«Зачем на запасной? Все нормально!» Обвиняемым в крушении бомбардировщика под Мурманском и гибели троих военнослужащих вынесли приговор

Приговор может быть обжалован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Серо-фиолетовый зимний пейзаж, несмотря на то, что на часах было всего 13.40, казалось, что уже сумерки. 22 января 2019 года с территории Кольского полуострова только начала отступать полярная ночь, поэтому и днем было как вечером. В этой темноте появляются два желтых огня – это к земле подлетает сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Сначала казалось, что посадка идет хорошо, но после самолет чуть поднимает нос, бьется о взлетно-посадочную полосу, отскакивает от нее и буквально ломается пополам. Яркая вспышка – это загорается борт, его фрагменты разлетаются на десятки метров вокруг. Трагедия на авиабазе Оленья под Мурманском до деталей попала на видео, которое успел записать один из очевидцев.

В тот день экипаж Ту-22М3 выполнял учебно-тренировочный полет. Пейзаж не случайно казался фиолетовым и словно в тумане – шел снег, самолет попал в снежный заряд. Во время жесткой посадки погибли командир майор Алексей Гурьев, его помощник майор Константин Мазунин и штурман капитан Виктор Грейф. Штурману-инструктору Максиму Рылкову удалось выжить. Спасение он называл чудом.

В крушении обвинили бывших командира полка Владимира Алесенко и руководителя полетов Владимира Степанова. По версии гособвинения, которое требовало для обоих пять лет колонии, оба офицера, увидев, что ухудшилась погод и пошел снег, должны были прервать полет и направить бомбардировщик на запасной аэродром. Но они не сделали это, что привело к трагедии.

- У командира Ту-22М3 с бортовым номером «35 красный» майора Алексея Гурьева был допуск 3 на 300, то есть 3 километра дальность и 300 метров над облаками. Во время посадки видимость из-за метеоусловий была меньше этих значений. Руководитель полетов хотел отправить бомбардировщик на запасной аэродром, но командир полка, который был в то время на КТП, распорядился сажать самолет! Сказал: «Зачем на запасной? Все нормально! Справится!». Майору Гурьеву пришлось сажать Ту-22М3 не по своему допуску, который, подчеркну, дается по опытности пилотов. Я и мои друзья уверенны, если бы не метеоусловия, он посадил бы самолет! – рассказал сразу после трагедии информированный источник «КП».

Владимиру Алесенко вменяли ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть трех лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также особо крупного ущерба), Владимиру Степанову уже другую статью - ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов). Сами они свою вину отрицали, настаивая на том, что метеоусловия были сопоставимы с опытом пилота и прекращать полет не было нужды. В суде защита сообщала, что поломка самолета и дальнейший пожар могли произойти из-за неудовлетворительного состояния борта, а не жесткой посадки.

Несмотря на все эти доводы, Мурманский гарнизонный военный суд увидел вину Алесенко и Степанова. Первый получил четыре года лишения свободы условно, второй – три с половиной года условно. Минобороны выиграло гражданский иск на 2, и 2 миллиона рублей соответственно (изначальная общая величина исков была 100 миллионов рублей), при этом само ведомство выплатило семьям погибших компенсации морального ущерба - по 750 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован.

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