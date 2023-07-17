Впереди - 12 тысяч километров. Из Мурманска стартовало самое большое литературное турне

Стратегическая цель, которая стоит перед участниками проекта, – сделать так, чтобы 80% россиян читали примерно по 12 книг в год. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мурманск стал отправной точкой уникального масштабного книжного автопробега «Дорога на маяк». 1 августа от Мурманской областной научной библиотеки дадут старт культурному событию, участникам которого предстоит преодолеть дистанцию аж в 12 тысяч километров, добравшись до Владивостока.

Событие посвящено культурному автотуризму и продвижению всероссийского фестиваля книжной культуры «Читающий август». По пути, в разных городах России, организаторы проведут массу интересных мероприятий, включая встречи с известными русскими писателями. Всего в рамках фестивальной программы пройдет более 300 активностей, в которых примут участие около 100 писателей, в том числе Андрей Курпатов, Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Дарья Донцова.

Стратегическая цель, которая стоит перед участниками проекта, – сделать так, чтобы 80% россиян читали примерно по 12 книг в год.

– Мы видим, что сейчас цифровое потребление контента доминирует – люди проводят по 5-6 часов в телефоне, а книге уделяют порядка 10 минут в день. В среднем за год россияне читают 6-7 книг - нужно это число увеличивать, – отмечает автор и организатор проекта Денис Котов.

Также одна из задач пробега - чтобы библиотеки стали частью туристической инфраструктуры для автолюбителей, особенно в малых регионах.

- Библиотеки - давно уже новое социокультурное пространство, которое пока еще недооценено взрослыми и молодежью. Благодаря такому путешествию, книжному «паломничеству», культурные учреждения регионов получат внимание зрителей, – говорит Денис Котов.

Мурманск, как старт этого путешествия, выбран неслучайно: в этом году город стал библиотечной столицей России. К тому же в регионе активно обновляются культурные учреждения. О достижениях в этом плане рассказала вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

– За последние четыре года в Заполярье провели ремонт и реконструкцию более 85 культурных учреждений, по-новому оснащены 55 из них. Также по нацпроекту «Культура» идет модернизация библиотек по модельному стандарту. До конца года таких у нас будет уже 25. Реализуются пространства «Сопки», в том числе на базе библиотек, которые стали точкой притяжения для молодых ребят, – поделилась зам. губернатора. – А такие проекты, как «Дорога на маяк», позволяют еще больше подчеркнуть важность книги и чтения.

Путешествуя по стране, водители-участники зажгут «Книжные маяки» в 24 городах. В Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других точках маршрута состоятся круглые столы и дискуссии на тему организации книжных и литературных туров в нашей стране. Книжный автопробег позволит создать новые литературно-исторические маршруты для туристов. Кроме того, о книжном автопутешествии с трансляциями встреч и обсуждением культурного туризма в разных регионах России будет создан фильм, а в дар региональным библиотекам по ходу маршрута доставят книги с автографами современных авторов.

- Сейчас мы наблюдаем снижение уровня чтения в стране, и, конечно, ситуацию эту нужно менять. Здорово, что есть такие уникальные проекты, которые могут помочь популяризировать книгу. Я бы вообще подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, отметив этот проект как самое большое литературное турне в мире. Уверен, что мы смогли бы там победить, – поделился генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. – Важно, что благодаря проекту возрастет количество встреч с писателями именно в регионах. Во всем мире авторы активно путешествуют по своим странам, а у нас этого не хватает. Надеюсь, что благодаря общему взаимодействию в следующем году мы увидим рост числа литературных мероприятий.

Завершит масштабный пробег региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока», в рамках которого пройдут творческие встречи с писателями, панельные дискуссии и круглые столы с представителями книжной индустрии, предпринимателями, общественными деятелями, философами и другими участниками проекта.

Узнать подробнее о программе и самом событии можно на сайте проекта, а также в группе во «ВКонтакте».

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