В Ловозерском районе побывала экспедиция этнографов и экологов

Завершилась экспедиция ученых, которые принимают участие в этнологической экспертизе проекта разработки Колмозерского месторождения лития. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Завершилась экспедиция ученых, которые принимают участие в этнологической экспертизе проекта разработки Колмозерского месторождения лития. В конце июля 2023 года оба отряда исследователей - этнографический и естественно-научный - вернулись «из полей». Ученым удалось собрать значительный материал об этнографических особенностях сел Ловозеро и Краснощелье, а также данные относительно экологической ситуации в их окрестностях. В качестве наблюдателей участие в работе приняли представители местного сообщества, в том числе сотрудник оленеводческого предприятия СХПК «Тундра».

Этнографический отряд

На протяжении трех недель этнографический отряд под руководством Алексея Новожилова, заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета СПбГУ, опросил 68 человек.

- Были проведены глубинные интервью, общая продолжительность записи которых составила 72 часа. Собрано 46 анкет по традиционному природопользованию, 47 анкет по бытованию фольклоризованных форм культуры, 50 анкет по современному бытованию саамского, коми и ненецкого языков, а также проведено четыре фокус-группы. Полученные данные позволят не только определить наиболее важные проблемы этнокультурного развития, но и увидеть спектр мнений относительно путей их решения, – рассказывает Алексей Новожилов.

Жители активно излагали свое видение возможного воздействия проекта компании «Полярный литий» по добыче ценного металла на этносоциальную среду северо-западной части Ловозерского района. Ученые составили карту зон оленеводства, сбора дикоросов, рыбной ловли и охоты, которые могут быть потенциально затронуты добычей лития.

- Важно провести следующий этап экспедиционных работ, который включит работу с администрацией поселков, с представителями администрации Мурманской области, общественных организаций саамов и областного краеведческого музея, - отмечает глава экспедиции. - Кроме того, удаленно будут проведены как минимум три опроса по максимально широкому спектру этнокультурных проблем.

Естественно-научный отряд

Параллельно группа экологов под руководством заместителя генерального директора по научной работе Кольского научного центра РАН Евгения Боровичева провела оценку состояния наземных экосистем в границах месторождения и его окрестностей.

В работе группы в качестве наблюдателей принимали участие оленевод Владимир Хатанзей, представитель старейшего оленеводческого предприятия Мурманской области – оленеводческого кооператива «Тундра» и представитель народа коми Александр Сафонов.

Полевой лагерь стоял на берегу реки Тичка, в 500 метрах от границ месторождения. Ученые провели большой объем полевых работ – описали типичные и редкие растительные сообщества, собрали гербарные образцы растений, мохообразных и лишайников, выявили фауну птиц района.

- Несмотря на общую бедность растительного и животного мира района исследований, удалось обнаружить редкие виды, внесенные в Красную книгу Мурманской области, такие, как лишайник лихеномфалия гудзонская, печеночник празантус шведский, сосудистые растения – осока ледниковая, осока лапландская, жирянка волосистая. Из птиц удалось зарегистрировать бородатую неясыть, лебедя-кликуна, орлана-белохвоста, сапсана, пустельгу. Обратило на себя внимание состояние растительности – сильно стравленный лишайниковый покров, даже на бугристых болотах. Инвазионных видов не обнаружено. Но на геологических стоянках советского периода выявлены заносные растения, которые говорят не только о хозяйственной деятельности, но и о том, что там держали лошадей, – рассказывает Евгений Боровичев.

Помимо изучения флоры и фауны исследователи проводили отбор проб растений и почв для химических анализов, в том числе определения содержания радионуклидов. Все это позволит оценить нулевой уровень состояния окружающей среды перед началом активной хозяйственной деятельности. Сейчас в лабораториях проходит разбор образцов, определение мхов и лишайников под микроскопом. На начало сентября запланировано продолжение исследования птиц, в том числе охотничьих ресурсов, и вся гидробиологическая часть.

- Будет проведен анализ кормовой базы домашнего северного оленя и ресурсных возможностей пастбищных угодий, используемых для ведения северного оленеводства. Будут разработаны рекомендации по минимизации промышленной нагрузки и антропогенного стресса на территории традиционного природопользования со стороны недропользователей, – рассказал представитель ООО «Мурманское землеустроительное предприятие» Дмитрий Янина.

- В любом случае, необходимо будет обеспечить возмещение ущерба, в том числе упущенной выгоды для оленеводческих хозяйств. Надо сделать все так, чтобы максимально сохранить оленеводческую отрасль. Надеемся на помощь добывающих компаний, в том числе «Норильского никеля», – говорит руководитель кооператива «Тундра» Виктор Старцев.

Сейчас у кооператива около 20 000 оленей, в нем работают саами, коми-ижемцы, ненцы.

СПРАВКА

Лицензия на право пользования Колмозерским месторождением лития в Ловозерском районе Мурманской области выдана компании «Полярный литий», совместному предприятию ПАО «ГМК «Норильский никель» и госкорпорации «Росатом». Завершение проектирования и геологоразведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность – к 2030 году.

Проектный офис развития Арктики выступает оператором проведения этнологической экспертизы по данному проекту. Экспертная комиссия должна дать прогноз развития этнодемографической, этносоциальной и этнокультурной ситуации при разработке месторождения, выработать рекомендации, направленные на минимизацию воздействия проекта на традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, и дать предложения по компенсационным мерам, направленным на защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей.

Василий Захаров, главный менеджер департамента федеральных и региональных программ ПАО «Норникель», накануне рассказал, что на основании этнологической экспертизы – мероприятий должной осмотрительности – вырабатывается план взаимодействия компании с коренными народами. Он включает три составляющих - снижение возможного воздействия объекта на предпроектной стадии, компенсацию ущерба и мероприятия в области устойчивого развития. В начале 2024 года по итогам этноэкспертизы планируется процедура получения от жителей района свободного предварительного осознанного согласия на реализацию проекта.

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