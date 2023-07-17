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Общество17 июля 2023 14:15

Впереди - 12 тысяч километров. Из Мурманска стартовало самое большое литературное турне

Участники книжного автопробега «Дорога на маяк» доберутся от Мурманска до Владивостока
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Стратегическая цель, которая стоит перед участниками проекта, – сделать так, чтобы 80% россиян читали примерно по 12 книг в год.

Стратегическая цель, которая стоит перед участниками проекта, – сделать так, чтобы 80% россиян читали примерно по 12 книг в год.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Мурманск стал отправной точкой уникального масштабного книжного автопробега «Дорога на маяк». 1 августа от Мурманской областной научной библиотеки дадут старт культурному событию, участникам которого предстоит преодолеть дистанцию аж в 12 тысяч километров, добравшись до Владивостока.

Событие посвящено культурному автотуризму и продвижению всероссийского фестиваля книжной культуры «Читающий август». По пути, в разных городах России, организаторы проведут массу интересных мероприятий, включая встречи с известными русскими писателями. Всего в рамках фестивальной программы пройдет более 300 активностей, в которых примут участие около 100 писателей, в том числе Андрей Курпатов, Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Дарья Донцова.

Стратегическая цель, которая стоит перед участниками проекта, – сделать так, чтобы 80% россиян читали примерно по 12 книг в год.

– Мы видим, что сейчас цифровое потребление контента доминирует – люди проводят по 5-6 часов в телефоне, а книге уделяют порядка 10 минут в день. В среднем за год россияне читают 6-7 книг - нужно это число увеличивать, – отмечает автор и организатор проекта Денис Котов.

Также одна из задач пробега - чтобы библиотеки стали частью туристической инфраструктуры для автолюбителей, особенно в малых регионах.

- Библиотеки - давно уже новое социокультурное пространство, которое пока еще недооценено взрослыми и молодежью. Благодаря такому путешествию, книжному «паломничеству», культурные учреждения регионов получат внимание зрителей, – говорит Денис Котов.

Мурманск, как старт этого путешествия, выбран неслучайно: в этом году город стал библиотечной столицей России. К тому же в регионе активно обновляются культурные учреждения. О достижениях в этом плане рассказала вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева.

– За последние четыре года в Заполярье провели ремонт и реконструкцию более 85 культурных учреждений, по-новому оснащены 55 из них. Также по нацпроекту «Культура» идет модернизация библиотек по модельному стандарту. До конца года таких у нас будет уже 25. Реализуются пространства «Сопки», в том числе на базе библиотек, которые стали точкой притяжения для молодых ребят, – поделилась зам. губернатора. – А такие проекты, как «Дорога на маяк», позволяют еще больше подчеркнуть важность книги и чтения.

Путешествуя по стране, водители-участники зажгут «Книжные маяки» в 24 городах. В Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других точках маршрута состоятся круглые столы и дискуссии на тему организации книжных и литературных туров в нашей стране. Книжный автопробег позволит создать новые литературно-исторические маршруты для туристов. Кроме того, о книжном автопутешествии с трансляциями встреч и обсуждением культурного туризма в разных регионах России будет создан фильм, а в дар региональным библиотекам по ходу маршрута доставят книги с автографами современных авторов.

- Сейчас мы наблюдаем снижение уровня чтения в стране, и, конечно, ситуацию эту нужно менять. Здорово, что есть такие уникальные проекты, которые могут помочь популяризировать книгу. Я бы вообще подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, отметив этот проект как самое большое литературное турне в мире. Уверен, что мы смогли бы там победить, – поделился генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. – Важно, что благодаря проекту возрастет количество встреч с писателями именно в регионах. Во всем мире авторы активно путешествуют по своим странам, а у нас этого не хватает. Надеюсь, что благодаря общему взаимодействию в следующем году мы увидим рост числа литературных мероприятий.

Завершит масштабный пробег региональный фестиваль «Книжный маяк Владивостока», в рамках которого пройдут творческие встречи с писателями, панельные дискуссии и круглые столы с представителями книжной индустрии, предпринимателями, общественными деятелями, философами и другими участниками проекта.

Узнать подробнее о программе и самом событии можно на сайте проекта, а также в группе во «ВКонтакте».

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