От юннатов к homo ecologicus

Сессия «Изучить, чтобы сохранить: экология как наука XXI века» на форуме «Экосистема. Заповедный край», прошедшая 5 августа 2023 года в Петропавловске-Камчатском, была посвящена целеполаганию в экопросвещении. Фото: Пресс-служба ПОРА

Сессия «Изучить, чтобы сохранить: экология как наука XXI века» на форуме «Экосистема. Заповедный край», прошедшая 5 августа 2023 года в Петропавловске-Камчатском, была посвящена целеполаганию в экопросвещении. Ее участники обсудили глобальные экологические проблемы, изменение климата, разработки в области экологии, ответственность человека перед окружающей средой. К чему нужно стремиться экологам и всем причастным к этой сфере? Своим мнением на эту тему спикеры сессии поделились с молодежной аудиторией. Председатель правления ПОРА Николай Доронин стал модератором обсуждения.

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников рассказал о работе карбоновых полигонов.

- Измеряя парниковые газы на защищенных территориях и на территориях с антропогенным воздействием, мы можем подсчитать ту дельту, которая обуславливает воздействие человека на окружающую среду… Сегодня есть уже 6 предприятий, которые запустили климатические проекты за счет современных технологий и используют механизм [подсчета углеродных единиц] в качестве компенсации ущерба, который они наносят окружающей среде. Но у нас еще очень много впереди того, что нужно сделать. Призываю вас тоже подключиться к решению этой проблемы, - обратился он к слушателям.

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Москвы «Воробьевы горы» Елена Мельвиль рассказала, как от биологического кружка дойти до диссертации и статуса молодого ученого.

- Образовательная модель строится на интеграции общего и дополнительного образования. У нас есть ботанический сад, где более 7000 живых объектов, живой уголок, где больше 200 видов животных, зоологический музей, когда-то был таксидермический кружок. Вся эта система – работа с коллекционными фондами, с вузами, с профильными вузами, конкурсы, экспедиции, полевые практики – позволяет детям достигать результата. Важно на практике увидеть, пощупать, потрогать и изучить. И только когда мы обретаем эту ценность увиденного, мы стремимся ее сохранить, – поделилась опытом Мельвиль.

Депутат Госдумы Юлия Саранова рассказала о возможностях, которые предоставляет государство молодым ученым, таких, как жилищные сертификаты и госзаказ на исследования. Она рассказала о том, что накануне был принят в первом чтении закон о поддержке молодых ученых, и призвала собравшихся активно вносить предложения по мерам поддержки представителей науки до 35 лет, которые должны войти в финальную редакцию закона. Саранова также напомнила, что в этом году утверждены президентские стипендии для ученых, 1200 авторов перспективных разработок и исследований по стране будут получать по 50 000 рублей ежемесячно.

Заместитель директора по организационно-методическому сопровождению естественно-научной направленности Федерального центра дополнительного образования Анна Хаустова поделилась опытом работы экостанций, которые являются наследниками советского движения юннатов.

- Как показало время, юннатское движение стало величайшим советским образовательным экспериментом, который действительно подготовил плеяду ученых – известных генетиков, селекционеров, специалистов в области сельского хозяйства, лесного дела, – констатировала эксперт. – Сегодня мы проводим социологические замеры. Действительно, есть позитивный спрос, и действительно все больше и больше детей, молодежи привлекает наука. В этом году на 17 000 больше школьников сдавало ЕГЭ по биологии, чем в предыдущем году.

- Мы приглашаем вас искать те формы, те технологии, те знания, которые помогут нам не стыдиться себя на этой земле, а чувствовать, что человечество - это не холерный эмбрион, не раковая опухоль. Человечество – это своеобразный агент внутри экосистемы, как микробиом в нашей внутренней экосистеме организма. И для этого нам дан мозг, – сказал участникам форума Сергей Самойленко, директор образовательно-научного центра «Ойкумена».

- Важно перейти от бесед о состоянии среды, о том, какое мировоззрение имеет место, к тому, чтобы научиться применять свои знания. И один из шагов – это участие в экспериментах, лабораторной деятельности, экспедициях и принятие решений в адаптационных деловых играх, – считает Дмитрий Кавтарадзе, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ.

- Поддерживать экосистемные услуги и восстанавливать природные экосистемы важно, причем эта деятельность легко измерима в цифрах. Например, для Вьетнама защита и посадка мангровых зарослей обходится в 1,1 миллиона долларов в год. Но это экономит в 7 раз больше средств на содержание плотин. Важно правильно оценивать последствия подобных изменений, - рассказал Артем Акшинцев, эколог, научный сотрудник Института водных проблем РАН.

- Есть человек XX века, который безответственно относился к природе – поворачивал реки вспять, рушил горы. И есть человек XXI века, который найдет такие способы, чтобы произвести продукцию, но сделать ее ответственным [по отношению к природе] способом. Я в Общественной палате отвечаю за общение с гражданами и вижу по потоку обращений, что мы еще далеки от человека XXI века, но идти по этому пути нам нужно. Нам нужно действительно воспитать в себе, в будущих поколениях этого ответственного человека, который будет относиться к окружающей среде правильно, – подытожил Николай Доронин.

В ходе форума «Экосистема» Николай Доронин выступил еще на одном мероприятии – круглом столе «Вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность», где рассказал об инструментах цифровизации и геймификации в экопросвещении.

- Наш проект «Пластик в дело» предполагал бонусы за сданный в фандомат пластик. Сейчас дети продолжают нести крышечки и бутылки, хотя бонусная система уже перестала действовать. На мой взгляд, очень важно преодолеть ведомственные противоречия и вернуться к обсуждению создания федерального проекта «Экопросвещение» нацпроекта «Экология», – сказал председатель правления ПОРА, который также занимает должность первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты по экологии и устойчивому развитию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru