Жительнице Финляндии пришлось вернуть мандарины Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в июне 2023 года рассмотрено 10 дел об административных нарушениях фитосанитарного законодательства

Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ. Фото: botanichka.ru

Нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ.

Так, 25 мая жительница Карелии, пересекая границу в МАПП «Вяртсиля», везла в ручной клади семена овощных культур (морковь, кабачок, патиссон, тыкв и др.), всего 7 упаковок, без фитосанитарного сертификата, а семенной материал не допускается к ввозу без сопровождения фитосанитарным сертификатом.

10 июня жительница Финляндии направлялась в Россию и везла с собой 2 мандарина с корневой системой в горшках. Посадочный материал может ввозиться только в сопровождении фитосанитарного сертификата, а такого документа у владелицы не было.

Семенной и посадочный материал возвращен на территорию Финляндии.

Управление обращает внимание граждан на правила провоза через границу Российской Федерации продукции растительного происхождения, определенные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 №157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», а также статьей 22 Федерального закона «О карантине растений» от 21.07.2014 №206-ФЗ.

Без сопровождения фитосанитарным сертификатом по результатам карантинного фитосанитарного контроля разрешается ввоз в ручной клади и багаже продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более пяти килограмм, а также дынь, арбузов и тыкв в количестве не более 1 штуки, цветов – в количестве не более 3 букетов.

Любой посадочный материал (семена, луковицы, клубни, рассада, саженцы), горшечные растения, картофель (как семенной, так и продовольственный) не допускается к ввозу без сопровождения фитосанитарным сертификатом.

Подкарантинная продукция, ввезенная в страну с нарушением требований законодательства, а также зараженная опасными вредителями, болезнями и сорняками, подлежит возврату в страну отправления или изъятию и уничтожению за счет средств владельцев продукции.

Предпринимателя привлекли к ответственности

В июне 2023 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора проведен инспекционный визит в отношении индивидуального предпринимателя в Республике Карелия.Предприниматель занимается фермерским хозяйством, содержит крупный рогатый скот.

В ходе визита было установлено, что фермер складирует навоз за пределами территории хозяйства, при этом оборудованные площадки, предназначенные для хранения, обработки и переработки побочных продуктов животноводства (навоза), или навозохранилище отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при обращении с побочными продуктами животноводства не допускается загрязнение окружающей среды, а хранение побочных продуктов животноводства до их обработки, переработки допускается только на специализированных площадках.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил предприниматель был привлечен к ответственности по ст. 10.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

Информация о выявленном нарушении была направлена в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Росреестра по Республике Карелия и в правоохранительные органы.