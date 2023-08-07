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Общество7 августа 2023 8:31

Не смотри – пробуй. Гостей фестиваля «Северный ветер» увлекли природой, баскетболом и водой

Праздник под девизом «Летом - вместе!» может обновить свой рекорд по числу посетителей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
На сапсерфинг была одна из самых длинных очередей на фестивале.

На сапсерфинг была одна из самых длинных очередей на фестивале.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Промышленный поселок с саамскими корнями Никель обязан своим названием металлу периодической таблицы Менделеева и богатым месторождениям медно-никелевых руд в этом районе. Никель – это еще и красивая, по-настоящему северная природа. На берегу венчаемой водопадом реки Шуонийоки прошел «Северный ветер» - двухдневный фестиваль - признание в любви к этой природе, творчеству, активному образу жизни и желанию открывать для себя что-то новое.

Этим летом при поддержке «Норникеля» его провели уже в четвертый раз. В разные годы его посвящали 75-летию Петсамо-Киркенесской операции, слогану «Спорт, творчество, свобода», на этот же раз девиз - «Летом - вместе!».

- Сегодня здесь так тепло не только потому, что август согревает нас, но и от ваших улыбок и сердец. Добрая традиция фестиваля началась в 2018 году, я рада, что она продолжается, с каждым годом появляется все больше активностей, участников, и из фестиваля спортивного он превращается в семейный, - обратилась к гостям директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.

Директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.

Директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Большой друг Кольской ГМК - заповедник «Пасвик» - оба дня с утра до вечера погружал северян в особую атмосферу единения с природой: лекция «Фотоловушки в Пасвике», природный кинотеатр, мастер-класс по пейзажной сьемке… Одна из творческих задач усадила за столы детей, взрослых и даже солидных мужчин - все они с каким-то особенным трепетом и восторгом делали из дерева и камней царей леса.

- Этот мастер-класс, «Медведи бывают разные», мы даже возили в Москву на фестиваль природы «Первозданная Россия» в Третьяковской галерее. Он пользуется таким спросом, что мы даже хотим его запатентовать. Пока люди создают поделку, мы рассказываем о бурых медведях, - рассказывает экскурсовод «Пасвика» Юлия Крохинова.

Для тех, кто хотел как-то необычно получить информацию, придумали квест «Сокровища реки Паз». «Священная» река (так переводится с саамского ее название) протекает по территории трех стран – России, Норвегии, Финляндии.

«Медвежий» мастер-класс увлек и детей, и взрослых.

«Медвежий» мастер-класс увлек и детей, и взрослых.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Мы посвятили квест растениям и животным, которых можно встретить на территории заповедника. Сделали три локации с заданиями, главное, найти секретное место с сокровищами – кусочками пазла с координатами, где спрятан главный приз – бутылка с волшебным письмом. Похожее мероприятие делали в Териберке, участникам очень понравилось! – пояснила специалист по развитию туризма «Пасвика» Полина Ципилева.

Также гости могли стать частью экологической лаборатории и узнать о состоянии природы вокруг.

Мастер-класс «Медведи бывают разные» показывали даже в Москве.

Мастер-класс «Медведи бывают разные» показывали даже в Москве.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Особенность «Северного ветра» в том, что ты не просто гуляешь по красивому берегу реки и смотришь, а гуляешь, смотришь и пробуешь. Например, катание на сапах. Сапсерфинг активно развивается в регионе, и если раньше далеко не каждый знал, что это такое, то сейчас на фестивале к этой локации выстраивается одна из самых длинных очередей.

Президент Федерации серфинга в Мурманской области Александра Низовец уверена, что попробовать сапсерфинг должен каждый.

Президент Федерации серфинга в Мурманской области Александра Низовец уверена, что попробовать сапсерфинг должен каждый.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Это могут попробовать все, вне зависимости от уровня подготовки. Особенно нужно неподготовленным – познакомиться, найти баланс, почувствовать свои мышцы, получить удовольствие, - улыбается президент Федерации серфинга в Мурманской области, участник команды Arctic Sup Александра Низовец.

Северян ждало не просто катание на сапах, а еще и сап-йога и баскетбол на воде – впервые в Печенгском округе. А вот на земле в него играли рядом – у гостей фестиваля была возможность поучаствовать в мастер-классе от участника Чемпионата мира по баскетболу 3х3, баскетбольного блогера Victor P Виктора Павленко.

Участник Чемпионата мира по баскетболу 3х3, баскетбольный блогер Victor P Виктор Павленко провел для северян мастер-класс.

Участник Чемпионата мира по баскетболу 3х3, баскетбольный блогер Victor P Виктор Павленко провел для северян мастер-класс.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- У ваших спортсменов – горящие глаза, большое желание чему-то обучиться, и они очень любят баскетбол. При таком настрое все получится. Были ребята, которые пришли и не могли мяч вести, а немного попробовали - и стало получаться. И по жизни надо так действовать: пробовать, не бояться ошибиться, - отметил Виктор Павленко. – Сейчас баскетбол 3х3 активно развивается как раз в регионах, а не в центре, так что есть все шансы пробиться.

Северяне играли в новый олимпийский вид спорта 3х3 буквально в лесу. По словам баскетбольного продюсера, ведущего «Матч ТВ» Никиты Загдая, размер площадки в баскетболе, конечно, имеет значение, но все же «тащит» игру мастерство.

- Здесь важны скорость, реакция, твои умения. В России игры проводили в торговом центре, на сцене театра, на борту судна, - пояснил Никита Загдай.

В баскетбол на фестивале играли и на земле, и на воде.

В баскетбол на фестивале играли и на земле, и на воде.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Он обещал подумать о том, чтобы организовать соревнование где-нибудь в Териберке или (идея смелая, даже сумасшедшая, но интересная) на ледоколе или Северном полюсе.

- В прошлом году, по данным организаторов, фестиваль посетило более полутора тысяч человек, в этом году, я уверен, гостей будет еще больше, - поделился глава Печенгского округа Андрей Кузнецов. – Это большой праздник, который еще долго обсуждают и по его завершении.

За два дня – 5 и 6 августа – «Северный ветер» подарил много впечатлений. Но грустить, что насыщенные выходные закончились, не стоит: 12 августа при поддержке Кольской ГМК в Мончегорске пройдет фестиваль искусств «Табуретка». Его хедлайнерами станут народный артист России Авангард Леонтьев, актер театра и кино Кирилл Плетнев, чемпион России по рэп-фристайлу Тема Куба.

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