экспозиция предметов саамского быта и традиционных костюмов, интерактивные площадки по национальным видам спорта, детские игровые площадки, мастер-классы по рукоделию и многое другое.

Торжественное открытие праздника состоится в 13.00, после чего дадут старт кулинарному конкурсу «Арктическая уха» на лучший рыбный суп.

Международный день коренных народов мира завершится хороводом дружбы. Фото: М инистерство внутренней политики МО

- Истинные гурманы смогут по достоинству оценить насыщенный вкус северной ухи, которую участники конкурса приготовят по собственным уникальным рецептам, – сообщили в Центре народов Севера.

В 13.20 начнется концертная программа, в 15.30 - награждение участников, подведение итогов конкурса «Арктическая уха», а завершатся мероприятия в 16.30 хороводом дружбы.

Празднование Международного дня коренных народов мира организовано в рамках мероприятий, посвященных 85-летию Мурманской области, при поддержке Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Туломского сельского дома культуры и администрации сельского поселения Тулома.

Как это было в прошлом году?

7 августа село Тулома тепло и душевно встретило гостей и участников со всей Мурманской области.

Выдающихся саамских творческих деятелей наградили благодарственными письмами за плодотворную общественную деятельность, неоценимый вклад в дело сохранения традиций, языка и культуры коренного малочисленного народа Севера.

Творческие коллективы и сольные исполнители из Мурманска, Апатитов, Снежногорска, Ёны, Молочного и Ловозера порадовали жителей и гостей Оленегорска яркой концертной программой с красочными танцевальными представлениями и зажигательными выступлениями. Для гостей мероприятия прозвучали традиционные саамские луввьт, песни на саамском и русском языках.

В рамках праздника пройдет кулинарный конкурс «Арктическая уха». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мастера со всего Заполярья украсили площадь Туломы своими неповторимыми изделиями, среди которых предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней, куклы, шитье, вязаные игрушки, украшения из полимерной глины, изделия из капа, дерева, сумки, ремни, браслеты, обложки, чердачные куклы, валяние из шерсти и многое другое.

Все желающие смогли поучаствовать в создании саамского оберега - техпь, узнать секреты выделки рыбьей кожи, изготовления из нее различных сувениров, познакомиться с разными видами хороводных движений на мастер-классе. Самые храбрые научились искусству фланкировки (крутка казачьей шашкой) и сыграли в саамский футбол.

Члены саамской общины «Лопарская» оформили этноплощадку с традиционным жилищем саами, где можно было познакомиться с домашними северными оленями, покормить их душистым ягелем и сделать фото на память.

В завершение праздника гости и участники собрались в дружный хоровод на саамский обряд исполнения желаний «Костер единения», который провела саамский нойд Алевтина Сергина. По ее мнению, загадывать желания нужно про любовь и здоровье, нельзя желать денег и богатства, так как духи не знают, что такое деньги, и исполнить желание не смогут.

Уверены, что в этом году праздник тоже будет незабываемым.

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