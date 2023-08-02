«Все восемь лет их уничтожали». Журналисты Мурманской области помогут наполнить библиотеки ЛНР книгами на русском языке

Книги в ДНР и ЛНР отправляли и раньше, в том числе и детективы, но сейчас миссия журналистов из Заполярья – вернуть детям классику. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Нас удивило и поразило то, что мы увидели в библиотеке…

Почти сразу после начала спецоперации журналист Сергей Юдков и фотокорреспондент Лев Федосеев из «Мурманского вестника» поехали на Донбасс, где ежедневные обстрелы – печальная правда жизни. В одну из местных школ Волновахи их повел на экскурсию советник главы ДНР, ветеран боевых действий в Донбассе Игорь Кимаковский, которого многие больше знают как Железного Зэка.

Проглядев корешки книг, северяне удивились, что изданий на русском языке почти нет. Впрочем, скудность русскоязычных полок в украинских библиотеках не стала для них новостью.

- Я езжу в Крым каждый год. Еще до референдума 2014 года общался со своим соседом-школьником и спросил, сколько часов им преподают русский язык. Оказалось, что один, а украинский – пять. Меня это поразило, ведь в Крыму более 70% жителей – русскоязычные. Учителя, как могли, преподавали русский язык, чуть ли не за закрытыми дверями, - вспоминает Лев Федосеев.

Тогда у северян появилась идея вместе с первыми гуманитарными конвоями отправить и книги. Правда, тогда речь шла о том, чтобы познакомить крымчан и жителей Донбасса с творчеством заполярных писателей. Спустя годы этот порыв души стал акцией «Книги на русском».

- В библиотеке Волновахи мы не нашли русских книг, все восемь лет они уничтожались, списывались, - рассказывает Сергей Юдков.

Всего на Украине уничтожили уже порядка миллиона изданий не на мове. Такие данные озвучила председатель Мурманского регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова. Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Дмитрий Шевченко говорит, что только в его Республике потребность в книгах на русском языке в школьных библиотеках составляет около 70 тысяч экземпляров. Почти четверть от нее закроет акция «Книги на русском», которую и проводят заполярные журналисты.

Принять участие в ней может каждый, хоть взрослый, хоть ребенок. Для этого надо всего лишь принести книгу из списка в библиотеку и сказать, что это для ЛНР.

- Мы хотим объединить наши регионы в общее культурное и информационное поле. Я хочу передать двухтомник Льва Толстого, искала у него подходящую цитату, нашла, что «Язык – это душа нации. Язык есть живая плоть, идеи, чувства и эмоции». И это правильно при помощи языка объединять жителей, в том числе, и новых территорий. С нашей идеей нам очень помогло министерство образования и науки ЛНР, которое подсказало нам, какие именно книги нужны. Информация об уничтожении миллиона книг очень сильно нас покоробила и стала еще одним толчком, чтобы наш проект сделать, - поделилась Светлана Солдатова.

Члены Союза журналистов заботливо хранят книги, чтобы потом они отправились в путешествие длиной в почти три тысячи километров. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Всего в списке книг для акции десятки писателей: Пушкин, Зощенко, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Лермонтов, Свифт, Родари, Гомер и даже русские былины и древнегреческие мифы. Книги в ДНР и ЛНР отправляли и раньше, в том числе и детективы, но сейчас миссия журналистов из Заполярья – вернуть детям классику.

Всего в Мурманской области планируют собрать 18 тысяч книг, которые осенью повезут в ЛНР. До этого времени они будут находиться на специальном складе, который используется как хаб для гуманитарной помощи. Также в рамках акции пройдет фотовыставка, а бывшая сотрудница ГТРК Мурман Елена Васюкова снимет документальный фильм. Коллеги поддержали предложение от «КП»-Мурманск», чтобы северяне вкладывали в книги открытки или закладки с пейзажами Кольского Заполярья, картинами наших художников или даже свои записки и рисунки. Ведь так приятно открыть книгу и найти там подарок.

- Также в этом году библиотеки Луганска примут участие в этом диктанте впервые. 23 сентября во время диктанта будет «выстроен» настоящий телемост между Мурманском и Луганском, - рассказал заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Первые томики книг для детей в ЛНР уже вырастают в стопки в библиотеках Апатитов, Кировска, Мончегорска, их несут в редакции региональных СМИ по всем муниципалитетам от Терского берега до Мурманска. Члены Союза журналистов заботливо хранят книги, чтобы потом они отправились в путешествие длиной в почти три тысячи километров.

С подробным списком книг, которые принимают в рамках акции, можно ознакомиться здесь.

Список библиотек, куда можно принести книги, здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru