Пошли-ка, рогатый, в суд! За съеденный норвежскими оленями ягель Россия требует 418 млн рублей

Российская сторона давно настаивает, чтобы был наведен порядок с пастбищами, и норвежские олени не паслись, где им вздумается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Пасвик» — единственный в России заповедник, который полностью расположен в пограничной зоне. Западная его часть вся совпадает с государственной границей с Норвегией. И вот через нее-то и пробрались нелегалы с рогами и копытами.

Речь о норвежских оленях, которые просто перешли с территории королевства на нашу (кто им про невидимую границу-то скажет) и стали пастись на заповедных землях. Заморский ягель им так понравился, что столовались они почти два месяца, съев гектары на охраняемой земле. Улики против рогатых самые неопровержимые: их преступление записали фотоловушки у реки Паз.

Казалось бы, что можно сделать в такой ситуации, не поведешь же оленя в суд? Но в «Пасвике» нашли выход. Оказалось, что обжоры - домашние. На кадрах с фотоловушек отчетливо видны колокольчики на их шеях, чипы и метки. Поэтому иск можно предъявить их владельцам, что в заповеднике и сделали. Ущерб от двухмесячного пребывания 40 оленей на заповедных российских землях (это не только съеденный ягель, но и вытоптанный) сначала в 418 миллионов рублей (47 миллионов крон). Но потом оказалось, что сумму готовы снизить до 370, а после и 343 миллионов с учетом всех погрешностей. И это только за 2023 год.

Компенсировать его должны из бюджета Норвегии, ведь ранее такие прецеденты уже были. В советские годы были договоренности о пастбищах, что надо соблюдать свою территорию и не зариться на чужую. В 1991 году природоохранные ведомства России, Норвегии и Финляндии приняли решение, что три страны должны сотрудничать на местном уровне, охраняя нетронутую природу как общий объект. Поэтому если олени переходят на чужую территорию, то их надо отгонять на Родину, а за съеденный ягель платить.

Можно задаться вопросом, а что такого в том, что олени у нас паслись? Мол, на Кольском полуострове этого ягеля - завались. Жалко что ли?

- Ягель вырастает на 2-3 миллиметра в год. Он будет восстанавливаться не меньше 15-20 лет, в зависимости от состояния, до которого животные его поели, - поделилась с «КП»-Мурманск» заместитель директора по научной работе Лапландского природного заповедника Наталья Чуева.

Самый интересный момент - как же посчитали стоимость ущерба? Как пояснили в заповеднике, в формуле использовали средний вес оленя, число рогатых и среднюю стоимость килограмма оленины в Норвегии.

Впрочем, пока норвежская сторона не торопится готовить кроны, чтобы расплатиться за наш ягель. Письмо от «Пасвика» в департамент оленеводства объединенной губернии Тромсё и Финнмарк до сих пор осталось неотвеченным, хотя обозначенный в нем срок для выхода на связь уже истек. Впрочем, в заповеднике готовы еще подождать в надежде на честность тех, с кем работали не один год. Санкции санкциями, но природа-то причем?

Также специалисты думают над тем, как добиться, чтобы олени-иностранцы перестали заходить на особо охраняемые территории.

- Важно продумать вопрос, как сделать, чтобы олени не оказывались на российской стороне, не наносили ущерб нашей природе, – рассказала директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

Можно, конечно, построить сетку или большой забор (Финляндия вон на своей границе с Россией строит), но это вопрос больших денег. А с учетом международной обстановки вряд ли другие страны захотят финансово участвовать в таком проекте. Поэтому надо искать другие пути. Но по словам Натальи Поликарповой, год за годом можно наблюдать, что норвежская сторона бездействует. Видимо, ее поведение оленей устраивает.

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