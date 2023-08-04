В Республике выявлены нарушения технического регламента

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С января по июнь 2023 года по результатам проведенных контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в Республике Карелия установлено 30 фактов нарушения требований технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна». Продукция поступала на территорию Республики Карелия.

Нарушения были допущены сельхозпроизводителями, занимающимися производством зерновых культур в различных регионах России. Среди них можно выделить следующие:

– отсутствие исследований на показатели безопасности декларируемой продукции, относящиеся к группе микотоксинов, к группе пестицидов, к группе «вредная примесь»;

– неправомерно проведенные исследования по показателям «вредная примесь» – неправильное указание предельно допустимых норм;

– при определении показателей безопасности использованы методы, которые не распространяются на определение указанных показателей или не внесены в перечни, внесенные в перечни стандартов к техническому регламенту;

– нарушения требований, предусмотренных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.12.2012г. № 293;

– отсутствие идентификации партии в протоколе испытаний;

– проведение испытаний в лабораториях добровольной системы сертификации, не аккредитованных в национальной системе и не осуществляющих деятельность по заявленному адресу.

В целях предотвращения обращения небезопасной продукции 30 деклараций о соответствии на партии зерновых культур и масличных культур по решению Управления признаны недействительными.

В адрес производителей и получателей продукции объявлено 110 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

На цирк в Петрозаводске составлен протокол

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на основании информации из СМИ о нападении медведя на дрессировщика цирка в г. Петрозаводске проведен инспекционный визит.

Было установлено, что в процессе представления медведей в цирке отсутствовал предохранительный барьер (решетка, сетка и т.п.) между зрителями и манежем.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. N 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» организации должны обеспечивать безопасность посетителей (зрителей) мероприятий с участием животных, не допуская контактов с животными, угрожающих здоровью и жизни людей, в том числе посредством размещения зрителей на безопасном расстоянии от животных, установления предохранительных барьеров (решетка, сетка и иные защитные ограждения) между посетителями (зрителями) и местом демонстрации животных (манежем, сценой и др.).

Таким образом, передвижной цирк не принял все зависящие от него меры по соблюдению требований к содержанию животных в культурно-зрелищных целях.

В отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ. Организации выдано предписание с требованием устранить нарушение.

В партиях фруктов выявлена бурая монилиозная гниль

По результатам карантинного фитосанитарного мониторинга, проведенного должностными лицами Управления в начале июля 2023 года в местах оптовой реализации плодоовощной продукции, расположенных на территории города Петрозаводска, в партии черешни, вишни, нектарин и персиков импортного происхождения (черешня – Азербайджан, вишня – Иран, нектарины – Азербайждан, персики – Турция) выявлен карантинный объект – бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola (Winter) Honey).

Наличие карантинных вредного организма в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных Североморским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и обеспечении своевременного принятия мер по предотвращению выпуска в оборот подкарантинной продукции, зараженной карантинными объектами. По решению собственника продукция изъята из оборота.