Ко Дню горняка ФосАгро выплатит повышенную премию всем сотрудникам и ветеранам

День горняка традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Фото: ПАО «ФосАгро»

День горняка традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. К профессиональному празднику ФосАгро приготовила подарок: все сотрудники и ветераны получат повышенную премию. На эти цели компания выделит более 1,7 миллиарда рублей.

Так, каждому сотруднику предприятий Группы выплатят по 50 тысяч рублей, а каждому ветерану – по 10 тысяч рублей. Аналогичное финансовое поощрение выплачивалось работникам в мае к еще одному важному для компании профессиональному празднику - Дню химика.

В Кировске, где расположен Кировский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), День горняка торжественно отметят 26 августа. Для жителей и гостей города пройдут праздничные мероприятия с насыщенной программой. Кстати, уже известно, что на стадионе «Горняк» выступит певец Григорий Лепс.

- День горняка мы встречаем с уверенными результатами. Высокие темпы роста, бесперебойная работа производств стали результатом слаженного труда и профессионализма сотрудников всех предприятий ФосАгро. Благодаря командной работе мы справились с новыми вызовами и адаптировались к новым реалиям. ФосАгро продолжает последовательную реализацию инвестиционной программы, увеличивает социальные расходы, сохраняет приверженность ESG-принципам», - поздравил коллектив компании с наступающим профессиональным праздником председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов.

В первом полугодии 2023 года, обогатители и горняки Кировского филиала АО «Апатит» достигли всех плановых показателей. Рекорды бьют и объёмы капитальных вложений в инвестиционные проекты предприятия. Большую часть средств направили на увеличение добычных мощностей рудников.

Что касается социальных проектов, компания «ФосАгро» продолжает оказывать серьёзную инвестиционную поддержку, направленную на развитие Кировско-Апатитского района. Среди проектов обновление материально-технической базы АКЦГБ, реконструкция кинотеатра «Большевик», строительство аквапарка и гостиничного комплекса.

Благодаря вложениям в инфраструктурные проекты Кировск становится настоящей звездой русского Заполярья. Минувший март стал для города особенным - именно отсюда стартовали известный путешественник Фёдор Конюхов и воздухоплаватель Иван Меняйло на тепловом воздушном шаре «ФосАгро» в полёт над акваторией двух морей Северного Ледовитого океана – Баренцева и Карского. Они установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта. Уникальный в истории воздухоплавания полёт путешественники посвятили 20-летнему юбилею Всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), ключевого социального проекта «ФосАгро». Такое решение было принято не случайно. Ведь именно в Кировске 20 лет назад появился этот проект, благодаря которому сегодня во всех регионах присутствия Компании тысячи детей бесплатно занимаются спортом и посещают дополнительные образовательные классы.

Как отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, главной ценностью компании являются люди, именно для них создаются комфортные и безопасные условия труда, а социальные гарантии и льготы подробно прописаны в Коллективном договоре. Работники могут рассчитывать на качественную, квалифицированную и своевременную медицинскую помощь, программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа. В ближайших планах - подписание новых расширенных коллективных договоров во всех городах присутствия компании. Стоит отметить, что по мнению профсоюзных организаций колдоговоры ФосАгро – одни из лучших не только в отрасли, но и в стране. Кроме того, в 2022-23 годах ФосАгро проиндексировала заработные платы работников на 29%: при этом средняя зарплата выросла более чем на 40%.

- Но ещё раз подчеркну, что реализация масштабных социальных и благотворительных проектов во многом стала возможной благодаря уверенному росту наших производственных показателей, - подытожил Михаил Рыбников.

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