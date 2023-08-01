Курс на любимый Север. Житель Петербурга под парусами исполняет мечту об Арктике

В конце июля Дмитрий добрался до Мурманска, где задержался на несколько дней. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пока одни мечтают о теплых краях с пальмами и коралловыми рифами, других тянет к далеким арктическим берегам. Безграничной любовью к Северу проникся и герой нашей статьи - яхтсмен, многодетный отец из Санкт-Петербурга Дмитрий Теплицкий. Три года назад он отправился в малую кругосветку на собственной яхте «Мидана», обогнув Европу и завершив свой путь в Арктике.

В последние дни июля Дмитрий добрался до Мурманска, где задержался на несколько дней и рассказал «КП»-Мурманск» о своем путешествии. Именно Кольский полуостров вдохновил его на создание собственной яхты, чтобы покорить на ней высокие северные широты.

- Несколько лет назад я рыбачил в вашем краю на катере. Мне настолько понравились Север, Белое и Баренцево моря, что я мечтал вернуться, и вот, свершилось! – улыбается наш собеседник.

Уникальная лодка типа китайской джонки строилась на верфи в Петербурге специально под суровый климат Заполярья. Самое интересное, что ее корпус изготовлен из остатков металла, который предназначался для атомного ледокола «Урал», таким образом яхта получила ледовый класс.

- У нас полностью закрытая рубка, места для сна, все отапливается. Толщина корпуса даже позволяет ходить по льду до десяти сантиметров, – говорит яхтсмен. – Название лодки - «Мидана» - образовалось от семейной аббревиатуры: «М» – наш бизнес, «И» – моя супруга Ирина, «Д» – сын Дима, «А» – старшая дочь Алена, «Н» – сын Никита и «А» – Анюта, младшая дочь.

Яхтсмен также попутно ведет канал на YouTube о своих приключениях. Фото: личный архив Дмитрия Теплицкого

Строили яхту 3,5 года и не успели сделать это в России, из-за роста цен во время пандемии. Было решено доделывать ее в Португалии, но там уже из-за санкций дали от ворот поворот, поэтому путь лежал в Турцию.

- Осенью мы вышли в Балтику на недостроенной лодке, из-за чего было много поломок. Во время шторма мачта отваливалась, вода пошла в трюм, но вовремя откачали. По электрике были проблемы, радар слетал. Но к этому надо быть готовым - на любом судне могут быть непредвиденные ситуации, – отмечает Дмитрий.

Когда лодка наконец была готова, петербуржец решил воплотить в жизнь свой план о малой кругосветке, завернув на Север. Вместе с семьей ему предстояло преодолеть большой маршрут под парусами, пройдя несколько морей – Средиземное, Ионическое, Черное, Азовское, а также рек и озер России. Итого – три года нон-стоп по водной глади.

Без приключений, конечно, не обошлось. Так, сделав остановку в Анапе, путешественники выдвинулись к Крымскому мосту, где возникла самая настоящая пробка. Из-за проверки безопасности и досмотра пограничников им пришлось провести сутки в очереди из трехсот танкеров. Но все закончилось благополучно. Также в Азове им пришлось снять 15-метровые мачты, так как они не проходили под мостами.

За время путешествия Дмитрий и его семья не раз наблюдали резвящихся дельфинов. Восьмилетняя дочь моряка, которая благодаря отцу очень полюбила яхтинг, даже научилась разговаривать с ними и придумала специальный танец, вызывающий морских млекопитающих.

- Мы, конечно, верим, – улыбается наш собеседник. – Но смеемся, когда дельфины все же не приходят после ее перформансов.

За полтора месяца яхта добралась до Онежского озера в Карелии. И уже оттуда на всех парусах через Беломоро-Балтийский канал шла до Белого моря, Архангельска.

Заключительной точкой путешествия станет архипелаг Шпицберген. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На подходе к Мурманску, в районе острова Кильдин, моряков ожидала большая удача – они впервые увидели кита.

- Шли на парусах, без двигателя, и тут заметили его. Очень долго вокруг нас крутился, показывая спинку. Скорее всего, это был малыш. Я был в шоке, незабываемые впечатления! Осталось теперь на Шпицбергене увидеть белых медведей, – поделился эмоциями Дмитрий.

Яхтсмен, к слову, не просто путешествует - он попутно ведет канал на YouTube о своих приключениях. Подписчики Дмитрия находят его везде, в том числе и в Мурманске, отслеживая местоположение лодки по автоматизированной спутниковой системе.

- По дороге нас встречали в каждом крупном российском городе. Подписчики приходят, ребята из яхт-клубов. Приносят свои домашние напитки, выпечку, а мы угощаем своим. Я оброс большим количеством знакомых за все это время, что очень ценно для меня, – поделился эмоциями петербуржец.

29 июля Дмитрий и его команда отчалили из столицы Кольского Заполярья и взяли курс на самую северную точку своего путешествия – архипелаг Шпицберген. Малая кругосветка завершится выходом в Северный Ледовитый океан.

Однако на этом мореплаватель останавливаться не собирается. В следующем году Дмитрий планирует покорить Новосибирские острова за Новой Землей. Признается, что уже просто не может жить без моря.

- Лучшее для меня в морском путешествии – это диалог с самим собой, когда ты отключен от мира, находишься в информационном вакууме, уходит мелкая суета, и ты переосмысляешь свою жизнь, – говорит яхтсмен. - С моря человек возвращается либо с мыслью, что он больше туда никогда не вернется, либо, как я, однажды побывавши в море, уже не может с ним расстаться.

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