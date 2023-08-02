День строителя - праздник созидателей

Компания «ВЕК» поздравляет с профессиональным праздником! Фото: «Строительной компанией «ВЕК»

Ежегодно в России каждое второе воскресенье августа отмечается День строителя – профессиональный праздник, который был учрежден в СССР 8 августа 1966 года.

Сегодня День строителя является одним из самых важных праздников в России. Он отмечается не только строителями, но и всеми, кто связан с этой отраслью.

Строительная компания «Век» поздравляет всех причастных с профессиональным праздником.

Мы хотим поблагодарить каждого, кто стоял у истоков создания нашей организации в далеком 1948 году, кто внес свой вклад в ее развитие, кто не боялся и экспериментировал, вводил новшества и претворял в жизнь порой самые амбициозные проекты.

Сегодня строительная компания «Век» – это надежный застройщик России с многолетним опытом и безупречной репутацией. Руководителем организации на протяжении уже более 36 лет является заслуженный строитель Российской Федерации – Воскобойников Евгений Максович. Компания несколько раз возглавляла рейтинги в строительной сфере: является неоднократным победителем Всероссийского конкурса на лучшее строительное предприятие, семикратным обладателем звания «Надежный застройщик России» за свои непревзойденные надежность и качество, награждена почетным и престижным званием «Элита строительного комплекса России» по итогам 2018, 2019 и 2020 годов.

В 2022 году ЖК «Каскад» – один из главных проектов компании, который реализуется в настоящее время в Петрозаводске – был признан «Лучшим жилым комплексом Республики Карелия» на федеральном градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2022».

И мы хотим поделиться с вами радостной новостью – наш новый дом № 11 в этом комплексе уже готов к досрочному вводу в эксплуатацию, что стало возможным благодаря профессиональной работе и ответственному подходу к делу наших строителей. Примечательно, что компания «Век» сдает дома в эксплуатацию ранее запланированных сроков на постоянной основе, и дом №11 – не исключение, а, скорее, уже традиция.

Мы рады сообщить, что в этом доме мы продолжили привносить новые приятные детали – например, новый дизайн мест общего пользования, включающий в себя не только оригинальные цветовые решения холлов, но и оформление их картинами, созданными при помощи искусственного интеллекта.

В доме еще остались для приобретения свободные двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с разнообразными планировками. С ними можно ознакомиться на сайте vek-kvartira.ru

В «Каскаде» вы найдете все необходимое для комфортной жизни, ведь в нем реализована концепция «город в городе». Здесь предусмотрено все, чтобы жители комплекса чувствовали себя комфортно: продуманное благоустройство территории, включающее в себя и детские игровые зоны, и тренажерные площадки, и обилие парковочных мест, и сквер с пешеходными и вело- дорожками; развитая инфраструктура – разнообразие образовательных и медицинских центров, кафе, магазины, аптеки и т.д. Подобный проект позволяет улучшить качество жизни и создать более разнообразную и привлекательную среду для проживания.

Мы уверены, что «Каскад» придется Вам по душе, и Вы сможете выбрать именно то, что нужно вашей семье.

Еще раз поздравляем с профессиональным праздником всех, кто имеет отношение к строительной отрасли! Желаем Вам успехов в работе, новых достижений и благополучия в личной жизни. Пусть ваш труд всегда ценится и приносит радость и удовлетворение.

Получить информацию о свободных квартирах можно в офисе отдела продаж

Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Попова, 13А

Тел. +7 (8142) 33-00-43

Забронировать квартиру на сайте компании «Век» vek-kvartira.ru

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