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Общество3 августа 2023 16:14

Долой парковки и щебень. В Мурманске обсуждают новый облик Пяти Углов

Северяне делятся мнением о том, что в первую очередь нужно изменить на главной площади города
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Площадь Пять Углов давно требовала к себе внимания.

Площадь Пять Углов давно требовала к себе внимания.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Хотелось бы, чтобы стихийной парковки на площади не было, уж слишком много места занимает», – в унисон твердят мурманчане, обсуждая будущий облик Пяти Углов.

Тут же из-за другого стола доносится противоположное мнение.

- Как ни крути, парковка нужна, хотя бы подземная! Ведь автомобилистов у нас много, и никуда от этого не деться, – высказываются другие участники.

На первую встречу собрались порядка 30 человек, включая представителей различных организаций.

На первую встречу собрались порядка 30 человек, включая представителей различных организаций.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первое насыщенное обсуждение благоустройства места притяжения всех северян - Пяти Углов – прошло 2 августа в стенах областной научной библиотеки. Центральная площадь Мурманска, где проводятся все основные мероприятия и концерты, ранее стало абсолютным победителем всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства в 2023 году.

И оно не удивительно. Площадь уже давно нуждается в обновлении, ведь кроме как нескольких скамеек, парковки и камней под ногами там ничего нет. Большая клумба сменяется зимой на елку, и так из года в год. Самое время для перемен!

На первую из трех встреч пришло около 30 человек, среди которых были представители архитектурного сообщества, общественных организаций, объединений маломобильных граждан, образования, культуры, туризма и бизнеса. Работа шла в группах - собравшиеся предлагали свои идеи и предложения, вырабатывали решения, а после защищали проект.

В числе главных недостатков существующей площади отметили разросшуюся парковку и недоступность для инвалидов.

В числе главных недостатков существующей площади отметили разросшуюся парковку и недоступность для инвалидов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Так, сначала все поделились положительными моментами в Пяти Углах. Правда, пересчитать достоинства можно было на пальцах одной руки. Многие отметили транспортную доступность, большое пространство на открытом воздухе, красивую геометрию места и некую поэтичность. К тому же, здесь удобно проводить концерты.

- Сцену можно установить на возвышенности, что делает ее визуально доступной для гостей, – подчеркнула архитектор Светлана.

Председатель комитета по культуре администрации Мурманска Елена Крынжина отметила, что площадь - одна из немногих в стране, которая вдохновляет жителей на творчество.

На этом, в общем-то, плюсы иссякли. А что насчет недостатков? В числе главных изъянов площади северяне отметили отсутствие среды для инвалидов. Сейчас там кругом камень и деревянные настилы, которые не позволяют свободно перемещаться маломобильным людям.

Северяне отмечают, что Пять Углов прекрасна для проведения концертов, здесь много открытого пространства.

Северяне отмечают, что Пять Углов прекрасна для проведения концертов, здесь много открытого пространства.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Нужна инфраструктура, чтобы место было комфортным для всех категорий граждан, в том числе для людей с инвалидностью, пенсионеров, родителей, которые гуляют с колясками. Если это не будет учтено, то можно сказать, что напрасно работа проведена. Подход должен быть комплексным, а не точечным, тогда у нас все получится, – отметил председатель мурманского клуба молодых инвалидов «Валентина плюс» Артем Ермоленко.

Споры вызвало и внушительное количество парковочных мест, которые оттяпали себе много пространства. В аргументы против кучных парковок привели другие крупные города России, например, Москву, Санкт-Петербург и Казань, на главных площадях которых машин нет. Однако с этим согласились не все, ведь людей в центре гуляет много, рядом гостиницы и заведения, и всем нужно парковаться. В целом, пришли к консенсусу, что нужна подземная парковка.

Минусов у площади насчитали достаточно.

Минусов у площади насчитали достаточно.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также некоторые высказались за объединение площади возле ГДЦ «Арктика» со сквером у Дворца культуры имени Кирова, чтобы расширить зону, однако тут же нашлись возражения, ведь в таком случае придется менять транспортную развязку.

- Центр города и так перекрывают во время проведения больших праздников, благодаря чему люди могут свободно ходить, автомобилей нет. Я считаю, что наш город не настолько велик, чтобы открывать еще большую пешеходную зону, – поделилась мнением представительница туриндустрии региона Ирина.

Помимо этого на встрече прозвучали идеи об устройстве на Пяти Углах сухого фонтана и зимнего катка. Не хватает северянам и простых удобств - скамеек, урн, общественных туалетов, док-боксов.

Мурманчане просят привести Пять Углов к единому северному стилю.

Мурманчане просят привести Пять Углов к единому северному стилю.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Отдельно выделили отсутствие аутентичности площади. Все же Мурманск – столица Арктики, а единого стиля, который бы подчеркивал это, нет. Визуальному шуму способствуют лишние провода и вывески.

Организаторы – Центр городского развития Мурманской области – сообщили, что сейчас не идет речь о конкретных проектах или решениях по площади, а лишь собираются предложения для того, чтобы получить максимально широкий срез мнений мурманчан по этому вопросу и учесть их пожелания.

Еще две встречи пройдут 3 и 4 августа в 18.00 – на них приглашают представителей молодежного сообщества, студентов, жителей города Мурманска, а также представителей организаций и предприятий, расположенных рядом с Пятью Углами, сотрудников туриндустрии.

На обсуждения северян ждут все так же в областной научной библиотеке, необходима предварительная регистрация.

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