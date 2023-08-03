Долой парковки и щебень. В Мурманске обсуждают новый облик Пяти Углов

Площадь Пять Углов давно требовала к себе внимания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Хотелось бы, чтобы стихийной парковки на площади не было, уж слишком много места занимает», – в унисон твердят мурманчане, обсуждая будущий облик Пяти Углов.

Тут же из-за другого стола доносится противоположное мнение.

- Как ни крути, парковка нужна, хотя бы подземная! Ведь автомобилистов у нас много, и никуда от этого не деться, – высказываются другие участники.

На первую встречу собрались порядка 30 человек, включая представителей различных организаций. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первое насыщенное обсуждение благоустройства места притяжения всех северян - Пяти Углов – прошло 2 августа в стенах областной научной библиотеки. Центральная площадь Мурманска, где проводятся все основные мероприятия и концерты, ранее стало абсолютным победителем всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году.

И оно не удивительно. Площадь уже давно нуждается в обновлении, ведь кроме как нескольких скамеек, парковки и камней под ногами там ничего нет. Большая клумба сменяется зимой на елку, и так из года в год. Самое время для перемен!

На первую из трех встреч пришло около 30 человек, среди которых были представители архитектурного сообщества, общественных организаций, объединений маломобильных граждан, образования, культуры, туризма и бизнеса. Работа шла в группах - собравшиеся предлагали свои идеи и предложения, вырабатывали решения, а после защищали проект.

В числе главных недостатков существующей площади отметили разросшуюся парковку и недоступность для инвалидов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Так, сначала все поделились положительными моментами в Пяти Углах. Правда, пересчитать достоинства можно было на пальцах одной руки. Многие отметили транспортную доступность, большое пространство на открытом воздухе, красивую геометрию места и некую поэтичность. К тому же, здесь удобно проводить концерты.

- Сцену можно установить на возвышенности, что делает ее визуально доступной для гостей, – подчеркнула архитектор Светлана.

Председатель комитета по культуре администрации Мурманска Елена Крынжина отметила, что площадь - одна из немногих в стране, которая вдохновляет жителей на творчество.

На этом, в общем-то, плюсы иссякли. А что насчет недостатков? В числе главных изъянов площади северяне отметили отсутствие среды для инвалидов. Сейчас там кругом камень и деревянные настилы, которые не позволяют свободно перемещаться маломобильным людям.

Северяне отмечают, что Пять Углов прекрасна для проведения концертов, здесь много открытого пространства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Нужна инфраструктура, чтобы место было комфортным для всех категорий граждан, в том числе для людей с инвалидностью, пенсионеров, родителей, которые гуляют с колясками. Если это не будет учтено, то можно сказать, что напрасно работа проведена. Подход должен быть комплексным, а не точечным, тогда у нас все получится, – отметил председатель мурманского клуба молодых инвалидов «Валентина плюс» Артем Ермоленко.

Споры вызвало и внушительное количество парковочных мест, которые оттяпали себе много пространства. В аргументы против кучных парковок привели другие крупные города России, например, Москву, Санкт-Петербург и Казань, на главных площадях которых машин нет. Однако с этим согласились не все, ведь людей в центре гуляет много, рядом гостиницы и заведения, и всем нужно парковаться. В целом, пришли к консенсусу, что нужна подземная парковка.

Минусов у площади насчитали достаточно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также некоторые высказались за объединение площади возле ГДЦ «Арктика» со сквером у Дворца культуры имени Кирова, чтобы расширить зону, однако тут же нашлись возражения, ведь в таком случае придется менять транспортную развязку.

- Центр города и так перекрывают во время проведения больших праздников, благодаря чему люди могут свободно ходить, автомобилей нет. Я считаю, что наш город не настолько велик, чтобы открывать еще большую пешеходную зону, – поделилась мнением представительница туриндустрии региона Ирина.

Помимо этого на встрече прозвучали идеи об устройстве на Пяти Углах сухого фонтана и зимнего катка. Не хватает северянам и простых удобств - скамеек, урн, общественных туалетов, док-боксов.

Мурманчане просят привести Пять Углов к единому северному стилю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Отдельно выделили отсутствие аутентичности площади. Все же Мурманск – столица Арктики, а единого стиля, который бы подчеркивал это, нет. Визуальному шуму способствуют лишние провода и вывески.

Организаторы – Центр городского развития Мурманской области – сообщили, что сейчас не идет речь о конкретных проектах или решениях по площади, а лишь собираются предложения для того, чтобы получить максимально широкий срез мнений мурманчан по этому вопросу и учесть их пожелания.

Еще две встречи пройдут 3 и 4 августа в 18.00 – на них приглашают представителей молодежного сообщества, студентов, жителей города Мурманска, а также представителей организаций и предприятий, расположенных рядом с Пятью Углами, сотрудников туриндустрии.

На обсуждения северян ждут все так же в областной научной библиотеке, необходима предварительная регистрация.

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