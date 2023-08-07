Не смотри – пробуй. Гостей фестиваля «Северный ветер» увлекли природой, баскетболом и водой

На сапсерфинг была одна из самых длинных очередей на фестивале. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Промышленный поселок с саамскими корнями Никель обязан своим названием металлу периодической таблицы Менделеева и богатым месторождениям медно-никелевых руд в этом районе. Никель – это еще и красивая, по-настоящему северная природа. На берегу венчаемой водопадом реки Шуонийоки прошел «Северный ветер» - двухдневный фестиваль - признание в любви к этой природе, творчеству, активному образу жизни и желанию открывать для себя что-то новое.

Этим летом при поддержке «Норникеля» его провели уже в четвертый раз. В разные годы его посвящали 75-летию Петсамо-Киркенесской операции, слогану «Спорт, творчество, свобода», на этот же раз девиз - «Летом - вместе!».

- Сегодня здесь так тепло не только потому, что август согревает нас, но и от ваших улыбок и сердец. Добрая традиция фестиваля началась в 2018 году, я рада, что она продолжается, с каждым годом появляется все больше активностей, участников, и из фестиваля спортивного он превращается в семейный, - обратилась к гостям директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.

Директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Большой друг Кольской ГМК - заповедник «Пасвик» - оба дня с утра до вечера погружал северян в особую атмосферу единения с природой: лекция «Фотоловушки в Пасвике», природный кинотеатр, мастер-класс по пейзажной сьемке… Одна из творческих задач усадила за столы детей, взрослых и даже солидных мужчин - все они с каким-то особенным трепетом и восторгом делали из дерева и камней царей леса.

- Этот мастер-класс, «Медведи бывают разные», мы даже возили в Москву на фестиваль природы «Первозданная Россия» в Третьяковской галерее. Он пользуется таким спросом, что мы даже хотим его запатентовать. Пока люди создают поделку, мы рассказываем о бурых медведях, - рассказывает экскурсовод «Пасвика» Юлия Крохинова.

Для тех, кто хотел как-то необычно получить информацию, придумали квест «Сокровища реки Паз». «Священная» река (так переводится с саамского ее название) протекает по территории трех стран – России, Норвегии, Финляндии.

«Медвежий» мастер-класс увлек и детей, и взрослых. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы посвятили квест растениям и животным, которых можно встретить на территории заповедника. Сделали три локации с заданиями, главное, найти секретное место с сокровищами – кусочками пазла с координатами, где спрятан главный приз – бутылка с волшебным письмом. Похожее мероприятие делали в Териберке, участникам очень понравилось! – пояснила специалист по развитию туризма «Пасвика» Полина Ципилева.

Также гости могли стать частью экологической лаборатории и узнать о состоянии природы вокруг.

Мастер-класс «Медведи бывают разные» показывали даже в Москве. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Особенность «Северного ветра» в том, что ты не просто гуляешь по красивому берегу реки и смотришь, а гуляешь, смотришь и пробуешь. Например, катание на сапах. Сапсерфинг активно развивается в регионе, и если раньше далеко не каждый знал, что это такое, то сейчас на фестивале к этой локации выстраивается одна из самых длинных очередей.

Президент Федерации серфинга в Мурманской области Александра Низовец уверена, что попробовать сапсерфинг должен каждый. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это могут попробовать все, вне зависимости от уровня подготовки. Особенно нужно неподготовленным – познакомиться, найти баланс, почувствовать свои мышцы, получить удовольствие, - улыбается президент Федерации серфинга в Мурманской области, участник команды Arctic Sup Александра Низовец.

Северян ждало не просто катание на сапах, а еще и сап-йога и баскетбол на воде – впервые в Печенгском округе. А вот на земле в него играли рядом – у гостей фестиваля была возможность поучаствовать в мастер-классе от участника Чемпионата мира по баскетболу 3х3, баскетбольного блогера Victor P Виктора Павленко.

Участник Чемпионата мира по баскетболу 3х3, баскетбольный блогер Victor P Виктор Павленко провел для северян мастер-класс. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- У ваших спортсменов – горящие глаза, большое желание чему-то обучиться, и они очень любят баскетбол. При таком настрое все получится. Были ребята, которые пришли и не могли мяч вести, а немного попробовали - и стало получаться. И по жизни надо так действовать: пробовать, не бояться ошибиться, - отметил Виктор Павленко. – Сейчас баскетбол 3х3 активно развивается как раз в регионах, а не в центре, так что есть все шансы пробиться.

Северяне играли в новый олимпийский вид спорта 3х3 буквально в лесу. По словам баскетбольного продюсера, ведущего «Матч ТВ» Никиты Загдая, размер площадки в баскетболе, конечно, имеет значение, но все же «тащит» игру мастерство.

- Здесь важны скорость, реакция, твои умения. В России игры проводили в торговом центре, на сцене театра, на борту судна, - пояснил Никита Загдай.

В баскетбол на фестивале играли и на земле, и на воде. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Он обещал подумать о том, чтобы организовать соревнование где-нибудь в Териберке или (идея смелая, даже сумасшедшая, но интересная) на ледоколе или Северном полюсе.

- В прошлом году, по данным организаторов, фестиваль посетило более полутора тысяч человек, в этом году, я уверен, гостей будет еще больше, - поделился глава Печенгского округа Андрей Кузнецов. – Это большой праздник, который еще долго обсуждают и по его завершении.

За два дня – 5 и 6 августа – «Северный ветер» подарил много впечатлений. Но грустить, что насыщенные выходные закончились, не стоит: 12 августа при поддержке Кольской ГМК в Мончегорске пройдет фестиваль искусств «Табуретка». Его хедлайнерами станут народный артист России Авангард Леонтьев, актер театра и кино Кирилл Плетнев, чемпион России по рэп-фристайлу Тема Куба.

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